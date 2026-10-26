Kevin De Bruyne krijgt slecht nieuws bij Napoli: zware straf voor coach

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Kevin De Bruyne krijgt slecht nieuws bij Napoli: zware straf voor coach
Foto: © photonews
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Massimiliano Allegri, de trainer van Kevin De Bruyne bij Napoli, heeft een stevige sanctie gekregen na zijn woede-uitbarsting tegen AS Roma. De Italiaanse tuchtcommissie schorste hem voor twee wedstrijden en legde hem bovendien een boete van 10.000 euro op. Napoli gaat wel in beroep.

De trainer verloor zaterdag zijn kalmte nadat Napoli in de slotfase een voorsprong uit handen gaf. Bij de gelijkmaker van Leonardo Balerdi vonden de Napolitanen dat er een overtreding was gemaakt op Sam Beukema. De VAR greep niet in, waarna Allegri rood kreeg.

Allegri voelt zich geviseerd

Na afloop was de coach niet te spreken over zijn uitsluiting. “Ik heb absoluut niets gezegd”, verklaarde hij. Volgens Allegri wordt hij telkens bestraft wanneer hij langs de lijn beweegt, terwijl andere trainers volgens hem meer vrijheid krijgen.

De Italiaan verwees ook naar de boetes die hij vorig seizoen moest betalen. Hij dreigde zelfs dat hij voortaan beter helemaal niet meer zou bewegen tijdens wedstrijden. De tuchtcommissie liet zich echter niet overtuigen door zijn uitleg.

Weerzien met Juventus op de helling

Door de schorsing mist Allegri de competitiewedstrijden tegen AC Monza en Juventus, zijn voormalige werkgever. Vooral het duel met de Turijnse club springt in het oog. Napoli hoopt met het beroep de straf nog te laten aanpassen.


Mogelijk krijgt de zaak bovendien een vervolg. Allegri haalde na de wedstrijd ook uit naar AS Roma en verwees naar wat volgens hem een eerdere bevoordeling van de club was. Die uitspraken worden nog onderzocht, waardoor verdere disciplinaire maatregelen niet uitgesloten zijn.

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