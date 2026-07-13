Na alle WK-heisa volgt eindelijk duidelijkheid over blessure van Courtois

Thibaut Courtois kan opgelucht ademhalen. De doelman van Real Madrid liep op het WK een blessure op aan zijn bovenbeen, maar die blijkt minder erg dan eerst gevreesd. Volgens Diario AS onderging Courtois maandag verschillende onderzoeken en toonde de MRI-scan slechts een lichte blessure.

Dat is goed nieuws voor Real Madrid én de doelman. De Spaanse topclub verwacht dat Courtois gewoon klaar zal zijn voor de start van La Liga. Die eerste competitiewedstrijd staat op 23 augustus gepland in het RCDE Stadium.

Blessure valt mee voor Courtois

Meer nog: bij Real Madrid gaat men ervan uit dat de blessure zelfs geen echte invloed zal hebben op zijn voorbereiding. Courtois zou in de laatste week van juli opnieuw aansluiten bij de A-kern. Tegen dan zou hij de kwetsuur achter zich moeten hebben gelaten. Dat schrijft Diario AS.

Toch zal de doelman niet meteen alles spelen. Voor de oefenwedstrijd tegen Fiorentina op 1 augustus in Klagenfurt wordt hij nog niet verwacht. Courtois kreeg na zijn onderzoeken in Valdebebas ook richtlijnen mee om de getroffen spier verder te verzorgen. Nadien kon hij met een geruster gevoel aan zijn vakantie beginnen.

Meest besproken moment bij de Duivels

De blessure van Courtois was niet zomaar een medisch detail. Bij de Rode Duivels groeide het uit tot één van de meest besproken momenten van het hele WK. In de kwartfinale tegen Spanje ging Courtois op het veld zitten. Hij had duidelijk last van zijn bovenbeen en kon niet meer normaal uittrappen.

Bondscoach Rudi Garcia besloot daarop om hem naar de kant te halen. Senne Lammens kwam in zijn plaats tussen de palen. Die wissel kreeg achteraf enorm veel aandacht, zeker omdat Lammens nadien in de fout ging bij het beslissende tegendoelpunt van Spanje.





Na de wedstrijd gaf Courtois zelf aan dat hij niet had gezegd dat hij niet meer verder kon. Volgens de doelman had hij enkel laten weten dat hij niet meer normaal kon uittrappen, maar nog wel in doel had kunnen blijven staan. Die uitleg zorgde alleen maar voor meer discussie.

Record op het WK

Het WK van Courtois eindigde dus bijzonder pijnlijk. Niet alleen door de uitschakeling tegen Spanje, maar ook door de manier waarop hij het veld moest verlaten. Tegelijk schreef hij tijdens het toernooi wel geschiedenis. Courtois brak het record van meeste WK-wedstrijden voor België.

In totaal stond hij al 115 keer tussen de palen bij de Rode Duivels. Dat is een enorm aantal, zeker omdat zijn relatie met de nationale ploeg de voorbije jaren niet altijd vanzelfsprekend was. Onder Domenico Tedesco wilde Courtois niet meer voor België spelen, waarna zijn terugkeer onder Rudi Garcia opnieuw veel aandacht kreeg.

Nu lijkt er opnieuw een periode van afstand aan te komen. Courtois gaf aan dat hij een sabbatjaar wil nemen bij de nationale ploeg. Een definitieve beslissing is hier nog niet over genomen. Ook de KBVB bekijkt de zaak.

Real Madrid krijgt goed nieuws

Voor Real Madrid is de opluchting groot. Courtois speelt al sinds 2018 voor de Spaanse topclub en is daar nog altijd een belangrijke figuur. Zijn contract loopt nog tot het einde van volgend seizoen. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 15 miljoen euro.