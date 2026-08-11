Wat nu met Wout Faes? Leicester zit met peperdure Rode Duivel in derde klasse

Wout Faes staat opnieuw voor een opvallende zomer bij Leicester City. Na zijn uitleenbeurt aan Monaco keert de Rode Duivel terug naar een club die intussen naar League One is gezakt, terwijl zijn contract nog maar één jaar loopt en een vertrek opnieuw logisch lijkt.

De in Mol geboren centrale verdediger wordt door Transfermarkt geschat op 10 miljoen euro. Daarmee is Wout Faes de speler met de hoogste marktwaarde bij Leicester. Zijn waarde komt zelfs overeen met bijna zeven keer de totale marktwaarde van de rest van de spelerskern.

De voorbije weken waren er geen concrete transfergeruchten rond Faes. Toch lijkt een vertrek logisch, zowel voor de speler als voor de club. Enkele dagen geleden ontbrak hij nog in de League Cup-wedstrijd van Leicester tegen Northampton, om persoonlijke redenen.

Nog één jaar contract

Faes ligt nog tot 30 juni 2027 onder contract bij de Foxes. Afgelopen winter werd hij door Sébastien Pocognoli op huurbasis naar AS Monaco gehaald. In die deal zat ook een aankoopoptie, maar na een erg matig seizoen besloot de Franse club die niet te lichten.

Ook een jaar eerder wilde Faes Leicester eigenlijk al verlaten. In de eerste seizoenshelft moest hij echter blijven, ondanks de wens van beide partijen om uit elkaar te gaan. Bij zijn komst naar Monaco gaf hij daar zelf uitleg over.

“Vorige zomer was er langs beide kanten de intentie om uit elkaar te gaan, maar ondanks enkele contacten met clubs kwam het niet tot een transfer. De trainer nam me daarna opnieuw op in de groep, maar om verschillende redenen werkte dat niet.”





Faes benadrukte toen dat voetbal snel kan veranderen. “Het kan heel snel de ene of de andere kant opgaan, en ik ben daar een goed voorbeeld van. Ik ben nu blij dat ik hier ben. Ik heb extra werk geleverd om meteen klaar te zijn bij mijn komst.”

Degradatie maakt situatie nog moeilijker

Intussen is zijn situatie opnieuw veranderd. Leicester degradeerde naar League One, waardoor Faes plots voor een bijzonder lastige keuze staat. Dat scenario zal de Rode Duivel ongetwijfeld niet voor ogen hebben gehad. Met nog één jaar contract en een marktwaarde die ver boven die van zijn ploegmaats ligt, lijkt een transfer deze zomer dan ook meer dan ooit voor de hand te liggen.