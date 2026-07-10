Zorgen om Mbappé? Frankrijk kent geen genade met Marokko en wacht op Rode Duivels of Spanje

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Zorgen om Mbappé? Frankrijk kent geen genade met Marokko en wacht op Rode Duivels of Spanje
Foto: © photonews

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Frankrijk heeft als eerste land een ticket voor de halve finales van het WK beet. Les Bleus waren veel te sterk voor Marokko en wonnen met 2-0. De winnaar van België-Spanje weet daardoor meteen welke tegenstander daarna wacht.

Terwijl wij uitkijken naar België - Spanje werden de kwartfinales donderdagavond al op gang getrapt. Frankrijk keek Marokko in de ogen in wat een veelbelovend duel moest worden. Didier Deschamps zette Désiré Doué in de basis ten koste van Bradley Barcola. 

Frankrijk grijpt meteen de controle

Onze zuiderburen begonnen vlammend aan de wedstrijd. Het werd bijzonder snel duidelijk dat de Fransen de wedstrijd in de hand zouden nemen. Na nog geen vier minuten spelen had Upamecano de score al kunnen openen via het hoofd, maar zijn poging belandde op doelman Bounou.

Frankrijk domineerde en kon dat in minuut 25 omzetten in een strafschop. Noussair Mazraoui beging een domme overtreding op Kyllian Mbappé, die maar al te graag naar de grond ging. De ref wees meteen naar de stip en de VAR bevestigde die beslissing.

Mbappé mist vanop de stip

Alleen stelde de Franse superster enorm teleur vanop 16 meter. Een heel zwak schot werd geklemd door de Marokkaanse doelman, waardoor de Noord-Afrikanen niet meteen tegen een achterstand moesten aankijken.

Frankrijk bleef doorduwen maar kon voor de rust niets forceren. De statistieken waren wel héél duidelijk na 45 minuten: 1,87 xG voor Frankrijk, 0,04 voor Marokko en 13 schoten tegen slechts één. Opvallend genoeg lag het balbezit wel in evenwicht.

Marokko houdt amper stand

Na de rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Marokko kroop achteruit terwijl Frankrijk op zoek ging naar het doelpunt. Pas na een klein uur spelen was het prijs voor Les Blues. Mbappé krulde het leer prima in doel, Bounou had geen schijn van kans meer.

Vijf minuten later troffen ze opnieuw raak, deze keer was het de beurt aan Ousmane Dembélé. De PSG-aanvaller dribbelde zich goed vrij en kreeg waanzinnig veel ruimte. De afwerking was niet prima, maar voldoende om de Marokkaanse doelman een tweede keer te verschalken. 

De wedstrijd was op dat moment eigenlijk al gespeeld. Marokko kon niets tegenover Frankrijk zetten, op geen enkel moment van de match. Frankrijk was oppermachtig en maakte zijn favorietenrol waar.

Mogelijke zorgen rond Mbappé

Nog een opvallend moment: Kylian Mbappé ging rond minuut 75 plots op de grond zitten, waarna hij gewisseld werd. Of er sprake zou zijn van een blessure was niet meteen duidelijk. 

Uiteindelijk bleef het bij 2-0, waardoor Frankrijk de eerste halve finalist van dit WK is. De winnaar van het duel tussen de Rode Duivels en Spanje zal hun volgende tegenstander worden. 

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Noorwegen Noorwegen 11/07 Engeland Engeland
Argentinië Argentinië 12/07 Zwitserland Zwitserland

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