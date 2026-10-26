Thorgan Hazard had het wel heel moeilijk bij Lens: deze privéproblemen speelden mee

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Thorgan Hazard had het wel heel moeilijk bij Lens: deze privéproblemen speelden mee
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Thorgan Hazard heeft eindelijk nog eens zijn stempel kunnen drukken bij RC Lens. De voormalige speler van Anderlecht was zaterdag tegen Paris FC beslissend met een assist en een doelpunt, waardoor zijn ploeg een achterstand omboog in een 2-1-zege. Na maanden waarin weinig leek te lukken, kwam die prestatie op een bijzonder moment voor de 33-jarige Belg.

Hazard viel in de 61e minuut in en had amper twee minuten nodig om Florian Thauvin de gelijkmaker aan te bieden. Twintig minuten later maakte hij zelf het winnende doelpunt. Het was zijn eerste goal sinds begin april, toen hij nog voor Anderlecht scoorde tegen Club Brugge. Voor de aanvaller voelde het als een eerste echte doorbraak sinds zijn terugkeer naar de club waar hij als jeugdspeler actief was.

Een moeilijke start na zijn terugkeer naar Lens

Hazard keerde afgelopen zomer transfervrij terug naar Lens, nadat hij bij Anderlecht een vrij goed seizoen had afgewerkt met dertien doelpunten en acht assists in 36 competitiewedstrijden. De verwachtingen waren dan ook hoog, maar de start in Frankrijk draaide uit op een tegenvaller.

Na een schorsing voor de eerste twee wedstrijden volgde een bijzonder moeilijke basisplaats tegen Lorient. Hazard werd onder boegeroep naar de kant gehaald en slaagde er ook in zijn volgende optredens niet in om zijn beste niveau te halen. Uiteindelijk verdween hij zelfs uit de vaste rotatie.

Er waren ook sportieve verklaringen. Na zijn zware knieblessure van april 2024 had Hazard een deel van zijn explosiviteit verloren. Bovendien vroeg de overstap van de Belgische competitie naar de Ligue 1 een nieuwe aanpassing. Binnen de club werd ook gewezen op zijn gebrek aan wedstrijdritme.

Ook naast het veld veranderde er veel

Toch speelde er mogelijk meer dan alleen voetbal. De sportieve problemen gingen gepaard met een moeilijke periode in zijn privéleven. Hazard en de moeder van zijn vier dochters gingen afgelopen zomer uit elkaar. De Belg moest daarnaast op zoek naar een nieuwe woning, voor hij zich uiteindelijk in Rijsel vestigde.

Hoe zwaar die gebeurtenissen op hem hebben gewogen, is niet duidelijk. Het is dan ook onmogelijk om zijn mindere prestaties uitsluitend daaraan toe te schrijven. Wel staat vast dat Hazard in korte tijd zowel professioneel als privé met grote veranderingen werd geconfronteerd.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
RC Lens
Paris FC
Thorgan Hazard

Meer nieuws

RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge

RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge

20:00
1
Maguire neemt Senne Lammens in bescherming en wijst naar échte probleem bij Manchester United

Maguire neemt Senne Lammens in bescherming en wijst naar échte probleem bij Manchester United

21:31
FC Barcelona krijgt zware klap te verwerken na El Clasico

FC Barcelona krijgt zware klap te verwerken na El Clasico

21:15
Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany

Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany

21:00
Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit

Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit

20:45
3
Nieuwe tik voor Standard en Philippe Albert trekt pijnlijke conclusie

Nieuwe tik voor Standard en Philippe Albert trekt pijnlijke conclusie

20:30
Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno

Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno

20:15
Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

19:40
Zware klap voor Union: sterkhouder is maanden buiten strijd

Zware klap voor Union: sterkhouder is maanden buiten strijd

19:24
Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?"

Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?"

19:20
1
Dit is pas wedden! Fan verdient met inzet van amper 4,76 euro winst van 1,19 miljoen euro

Dit is pas wedden! Fan verdient met inzet van amper 4,76 euro winst van 1,19 miljoen euro

19:00
1
Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen"

Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen"

18:40
1
Mourinho deelt na Clásico een steek uit aan Barça-fans: “Draag deze zege aan hen op”

Mourinho deelt na Clásico een steek uit aan Barça-fans: “Draag deze zege aan hen op”

18:20
Na het ontslag van Nicky Hayen mikt Burnley op grote Engelse legende (maar ook ex-Anderlecht-coach op lijstje)

Na het ontslag van Nicky Hayen mikt Burnley op grote Engelse legende (maar ook ex-Anderlecht-coach op lijstje)

18:00
1
Grijpt Bayern München in nu Kompany weken out is? Nieuws voor ex-Anderlecht-coaches

Grijpt Bayern München in nu Kompany weken out is? Nieuws voor ex-Anderlecht-coaches

17:40
Vincent Euvrard op de wip bij Standard? "Ik mag veronderstellen dat Marc Wilmots slimmer is!"

Vincent Euvrard op de wip bij Standard? "Ik mag veronderstellen dat Marc Wilmots slimmer is!"

17:20
Zit JPL-coach zondag nog op de bank? Zijn stoel is serieus aan het wankelen

Zit JPL-coach zondag nog op de bank? Zijn stoel is serieus aan het wankelen

17:00
Atalanta-trainer heeft iets opmerkelijk te zeggen over De Ketelaere, Capello deed er schepje bovenop

Atalanta-trainer heeft iets opmerkelijk te zeggen over De Ketelaere, Capello deed er schepje bovenop

16:40
Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!"

Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!"

16:20
Waar is Anderlecht-talent gebleven? Helemaal van de radar verdwenen

Waar is Anderlecht-talent gebleven? Helemaal van de radar verdwenen

16:00
1
Tegenstanders Club Brugge beginnen schouders al op te halen: "Tja, met een spits van 50 miljoen..."

Tegenstanders Club Brugge beginnen schouders al op te halen: "Tja, met een spits van 50 miljoen..."

15:40
4
UPDATE: Daan Heymans kent zijn schorsingsvoorstel

UPDATE: Daan Heymans kent zijn schorsingsvoorstel

15:33
10
Vader van Vincent Kompany onthult extreme werkethiek: dat kan niet gezond zijn

Vader van Vincent Kompany onthult extreme werkethiek: dat kan niet gezond zijn

15:20
Kevin De Bruyne krijgt slecht nieuws bij Napoli: zware straf voor coach

Kevin De Bruyne krijgt slecht nieuws bij Napoli: zware straf voor coach

15:00
Crisis bij Manchester United is veel groter dan Michael Carrick: fans maken dat duidelijk

Crisis bij Manchester United is veel groter dan Michael Carrick: fans maken dat duidelijk

14:40
Kreeg Mathieu Epolo rood door... de zon? Vreemde verklaring

Kreeg Mathieu Epolo rood door... de zon? Vreemde verklaring

14:20
Vandenbempt is helder over KAA Gent na stevige prik Rik De Mil

Vandenbempt is helder over KAA Gent na stevige prik Rik De Mil

14:00
2
Wie wordt het kind van de rekening bij Club Brugge? Leko twijfelt nog over één positie Reactie

Wie wordt het kind van de rekening bij Club Brugge? Leko twijfelt nog over één positie

13:20
2
Jan Jambon duikt op tussen absolute voetballegendes bij Clásico: “Een droom die uitkwam”

Jan Jambon duikt op tussen absolute voetballegendes bij Clásico: “Een droom die uitkwam”

13:40
2
Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week

Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week

13:00
16
Vitor Bruno blijft volharden: dit is waarom hij een verdedigende middenvelder als 'tien' zet Analyse

Vitor Bruno blijft volharden: dit is waarom hij een verdedigende middenvelder als 'tien' zet

12:40
3
KBVB verrast met nieuw staflid Van Bommel: ex-speler Gent, Cercle, STVV en Westerlo

KBVB verrast met nieuw staflid Van Bommel: ex-speler Gent, Cercle, STVV en Westerlo

12:06
2
Nog meer wapens voor Leko? Na twee maanden plots toch het debuut bij Club Brugge

Nog meer wapens voor Leko? Na twee maanden plots toch het debuut bij Club Brugge

12:00
4
Gumienny pakt scheidsrechter hard aan: "Zwak gefloten"

Gumienny pakt scheidsrechter hard aan: "Zwak gefloten"

11:40
4
Live. Transfernieuws 26/10: wat met Carrick?

Live. Transfernieuws 26/10: wat met Carrick?

11:30
Vandenbempt maakt Anderlecht af: "Zo tegen Club Brugge? Dubbele cijfers ..."

Vandenbempt maakt Anderlecht af: "Zo tegen Club Brugge? Dubbele cijfers ..."

11:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 8
Stade Brestois Stade Brestois 1-2 Nice Nice
RC Lens RC Lens 2-1 Paris FC Paris FC
Monaco Monaco 1-1 Lille OSC Lille OSC
Toulouse Toulouse 0-0 Troyes Troyes
Angers Angers 0-0 Lorient Lorient
Rennes Rennes 3-0 Strasbourg Strasbourg
Auxerre Auxerre 1-1 Le Mans Le Mans
Marseille Marseille 4-3 Le Havre Le Havre
PSG PSG 0-0 Lyon Lyon

Nieuwste reacties

Locolabo Locolabo over Crisis bij Manchester United is veel groter dan Michael Carrick: fans maken dat duidelijk IXL IXL over Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!" IXL IXL over Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit Borak Borak over Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week creve creve over Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?" --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over 🎥 Rode kaarten voor Genk en Cercle, maar niet voor Anderlecht: waar ligt de lijn? Groen Groen over Union SG - Cercle Brugge: 5-2 Don Bozhinov Don Bozhinov over Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen" Don Bozhinov Don Bozhinov over Ongelooflijk! Nog eens 23 miljoen euro voor JPL-club Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved