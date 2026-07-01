Oppermachtig Frankrijk maakt indruk: Zweden kansloos naar huis

Frankrijk heeft zijn favorietenrol op het WK nog eens bevestigd. Les Bleus schakelden Zweden zonder al te veel problemen uit en mochten vooral Kylian Mbappé en Michael Olise bedanken. In de volgende ronde wacht stuntploeg Paraguay.

Nadat Erling Haaland en Noorwegen Ivoorkust uit het tornooi knikkerden, was het nu tijd voor Frankrijk en Zweden op het WK, met onze zuiderburen als grote favoriet. Die rol maakten ze ook waar doorheen de wedstrijd.

De motor moest even op gang komen, maar eens Frankrijk vertrokken was, zou niets hen nog stoppen. Na een dik halfuur spelen deed Kylian Mbappé de paal trillen. Een paar minuten later was het Michael Olise die het doelhout raakte.

Mbappé breekt de ban voor rust

Alles wees erop dat er een doelpunt in de lucht hing: kort voor de pauze was het een eerste keer raak. Mbappé werkte zijn eerste goal van de avond binnen. Meteen na de rust was het opnieuw prijs voor de Fransen.

Deze keer was het de beurt aan Bradley Barcola. De aanvaller zorgde, op aangeven van Olise, voor het tweede doelpunt van de avond. Zo'n kwartier voor het einde van de wedstrijd kon Olise opnieuw uitpakken met een assist. Deze keer voor Mbappé, die zijn tweede van de avond scoorde.

3-0, en bij die score bleef het ook. Frankrijk is zeker van de volgende ronde op het WK, terwijl Zweden naar huis mag. Ook Gustaf Nilsson, de spits van Club Brugge. Hij viel tegen het einde van de wedstrijd zelfs nog even in.





Zweden heeft geen antwoord klaar

Zweden kon er nauwelijks iets tegenover zetten. De Scandinaviërs slaagden er amper in om de Franse defensie echt onder druk te zetten en kwamen nauwelijks tot uitgespeelde kansen. Frankrijk controleerde de wedstrijd van begin tot einde en gaf de kwalificatie geen enkel moment meer uit handen.

De vicewereldkampioen bevestigde zo nog maar eens zijn status als een van de absolute topfavorieten voor de wereldtitel. In de volgende ronde komen Les Blues Paraguay tegen. Het land dat Duitsland een nieuwe WK-nachtmerrie bezorgde.