Courtois legt vinger op de wonde en stuurt waarschuwing naar ploegmaats

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Los Angeles
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Courtois legt vinger op de wonde en stuurt waarschuwing naar ploegmaats
Foto: © photonews
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De Rode Duivels weten wat hen zondag te doen staat tegen Iran. Na het puntenverlies tegen Egypte (1-1) wil België opnieuw aanknopen met een overwinning en volgens Thibaut Courtois zal daarvoor vooral een les uit de WK-opener moeten worden meegenomen.

De doelman van Real Madrid blikte donderdag in Seattle vooruit op het tweede groepsduel en benadrukte dat België zichzelf tegen Egypte in de problemen bracht.

"Je hoopt altijd om met een sterke wedstrijd aan een WK te beginnen, maar we hebben ondertussen al gezien dat er veel verrassende resultaten zijn geweest", aldus Courtois. "Egypte had een duidelijk plan. Ze zetten voortdurend twee of drie spelers op Jeremy Doku en probeerden Kevin De Bruyne uit de wedstrijd te halen." Volgens de doelman lag het grootste probleem echter bij de Belgen zelf.

België schoot zichzelf in de voet

"In die eerste helft hebben we onszelf pijn gedaan door te veel passes te missen en te weinig ritme in ons spel te brengen", analyseerde Courtois. "Na de rust deden we dat veel beter en zagen we een ander België."

De doelman verwacht dat de Duivels die les tegen Iran meteen moeten toepassen. "Het wordt belangrijk om vanaf de eerste minuut ons eigen spel te spelen. Als we dat doen, kunnen we een goede wedstrijd neerzetten. Uiteraard met respect voor de tegenstander."

Waarschuwing voor Iran

Courtois wil Iran zeker niet onderschatten. De Iraniërs maakten indruk in hun openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland en beschikken volgens hem over duidelijke kwaliteiten.

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"Je weet nooit hoe een wedstrijd zal verlopen op een WK. Iran heeft goed gespeeld tegen Nieuw-Zeeland. Ze kunnen doelpunten maken en zijn gevaarlijk op voorzetten. We zullen dus geconcentreerd moeten zijn."

Ook naast het veld kende Iran geen ideale voorbereiding door de politieke spanningen en de reisbeperkingen waarmee de delegatie te maken kreeg. Toch verwacht Courtois niet dat dat een rol gaat spelen.

"Het is voor hen zeker geen gemakkelijke situatie geweest. Al die verplaatsingen en beperkingen maken een voorbereiding niet eenvoudiger. Maar misschien halen ze daar net extra motivatie uit. Daarom mogen we hen absoluut niet onderschatten. Iran is een goed georganiseerd blok."

Groepswinst als extra motivatie

Voor de Duivels staat bovendien meer op het spel dan alleen drie punten. Courtois beseft dat groepswinst een belangrijk voordeel kan opleveren.

"Als je eerste wordt, kan je hier in Seattle blijven voor de volgende rondes. Anders moet je opnieuw reizen naar andere steden. Dat kruipt na verloop van tijd in de benen. Daarom moeten we zondag winnen, en liefst met zoveel mogelijk doelpunten verschil."
 

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