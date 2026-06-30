Verrassing na verrassing: Marokko slaat in extremis toe en kegelt Nederland uit WK

Nederland ligt uit het WK na een nieuwe pijnlijke strafschoppenreeks. Oranje leek tegen Marokko lang op weg naar de volgende ronde, maar kreeg in de blessuretijd nog de gelijkmaker te slikken. Daarna sloeg het oude penaltyspook opnieuw toe.

Het was een bijzondere nacht op het WK. Nadat Duitsland verrassend werd uitgeschakeld door Paraguay was het de beurt aan Nederland en Marokko om hun 16e finale te spelen.

Marokko schakelt Nederland uit

Onze noorderburen kenden een moeilijke voorbereiding richting het tornooi, en begonnen ook met een gelijkspel tegen Japan aan hun groepsfase. Hun laatste twee groepswedstrijden werden echter met veel overtuiging gewonnen, waardoor ze met een redelijk goed gevoel richting de clash met Marokko trokken.

De wedstrijd begon rustig en de eerste helft leverde ons weinig tot geen spektakel op. Na de pauze kwam Marokko veel sterker uit de kleedkamer. Achraf Hakimi schoot op de lat en eigenlijk verdienden ze stilaan een doelpunt.

Gakpo zet Oranje op voorsprong

En toch was het Oranje dat de score kon openen. Na 72 minuten spelen legde Summerville de bal prima tot bij Cody Gakpo, die het leer zonder twijfelen binnen kon rammen. 1-0 voor Oranje én uitgerekend Gakpo, die onlangs te maken kreeg met het overlijden van zijn stilgeboren zoontje.

Nederland probeerde vol te houden terwijl Marokko harder en harder doorduwde. Dat leverde uiteindelijk op: in de blessuretijd kon Issa Diop de gelijkmaker binnenwerken op aangeven van Chemsdine Talbi (ex-Club Brugge).





Diop forceert verlengingen in blessuretijd

Beide landen gingen naar extra tijd, maar ook daar kregen we geen winnaar te zien. En dus volgden strafschoppen, niet het favoriete spelletje van de Nederlanders. In 2014 en 2022 werden ze door Argentinië al genekt tijdens penalty's.

Koopmeiners lukte zijn elfmeter terwijl El Aynaoui miste, een goed begin voor Oranje. Maar Kluivert raakte meteen nadien de paal terwijl Rahimi wél scoorde. Nadien ging alles in het voordeel van Marokko. Weghorst scoorde nog, maar Timber en Summerville misten hun strafschoppen. Uiteindelijk was het Isamel Saibari die de beslissende strafschop binnentrapte.

Penaltytrauma breekt Nederland weer zuur op

Zo is ook Oranje al klaar op dit WK, terwijl Marokko opnieuw voor een stunt zorgt. De halvefinalist van vier jaar geleden mag blijven dromen en neemt het in de volgende ronde op tegen Canada. Voor Nederland blijft vooral de pijn van een zoveelste penaltytrauma achter.