Thorgan Hazard had het wel heel moeilijk bij Lens: deze privéproblemen speelden mee

Thorgan Hazard heeft eindelijk nog eens zijn stempel kunnen drukken bij RC Lens. De voormalige speler van Anderlecht was zaterdag tegen Paris FC beslissend met een assist en een doelpunt, waardoor zijn ploeg een achterstand omboog in een 2-1-zege. Na maanden waarin weinig leek te lukken, kwam die prestatie op een bijzonder moment voor de 33-jarige Belg.

Hazard viel in de 61e minuut in en had amper twee minuten nodig om Florian Thauvin de gelijkmaker aan te bieden. Twintig minuten later maakte hij zelf het winnende doelpunt. Het was zijn eerste goal sinds begin april, toen hij nog voor Anderlecht scoorde tegen Club Brugge. Voor de aanvaller voelde het als een eerste echte doorbraak sinds zijn terugkeer naar de club waar hij als jeugdspeler actief was.

Een moeilijke start na zijn terugkeer naar Lens

Hazard keerde afgelopen zomer transfervrij terug naar Lens, nadat hij bij Anderlecht een vrij goed seizoen had afgewerkt met dertien doelpunten en acht assists in 36 competitiewedstrijden. De verwachtingen waren dan ook hoog, maar de start in Frankrijk draaide uit op een tegenvaller.

Na een schorsing voor de eerste twee wedstrijden volgde een bijzonder moeilijke basisplaats tegen Lorient. Hazard werd onder boegeroep naar de kant gehaald en slaagde er ook in zijn volgende optredens niet in om zijn beste niveau te halen. Uiteindelijk verdween hij zelfs uit de vaste rotatie.

Er waren ook sportieve verklaringen. Na zijn zware knieblessure van april 2024 had Hazard een deel van zijn explosiviteit verloren. Bovendien vroeg de overstap van de Belgische competitie naar de Ligue 1 een nieuwe aanpassing. Binnen de club werd ook gewezen op zijn gebrek aan wedstrijdritme.

Ook naast het veld veranderde er veel

Toch speelde er mogelijk meer dan alleen voetbal. De sportieve problemen gingen gepaard met een moeilijke periode in zijn privéleven. Hazard en de moeder van zijn vier dochters gingen afgelopen zomer uit elkaar. De Belg moest daarnaast op zoek naar een nieuwe woning, voor hij zich uiteindelijk in Rijsel vestigde.





Hoe zwaar die gebeurtenissen op hem hebben gewogen, is niet duidelijk. Het is dan ook onmogelijk om zijn mindere prestaties uitsluitend daaraan toe te schrijven. Wel staat vast dat Hazard in korte tijd zowel professioneel als privé met grote veranderingen werd geconfronteerd.