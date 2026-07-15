Ongezien sprookje met veel Belgische inbreng leidt naar ... Champions League

Vanavond kan Atert Bissen een van de mooiste hoofdstukken uit zijn geschiedenis schrijven in de eerste voorronde van de Champions League. Tegen Klaksvík zullen de Luxemburgers hun Belgen hard nodig hebben, te beginnen met Roman Ferber.

Zoals elk jaar staan ze met 28 aan de start: 28 clubs uit de meest onverwachte uithoeken van Europa die in de eerste voorronde van de Champions League de degens kruisen. Terwijl het WK zijn laatste rechte lijn inzet, is het kampioenenbal gisteren al opnieuw op gang getrapt, met de eerste terugwedstrijden.

Vanavond wordt de eerste ronde afgesloten met een tweede lading affiches. Een daarvan vindt op een boogscheut van de Belgische grens plaats, in het Stade de Luxembourg. Daar neemt Atert Bissen het op tegen de kampioen van de Faeröer, KÍ Klaksvík. De Luxemburgers moeten het tij keren, maar alles blijft mogelijk na de 2-1-nederlaag in het stadion Við Djúpumýrar, aan de voet van de bergen op het eiland Borðoy.

Við Djúpumýrar, Faroe Islands. 🇫🇴



Home of current champions of the Islands, Klaksvíkar Ítróttarfelag. Just can't top Scandinavia for picturesque football grounds!#groundhopping #stadiumlife pic.twitter.com/ac0BXmBsZQ — Stadium Life (@StadiumLife) December 7, 2022

Als de ploeg uit Bissen zich naar de tweede ronde hijst, zou dat een heuse stunt zijn. De club is de Europese bekers immers niet gewend: drie jaar geleden speelde ze nog in de Luxemburgse derde klasse.

Twee promoties op rij om de elite te bereiken waren al ondenkbaar. Maar wat dan te zeggen van vorig seizoen? Na een nederlaag bij de start en vier wedstrijden op rij zonder zege, Atert Bissen krabbelde spectaculair recht en won bijna alles (20 zeges in 26 matchen).





Bissen maakt zich op om opnieuw van spanning te trillen

Toen de club op de laatste speeldag kampioen werd dankzij een 1-0-zege tegen rechtstreekse titelconcurrent Differdange, bestormden de 2600 toeschouwers in het stadion meteen na het eindsignaal het veld. Vanavond kan het sprookje nog een hoofdstuk krijgen.

Daarvoor rekent de ploeg op enkele spelers met ervaring in de Belgische competitie. Doelman Geordan Dupire speelde bij Bergen, Namen en Virton, en Mehdi Terki, Toufik Zeghdane en Roman Ferber kwamen een jaar geleden samen over van Olympic Charleroi. Leslie Bamona en Tyron Crame voegden zich deze zomer bij hen, respectievelijk van Bergen en Tubize-Braine.

Ferber als MVP?

Aan de oevers van de Attert, de rivier die in België ontspringt en door Bissen stroomt en de club zijn naam gaf, maakte vooral Roman Ferber indruk, met 23 goals en 11 assists in 26 wedstrijden. Nochtans had het mooie verhaal er nooit kunnen komen: "Ik ben laat gekomen omdat mijn komst afhing van de gezondheidstoestand van David Turpel (die intussen zijn carrière heeft beëindigd). Als hij fit was geweest, was ik zelfs niet gekomen", vertelt hij aan de lokale media Le Quotidien.

Sindsdien ging het snel: "Het eerste doel was het behoud. Toen ik arriveerde, zat het team niet echt goed in zijn vel. We hadden goede spelers, dat hebben we nadien bewezen, maar er ontbrak iets. Ik ga natuurlijk niet zeggen dat ik dat ontbrekende stukje was, maar we hebben geprobeerd een paar dingen te veranderen, vooral naast het veld."

"We brachten veel goede sfeer: we amuseren ons, en we trainen goed." Zal die teamgeest Bissen naar nieuwe hoogten stuwen? Elf jaar nadat hij twee voorronden van de Europa League speelde met Sporting Charleroi, heeft Roman Ferber opnieuw een afspraak met Europa.