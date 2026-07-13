Wie wint het WK? Supercomputer komt met duidelijk verdict

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Wie wint het WK? Supercomputer komt met duidelijk verdict
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De halve finales van het WK zijn bekend en de Opta-supercomputer heeft meteen zijn nieuwe voorspellingen klaar. Vier landen maken nog kans op de wereldtitel: Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië. Volgens de berekeningen ligt Frankrijk op dit moment het best in de markt.

De Fransen nemen het in de halve finale op tegen Spanje. Dat is meteen de affiche tussen de twee landen die volgens Opta ook de grootste kans maken om het WK effectief te winnen. Frankrijk krijgt 57,7% kans om de finale te halen en 34% kans om straks ook met de wereldbeker aan de haal te gaan.

Frankrijk krijgt meeste kans

Spanje staat daar niet ver achter, maar moet volgens de simulaties wel in de rol van lichte underdog starten tegen Frankrijk. De Spaanse nationale ploeg krijgt 42,3% kans om de finale te bereiken. De kans op de wereldtitel wordt door Opta ingeschat op 23,4%.

Dat Spanje ondanks die halve finale tegen Frankrijk nog altijd de tweede grootste titelkandidaat is, zegt veel over het vertrouwen in de ploeg. Toch wordt de opdracht bijzonder zwaar. Frankrijk lijkt volgens de cijfers op dit moment de meest complete kandidaat om het tornooi te winnen.

Engeland en Argentinië dicht bij elkaar

In de andere halve finale is het verschil nog kleiner. Engeland neemt het op tegen Argentinië en krijgt van Opta 50,9% kans om door te stoten naar de finale. Argentinië volgt met 49,1%. Dat duel wordt dus bijna als een echte fiftyfifty gezien.

Toch is Engeland volgens de supercomputer net iets beter geplaatst om wereldkampioen te worden dan Argentinië. De Engelsen krijgen 21,9% kans op eindwinst, terwijl Argentinië op 20,6% blijft steken.

Opvallend is dat alle vier de ploegen nog relatief dicht bij elkaar liggen, zeker achter Frankrijk. Eén wedstrijd kan alles opnieuw veranderen. De halve finales beloven dus bijzonder spannend te worden, met Frankrijk als favoriet, Spanje als eerste uitdager en een Engels-Argentijnse clash waarin nauwelijks iets te kiezen valt.

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