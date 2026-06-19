Italiaanse topclub lonkt, Engeland volgt: Rode Duivel hoopt dat WK vitrine is voor transfer

De timing kan nauwelijks beter zijn. Terwijl de Rode Duivels zich opmaken voor hun cruciale WK-duel tegen Iran, blijft de naam van Nicolas Raskin nadrukkelijk opduiken op de transfermarkt. De middenvelder van Rangers wordt gelinkt aan clubs uit Italië, Engeland en Spanje.

Raskin is een van de grote winnaars van de voorbije jaren. Toen Rangers hem begin 2023 voor amper anderhalf miljoen euro wegplukte bij Standard, zag men in Glasgow vooral een talentvolle middenvelder met potentieel. Vandaag, drieënhalf jaar later, staat hij op het wereldtoneel met de Rode Duivels en wordt zijn marktwaarde op meer dan tien miljoen euro geschat.

Dat blijft uiteraard niet onopgemerkt. Vooral Atalanta zou de situatie van dichtbij volgen, terwijl ook verschillende clubs uit de Premier League en La Liga hun huiswerk gemaakt hebben.

Toch wil Raskin zich tijdens het WK niet laten afleiden door alle speculaties. "Ik hou me niet bezig met mijn transfer of mijn transfersom", vertelde hij donderdag op de persconferentie in Renton. "Dat laat ik volledig over aan mijn makelaars. Tijdens het WK hebben we alles wat met clubs te maken heeft even geparkeerd."

Het perfecte podium

Dat betekent niet dat de Luikenaar blind is voor de mogelijkheden die dit toernooi biedt. Een Wereldbeker blijft de grootste etalage in het internationale voetbal en elke speler weet wat een sterk toernooi kan betekenen voor zijn carrière.

Raskin gaf dat ook toe, zij het op zijn eigen nuchtere manier. "Natuurlijk is het interessant om jezelf hier te kunnen tonen."



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Die uitspraak zegt misschien meer dan honderd ontkenningen. De middenvelder focust zich volledig op het WK, maar beseft tegelijk dat elke goede prestatie zijn dossier alleen maar sterker maakt.

