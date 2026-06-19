Historische samenwerking van Rode Duivels krijgt nieuw hoofdstuk

De Belgische voetbalbond heeft deze vrijdag aangekondigd dat het de samenwerking met sportkledingsponsor Adidas verlengt. Het Duitse bedrijf en de KBVB blijven zo aan elkaar verbonden tot 2034.

"adidas en de KBVB zijn verheugd te kunnen aankondigen dat ze hun samenwerking hebben verlengd tot 2034. adidas blijft de komende jaren dus de kledijpartner van onze verschillende nationale ploegen", schreef de KBVB in een persbericht.

Het merk is sinds 2015 partner van de Belgische voetbalbond, maar was dat ook eerder al. Tussen 2010 en 2014 was Burrda Sport de uitruster, terwijl Nike die rol vervulde tussen 1999 en 2010. Adidas kleedde de Rode Duivels ook al vóór het Nike-tijdperk, onder meer op het EK 1980 en het fameuze WK 1986, waar België vierde werd.

De woorden van Peter Willems en Sam Handy

"We zijn erg trots dat we onze samenwerking met adidas kunnen voortzetten", aldus Peter Willems, CEO van de Belgische voetbalbond. "Langetermijnpartnerschappen vormen een essentieel onderdeel van onze strategie. Het vertrouwen van een internationale referentie als adidas, dat zich voor lange tijd aan onze federatie blijft verbinden, bevestigt dat we samen op de goede weg zijn."

Sam Handy, General Manager van adidas Football, reageerde ook op deze contractverlenging. "Nu de voetbalwereld het beste van de sport viert, zijn we bijzonder trots dat we onze samenwerking met de Koninklijke Belgische Voetbalbond verlengen."

"We waren erbij toen België zijn grootste successen behaalde, we maakten samen enkele iconische shirts en bovenal hebben we veel vertrouwen in de toekomstige generaties Rode Duivels en Red Flames, én in de verdere ontwikkeling van het voetbal in België", besloot hij.





Adidas zal de Rode Duivels, bij kwalificatie, minstens kleden tijdens de volgende twee WK's (2030 en 2034) en de volgende twee EK's (2028 en 2032). De Belgische bond kiest voor continuïteit met een historische partner van de Rode Duivels.