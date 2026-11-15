Joga Bonito! Geweldige Rode Duivels swingend voorbij machteloos Italië

De Rode Duivels gaan naar de kwartfinales van de Nations League. En de 4-1-score tegen Italië geeft niet eens deftig de suprematie aan waarmee de Rode Duivels de Squadra Azzurri opzij zette. Na drie mooie doelpunten waren er immers kansen genoeg om de score véél hoger te laten oplopen. Het spel waarmee ze dat deden, was bijwijlen om duimen en vingers bij af te likken.

Laten we de wedstrijd beginnen vanaf minuut 11. De openingsgoal van Pio Esposito bleek achteraf slechts een 'fait divers' in wat een demonstratie van de Rode Duivels zou worden. En dat had niemand na tien minuten durven denken, want Italië was gewoon de betere ploeg.

Tegengoal was de wekker die Duivels nodig hadden

Maar de tegengoal was blijkbaar het alarm dat de Belgen nodig hadden om hun innerlijke Braziliaan boven te halen. In een regie van Diego Moreira, Jeremy Doku en uiteraard 'good old' Kevin De Bruyne. die aanhaalingstekens waren trouwens nodig hoor, want wie KDB over het veld zag dartelen, zag absoluut geen 35-jarige.

Hij amuseerde zich, zoals Eden Hazard in zijn beste jaren als het draaide zoals hij wou. De Bruyne was deze keer niet boos. Vier minuten later had België immers de 1-1 al gescoord na een aanval opgezet door De Bruyne, waarna bijna iedereen de bal raakte en De Cuyper uiteindelijk moederziel alleen voor Donnarumma mocht binnenknallen.

België als prime Brazilië

Zeven minuten later zette De Bruyne een corner scherp voor doel. De Italianen wisten er zich geen weg mee en Ngoy vlamde de bal in het dak van het doel. Niemand die wist dat het beste en het mooiste toen nog moest komen.

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Moreira bediende met een hakje op volle snelheid De Bruyne. KDB versnelde en speelde De Ketelaere aan. CDK hield zich stevig op de been en gaf mee aan Doku en... die wandelde tussen vijf Italiaanse verdedigers en scoorde ook nog. Maradona keek vanuit de hemel goedkeurend toe. De Squadra werd van het veld gespeeld een halfuur lang in die eerste helft. Ze kwamen er niet aan te pas. Joga Bonito van de Duivels.





De 4-1 wou maar niet vallen

De Bruyne trapte nog tegen de paal, De Ketelaere miste eveneens de 4-1. Het had een rammeling kunnen zijn in die eerste helft. De tweede helft begon ook weer aarzelend, maar eens ze los waren, was er weer geen houden meer aan. Zowel Doku als De Bruyne lieten de 4-1 liggen.

Speciale vermelding trouwens voor Diego Moreira. De rechterwinger is niet meer uit deze ploeg weg te denken. Wat een techniek en loopvermogen heeft die jongen! In minuut 80 werd hij daar door De Bruyne voor beloond. KDB had zelf de counter opgezet door Doku te lanceren. Hij kreeg de bal terug en met drie tegen één, koos hij voor Moreira om het af te maken: 4-1. En daar kon niemand wat op zeggen.

Dank u Mark van Bommel

Met dank aan Mark van Bommel. "We moeten voorzichtigheid inbouwen", zeiden alle analisten. Mark veegde er zijn voeten aan en stelde gewoon zijn meest aanvallende ploeg op. Die lieten zien dat dit België nog altijd een kweekvijver is van groot talent. En dat er mogelijk een nieuwe 'Gouden Generatie' zit aan te komen. Alleen gaan we ergens onderweg nog een nieuwe De Bruyne moeten vinden. Want zoals hij weer speelde... dat is klasse die niet van de straatstenen te rapen valt.

In de slotfase was er nog een penalty voor Italië en Senne Lammens maakte het feestje compleet door hem te pakken. Wat een avond!