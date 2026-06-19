Thibaut Courtois geeft media veeg uit de pan: "90 procent fout"

Vertrekdag richting Los Angeles voor de Rode Duivels, maar daarvoor stond in Seattle nog een laatste training en een laatste persconferentie op het programma. Opnieuw was het Thibaut Courtois die het woord nam.

België is haar WK 2026 niet al te best begonnen met een moeilijk bevochten gelijkspel tegen Egypte... maar binnen de groep van de Rode Duivels heerst vooral rust en vertrouwen. Zo ver zelfs dat eigenlijk niemand de start van het toernooi echt als mislukt bestempelt. "Iedereen hoopt natuurlijk zo goed mogelijk te beginnen, maar als je naar de wedstrijden in de eerste speeldag kijkt, waren er verrassingen en onverwachte gelijke spelen", zei Thibaut Courtois op een persconferentie in Seattle.

"Het is een Wereldbeker, en Egypte was goed voorbereid. Ze zetten drie man op Jérémy. En wij hebben inderdaad ons ritme niet gevonden. In de tweede helft zag je iets meer de België die je verwacht", erkent hij. "We moeten proberen om dat zondag meteen vanaf de aftrap te brengen, met alle respect voor een tegenstander die ook zijn momenten zal hebben."

Thibaut Courtois wil een positievere pers

Na de match kregen de Rode Duivels al wat kritiek, al is dat niet te vergelijken met wat er in Spanje over de ploeg heen kwam na de 0-0 tegen Kaapverdië. Een resultaat dat volgens Courtois toch voor wat relativering zou moeten zorgen. "Ik weet dat jullie je werk doen als journalisten, maar ik spreek als speler. Wat er bijvoorbeeld in Qatar gebeurd is, dat was niet nodig", betreurt hij. "Ik vraag niet dat jullie geen mening geven, maar voor ons zorgt dat voor ruis en natuurlijk blijft dat hangen bij de spelers die kritiek krijgen."

Voor de doelman van Real Madrid zou de rol van de pers wat positiever mogen zijn. "Wij weten zelf wat we goed en slecht gedaan hebben. Ik zou het verkiezen dat het tijdens het toernooi wat rustiger blijft, en dat jullie achteraf maar zeggen wat er helemaal niet goed was. Maar er wordt veel van ons verwacht, dat begrijp ik", geeft hij toe. Courtois beseft tegelijk ook dat Belgische journalisten doorgaans gematigder zijn dan de Spaanse.

"Ja, in Spanje is het nog feller. Maar wat ik jammer vind, is dat sommigen soms dingen kunnen schrijven zonder het echt te weten. En achteraf blijkt dan dat het voor 90% fout was. Ik heb het uiteraard over feiten, niet over meningen", gaat de nummer één van de Rode Duivels verder.



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"Je zou achteraf moeten kijken welk percentage van wat er geschreven is ook echt waar is. Misschien is dat 20%, en die andere 80% kan spelers pijn doen. Op sociale media is het nog erger. Maar de jonge generaties spelers zullen moeten leren om daarmee te leven. Ik ben blij dat ik al in de dertig ben (lacht)".