'Al Hilal verdubbelt (!) bod van AS Roma en haalt Nederlands international naar Midden-Oosten'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Al Hilal verdubbelt (!) bod van AS Roma en haalt Nederlands international naar Midden-Oosten'
Foto: © photonews
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Crycencio Summerville gaat zijn sterk WK verzilveren. De 24-jarige Nederlander is onderweg naar Saoedi-Arabië om er een contract te tekenen bij Al Hilal SFC.

Crycencio Summerville gaat in Saoedi-Arabië voetballen. De flankaanvaller speelde zich in de kijker op het WK en gaat die prestaties verzilveren. Letterlijk.

Het is Al Hilal SFC dat uiteindelijk de strijd om de zesvoudig Nederlands international heeft gewonnen. Summerville is momenteel onderweg naar het Midden-Oosten om er de medische proeven af te leggen en zijn contract te tekenen.

AS Roma bijt in het zand

Summerville zou deze zomer - versta: ook zonder het WK - een transfer maken. De Nederlander gaf meteen na de degradatie van West Ham United aan dat een verlengd verblijf in Londen geen optie is.

AS Roma lag héél lang op de pole position om Summerville binnen te halen. Er was een mondeling akkoord tussen de Italiaanse topclub en de flankaanvaller. De Romeinen deden eveneens een bod van veertig miljoen euro.

Verdubbeling van hoogste bod én héél lucratieve verloning

En toen kwam… Al Hilal. De Saoedi's verdubbelden bovenstaand bod en zijn bereid om tachtig miljoen euro op de bankrekening van West Ham te storten. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van Summerville op 45 miljoen euro.

De transfer legt Summerville zelf eveneens geen windeieren. Nederlandse media weten dat het jeugdproduct van Feyenoord in de woestijn een veelvoud van zijn huidige loon zal verdienen. Een exact bedrag kennen we (vooralsnog) niet.

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