Lukaku mag starten in Turkse topper en beleeft meteen een avond vol vuur

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Lukaku mag starten in Turkse topper en beleeft meteen een avond vol vuur
Foto: © photonews
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Romelu Lukaku mocht maandagavond meteen aan de aftrap verschijnen in een van de meest beladen wedstrijden van het Turkse voetbal. Fenerbahçe-coach Ismail Kartal koos de Rode Duivel boven Vedat Muriqi voor de derby op bezoek bij Galatasaray. De avond eindigde echter in mineur: de thuisploeg won met 2-1.

De keuze voor Lukaku was opvallend nadat Muriqi enkele dagen eerder nog in de basis stond tegen Slavia Praag. De Belg had tegen Alanyaspor zijn eerste doelpunt voor Fenerbahçe gemaakt en kreeg nu dus het vertrouwen op het grootste Turkse podium. Voor Lukaku was het meteen zijn eerste derby tegen Galatasaray.

Meteen vuur rond Lukaku

Lang hoefde Lukaku niet te wachten om te voelen hoe geladen de wedstrijd was. Al na twaalf seconden raakte hij betrokken bij een opstootje met Abdülkerim Bardakcı na een luchtduel. Spelers van beide ploegen kwamen erbij en de wedstrijd lag vrijwel meteen stil. Uiteindelijk kon de derby zonder kaarten voor het duo worden hervat.

Sportief had Galatasaray voor rust duidelijk het betere van het spel. Victor Osimhen opende na 29 minuten de score en maakte er vlak voor de pauze ook 2-0 van. Lukaku kreeg zelf weinig bruikbare ballen, al zette hij na 22 minuten wel een gevaarlijke aanval op die uiteindelijk door Jakobs werd afgebroken.

Grote kans voor Lukaku na rust

Na de pauze kreeg de Rode Duivel zijn beste mogelijkheid van de avond. Lukaku werd in de 52ste minuut alleen voor Uğurcan Çakır gezet, maar de doelman van Galatasaray hield hem van de aansluitingstreffer. Tien minuten later kwam Fenerbahçe alsnog terug in de wedstrijd toen İrfan Can Kahveci met een fraaie omhaal de 2-1 maakte.


Daar bleef het uiteindelijk bij. Voor Lukaku werd zijn eerste basisplaats in de derby zo geen avond om volledig tevreden op terug te kijken. Hij kreeg wel opnieuw het vertrouwen van Kartal en bleef belangrijk als aanspeelpunt, maar een tweede competitiegoal in Turkije bleef uit. Fenerbahçe loopt door de nederlaag bovendien opnieuw averij op in een periode waarin de druk op de ploeg al behoorlijk groot was.

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