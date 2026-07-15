Een Engels drama in Atlanta! Niet Engeland, maar Argentinië speelt de finale van het WK

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Een Engels drama in Atlanta! Niet Engeland, maar Argentinië speelt de finale van het WK
Foto: © photonews
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Een drama voor Engeland. De Engelsen leken 85 minuten lang op weg naar een finaleplaats. In de slotminuten draaide Argentinië de rollen helemaal om. Het werd 1-2 in Atlanta. Verlengen Lionel Messi en landgenoten hun wereldtitel?

De toon werd vanavond al bij de volksliederen gezet. De Argentijnse fans overstemden het Engelse volkslied volledig. Er was letterlijk geen noot te horen in Atlanta.

Ook de wedstrijd was er eentje op het scherpst van de snee. De Argentijnen maakten er een ware pot Zuid-Amerikaans vechtvoetbal van. Al leverde dat voor de rust géén doelpunten - en eigenlijk ook geen goed voetbal - op.

Engels drama in de absolute slotminuten én slotseconden

Engeland kwam na de koffie het scherpst uit de kleedkamer. Anthony Gordon leek The Three Lions naar een finaleplaats getrapt te hebben. 85 minuten lang maakten de Engelsen zich op voor een reis naar New York.

Al was de Argentijnse druk méér dan versmachtend. Jordan Pickford en het doelhout brachten redding, maar het bleek uitstel van executie. Minuut 85, Enzo Fernandez. Minuut 90+2, Lautaro Martinez.

© photonews

De Engelsen kregen zelfs geen verlengingen meer. Het drama was compleet. Engeland heeft er alweer een trauma bij. En alweer een trauma tegen Argentinië. U herinnert zich het WK in 1998 toch ook nog? 

Spanje en Argentinië strijden komende zondag om de wereldtitel. Afspraak om 21 uur Belgische tijd in het MetLife Stadium in New York.

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