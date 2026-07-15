'La Gazzetta dello Sport kondigt Pep Guardiola aan als nieuwe bondscoach én Messias van Italië'

Italië is op zoek naar een nieuwe bondscoach. Momenteel praat de Italiaanse voetbalbond met drie kandidaten. Twee Italianen en… een Spanjaard. En die laatste is de favoriet van voetbalminnend Italië.

De prestaties van Italië waren de voorbije jaren allesbehalve stabiel. Gli Azzurri wisselde enkele topprestaties af met absolute dieptepunten in de Italiaanse voetbalgeschiedenis.

In 2018 slaagden de Italianen er - voor het eerst sinds 1958 nota bene - niet in om zich te kwalificeren voor de eindronde van het WK. En de WK-kwalificatiecampagnes lijken vervloekt. Ook op de WK's van 2022 én 2026 was Italië niet van de partij.

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Wat we dan bedoelen met topprestaties? La Squadra Azzurra zette na het mislopen van de kwalificatie voor het WK in 2018 een reeks neer van maar liefst 37 wedstrijden (!) zonder nederlaag. Inclusief Europese titel in 2021.

De Italiaanse voetbalbond - Luciano Spalletti werd na het mislopen van de kwalificatie voor het WK ontslagen - wil breken met de WK-vloek. Momenteel lopen er gesprekken met drie kandidaat-bondscoaches.

Antonio Conte, Roberto Mancini en... Pep Guardiola

Met Antonio Conte en Roberto Mancini staan er twee Italiaanse topcoaches op de shortlist. Conte stond de voorbije twintig jaar aan het roer bij onder meer Atalanta BC, Juventus FC, Chelsea FC, Tottenham Hotspur, Internazionale FC, SSC Napoli en… de Italiaanse nationale ploeg.





De 56-jarige coach was tussen 2014 en 2016 al aan de slag als Italiaans bondscoach. Op het EK 2016 schakelden de Italianen in de achtste finale Spanje uit. In de kwartfinale werd er na strafschoppen verloren van Duitsland.

Komt de bondscoach van de laatste Europese titel terug aan het roer?

Ook Roberto Mancini was - naast avonturen bij onder meer SS Lazio, Manchester City, Galatasaray SK en Internazionale FC - de architect van voorgenoemde Italiaanse Europese titel in 2021. En toch is de 61-jarige Italiaan niét de favoriet van pers en publiek.

Die eer is weggelegd voor… Pep Guardiola. La Gazzetta dello Sport laat weten dat de Italiaanse voetbalbond de eerste (informele) contacten met de Catalaan al heeft gelegd. En de Italianen mogen dromen van de komst van Guardiola.

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El Filosofo is natuurlijk een clubicoon van FC Barcelona. Na het Catalaanse hoofdstuk voetbalde Guardiola voor AS Roma en Brescia Calcio. De Spaanse coach blikt nog steeds met héél véél liefde en plezier terug op die periode in De Laars.

Bovendien is Guardiola eergevoelig. In Italië zou de 55-jarige coach simpelweg verafgood worden. Guardiola heeft geen ervaring als bondscoach, maar niemand twijfelt eraan dat hij Italië kan reanimeren én prijzen kan bezorgen.