Supportersgids voor de Rode Duivels in Los Angeles: alle details en info voor België-Iran

Brandon Morren Florent Malice
Brandon Morren en Florent Malice vanuit Seattle
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Supportersgids voor de Rode Duivels in Los Angeles: alle details en info voor België-Iran
Foto: © photonews
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Tweede wedstrijd, tweede stad: de Rode Duivels trekken naar Californië. De Belgische supporters maken zo kennis met Los Angeles, een wereld van verschil met Seattle.

Na Seattle, met zijn bijna Europese sfeer en vooral vrij beperkte omvang naar Amerikaanse normen, wacht op 21 juni voor België-Iran een heel andere stad. De Belgische supporters maken dan kennis met Los Angeles: een stad waarvan de naam alleen al de American dream schreeuwt, maar die ook behoorlijk overweldigend kan zijn.

Los Angeles telt zo’n 13 miljoen inwoners als je de hele agglomeratie meerekent, en die agglomeratie lijkt eindeloos. Waar enkele dagen in Seattle genoeg kunnen zijn om een goed beeld van de stad te krijgen, lukt dat in LA niet. De afstanden tussen bezienswaardigheden zijn enorm. Wie veel wil zien, zal vaak dure Uber-ritten moeten nemen.

Hollywood Boulevard dan toch?

Eerlijk is eerlijk: Hollywood Boulevard is niet de mooiste buurt van Los Angeles. De wijk heeft al enkele jaren een minder goede reputatie. Bezoek ze dus liefst overdag en blijf alert. De armoede en opioïdencrisis, die op verschillende plekken in Los Angeles zichtbaar zijn en zeker in deze buurt opvallen, kunnen confronterend zijn. Dat geldt nog meer voor Skid Row, een wijk die je absoluut beter vermijdt.

Hollywood
© photonews

Maar wie Los Angeles voor het eerst bezoekt, kan moeilijk om de bekende Walk of Fame en zijn sterren heen, ook al is de kans op teleurstelling reëel. De buurt blijft iconisch, maar een korte stop volstaat wellicht. Nadien kan je richting de Hollywood Hills trekken om uiteraard ook het legendarische Hollywood-sign te zien.

SoFi Stadium ligt vrij centraal

Het grote voordeel van Los Angeles op dit WK 2026, zeker in vergelijking met speelsteden als New York, Boston of Dallas, is dat het stadion vrij goed gelegen is. Net als in Seattle ligt het SoFi Stadium behoorlijk centraal, toch naar de normen van LA.

Het stadion bevindt zich in een vrij dichtbebouwde zone, waardoor het bereikbaar is met het openbaar vervoer, de auto, Uber of taxi. Ook voor de fanwalk is dat handig. De details daarvan volgen later.

Vanuit bijvoorbeeld Santa Monica Pier en Venice Beach ben je in ongeveer een halfuur bij het stadion en de omgeving. Dat zijn absolute aanraders in Los Angeles, zeker voor wie wil genieten van de zon, de Stille Oceaan en een veel rustigere sfeer dan in de rest van de stad.

Santa Monica Pier vormt officieel het einde van de beroemde Route 66. Langs de stranden wandelen en kijken naar de kleurrijke figuren die er hun leven leiden, is op zich al een ervaring. Verschillende locals in Seattle verzekerden ons dat alvast.

Een stad die sport ademt

Seattle mag dan recent de Super Bowl gewonnen hebben met de Seahawks, sportliefhebbers zullen zich in Los Angeles nog meer op bekend terrein voelen. De Lakers in de NBA, de Dodgers in het baseball, de Kings in de NHL, de Rams en Chargers in de NFL en ook de twee voetbalclubs LAFC en LA Galaxy: weinig wereldsteden kunnen zoveel grote sportfranchises voorleggen.

Daar komt nog bij dat Los Angeles in 2028 de Olympische Spelen organiseert. De voorbereidingen daarvoor zijn nu al volop aan de gang.

De wedstrijden op het WK worden in Los Angeles gespeeld in het SoFi Stadium in Inglewood. Het ultramoderne stadion opende in 2020 en wordt vaak gezien als een van de indrukwekkendste sporttempels ter wereld. Met zijn enorme hangende scherm en futuristische architectuur belichaamt het nog meer dan Lumen Field in Seattle het Amerikaanse “larger than life”-gevoel.

De Rode Duivels in de entertainmenthoofdstad

In Seattle ging het over grunge, maar Los Angeles laat zich moeilijk samenvatten in één muziekstijl. Rapfans wandelen er in de voetsporen van Snoop Dogg, Tupac en Kendrick Lamar. Rockliefhebbers kunnen dan weer langs bij Rainbow Bar & Grill, waar onder meer Red Hot Chili Peppers, Guns N’ Roses en Lemmy van Motörhead kind aan huis waren. En dan is er nog het Grammy Museum, waar voorwerpen van de grootste sterren permanent tentoongesteld worden.

Filmliefhebbers kunnen de studio’s van Warner Bros, Universal of Paramount bezoeken. Zelfs zonder een studiobezoek voelt wandelen door bepaalde wijken soms alsof je midden in een filmdecor bent beland. Ook kunstliefhebbers komen aan hun trekken in het Getty Center, hoog boven de stad. De collectie is bijzonder, maar alleen al het uitzicht over Los Angeles maakt de uitstap de moeite waard.

Mis de Mexicaanse keuken niet

Vrienden en collega’s in België maken sinds het begin van het WK al grappen over hamburgers in de VS, maar dat cliché klopt lang niet altijd. In Seattle genoten we van vis en zeevruchten, en in Los Angeles is de echte lokale ster de Mexicaanse en Latijns-Amerikaanse keuken. Tacos, burrito’s, quesadillas en ceviches vind je bijna op elke hoek van de straat, vaak voor heel redelijke prijzen.

En omdat Belgische supporters doorgaans een goed bier kunnen appreciëren: Los Angeles hoeft op het vlak van craft beer bijna niet onder te doen voor Seattle. In wijken als Arts District en Long Beach vind je heel wat artisanale brouwerijen.

Matchday-1 en wedstrijddag

Na al dat toerisme draait het opnieuw om de essentie: voetbal, en deze belangrijke wedstrijd tussen België en Iran. In tegenstelling tot Seattle komt er de dag voor de match, op 20 juni, geen 1895-ambassade. Dat betekent niet dat er niets gepland staat.

Er wordt wel een fangame georganiseerd tussen Belgische supporters en een ploeg van lokale fans. Het is nog niet duidelijk of Iraanse supporters, die dan uiteraard in de VS wonen, een eigen ploeg vormen of dat het om een gemengd team gaat. De afspraak is om 10.30 uur in Pan Pacific Park aan Beverly Boulevard. De aftrap is om 11.00 uur en het einde is voorzien rond 12.15 uur.

Net als in Seattle wordt er voor de Duivels om 12.00 uur lokale tijd afgetrapt, waardoor de festiviteiten vroeg beginnen. 'The House of the Devils' bevindt zich in Cinevita, op 1248 S. District Drive in Inglewood, vlak bij het stadion. De deuren gaan open om 7.00 uur, met een tombola en goodies voor de eerste aanwezigen. De fanwalk zou rond 10.00 uur vertrekken en ongeveer een kwartier duren. Nadien loopt de afterparty nog door tot 18.00 uur.

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