Zorgen richting halve finale? Kylian Mbappé doorbreekt zelf de stilte na noodgedwongen wissel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Zorgen richting halve finale? Kylian Mbappé doorbreekt zelf de stilte na noodgedwongen wissel
Foto: © photonews
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Kylian Mbappé heeft Frankrijk donderdagavond naar de halve finales van het WK geholpen, maar bezorgde zijn land in de slotfase ook even schrik. De aanvaller speelde een uitstekende wedstrijd tegen Marokko, maar moest na ongeveer 75 minuten naar de kant met last aan de enkel.

Mbappé ging plots op het veld zitten en maakte duidelijk dat hij niet verder kon. Kort daarna werd hij vervangen. Op de bank was te zien hoe de Franse ster een ijszak tegen zijn enkel hield, wat de bezorgdheid rond zijn fysieke toestand nog wat groter maakte.

Mbappé blijft achter met ijszak

De aanvaller was voordien nochtans een van de uitblinkers geweest. Hij zorgde voortdurend voor dreiging en bekroonde zijn sterke prestatie met een doelpunt. Frankrijk won uiteindelijk met 2-0 en verzekerde zich zo als eerste land van een plaats in de halve finales.

Franse ster stelt zelf gerust

Na de wedstrijd kwam Mbappé zelf met een geruststellende boodschap. “Het gaat goed met me. Ik heb een trap op mijn enkel gekregen, maar het is niet zo erg", verklaarde hij.

Voorlopig lijkt zijn deelname aan de halve finale dus niet in gevaar te komen. Toch zal de medische staf van Frankrijk zijn situatie van dichtbij blijven opvolgen. Les Bleus nemen het in de halve finale op tegen de winnaar van België-Spanje en zullen hun aanvoerder uiteraard het liefst volledig fit aan de aftrap zien verschijnen.

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Spanje Spanje 21:00 België België
Noorwegen Noorwegen 11/07 Engeland Engeland
Argentinië Argentinië 12/07 Zwitserland Zwitserland

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