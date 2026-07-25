🎥 16-jarig broertje van deze wereldvedette steelt nu al de show

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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🎥 16-jarig broertje van deze wereldvedette steelt nu al de show
Foto: © photonews
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Verdedigers hebben de voorbije jaren aan den lijve ondervonden welke dribbelkwaliteiten Khvisha Kvaratskhelia bezit. En daar stopt het niet, want in de familie Kvaratskhelia is het nu de beurt aan het jongere broertje, Tornike, die de sociale media gek maakt sinds zijn debuut in de Europese bekers..

Je zou denken dat de familienaam Kvaratskhelia uniek genoeg is om ooit nog om verduidelijking te moeten vragen. Maar na Khvicha, die zich in Europa in de kijker speelde bij Napoli en Paris Saint-Germain, lijkt er de komende jaren wel eens een tweede Kvara te kunnen opstaan die de transfermarkt én Europese defensies zenuwachtig maakt.

Tornike Kvaratskhelia (16 jaar), het jongere broertje van Khvicha, trekt de voorbije dagen namelijk heel wat aandacht. De reden: zijn opvallende Europese debuutmatchen met Dinamo Tbilisi. Vorige lente werd hij bij de A-kern gehaald (we hadden het eerder al over hem en de geruchten die hem... naar België linkten), en deze donderdag kreeg Tornike een basisplaats tegen Zalgiris Kaunas.

Een stijl die sterk aan Khvicha Kvaratskhelia doet denken

Net als zijn broer is Tornike Kvaratskhelia een linksbuiten, en hij cultiveert de gelijkenis met Khvicha zelfs tot in zijn dribbelbewegingen. Direct, onvoorspelbaar en voor zijn leeftijd duidelijk erg slim in zijn spel: de “broer van” maakte indruk bij de 3-0-zege van Dinamo Tbilisi.

🇬🇪😮‍💨 The 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 of 𝗧𝗢𝗥𝗡𝗜𝗞𝗘 𝗞𝗩𝗔𝗥𝗔𝗧𝗦𝗞𝗛𝗘𝗟𝗜𝗔 (𝟭𝟲)…

The similarity with his brother Kvicha is not even normal…

ANOTHER DEMON ON THE WAY 🥶 pic.twitter.com/6fSQDEQ7an

— Rising Stars XI (@RisingStarXI) July 24, 2026



In de vorige ronde, waarin de Georgiërs zich na verlengingen moeizaam plaatsten tegen de Luxemburgers van US Mondorf, moest Tornike Kvaratskhelia het nog stellen met twee invalbeurten. Hij zet dus stappen. De volgende stap wordt beslissend worden: in 8 wedstrijden voor Dinamo Tbilisi wist hij voorlopig nog niet te scoren en gaf hij ook nog geen assist.

Geen twijfel: als hij daarin slaagt en met zijn opleidingsclub een topseizoen draait, zal Kvaratskhelia veel meer aandacht krijgen dan de meeste andere spelers uit de Georgische hoogste klasse. Maar als zulke talenten daar wel vaker worden gevormd, dan zullen Europese scouts misschien stilaan nóg beter moeten opletten...

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