Real Madrid heeft een beslissing genomen: 'Thibaut Courtois krijgt géén uitzondering op contractregel'

Thibaut Courtois gaat zijn contract bij Real Madrid (opnieuw) verlengen. De Spaanse grootmacht ziet in de Rode Duivel nog steeds het sluitstuk voor de komende seizoenen. Al is een meerjarige contracverlening niét aan de orde.

De Spaanse media laten weten dat Real Madrid aan (de entourage van) Thibaut Courtois heeft laten weten dat ze na de vakantie van de doelman - onze landgenoot geniet momenteel van vrije tijd na het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico - rond tafel willen gaan zitten. Al zal het gesprek niet lang duren. De uitkomst is al eventjes gekend.

De Koninklijke wil het contract van de 115-voudig Rode Duivel met één seizoen verlengen. Ook in Spanje beseft alles en iedereen dat Courtois nog steeds één van de beste - en misschien wél de allerbeste - doelman ter wereld is. De huidige overeenkomst loopt tot medio 2027. Het nieuwe contract zal Courtois tot medio 2028 aan Real Madrid binden.

Héél duidelijke regel van Florentino Perez

Aan de vooravond van het WK sprak de 34-jarige doelman al over zijn toekomst. "Ik heb nog niets gehoord van Real Madrid, maar de bedoelingen van beide partijen zijn duidelijk. Bovendien geeft Real Madrid geen meerjarige contracten aan dertigplussers."

Dat laatste is een regel van Florentino Perez. De voorzitter van Real Madrid weigert om spelers van boven de dertig jaar een meerjarig contract aan te bieden. In de plaats daarvan wordt hun huidige overeenkomst - indien ze nog over de Madrileense lat geraken - jaarlijks verlengd.

Enkel Cristiano Ronaldo is de uitzondering op de (spreekwoordelijke) regel

De laatste contractverlenging van Courtois in het Estadio Santiago Bernabeu dateert dan ook van vorige zomer. Slechts één speler kreeg de voorbije jaren een uitzondering: Cristiano Ronaldo was 31 jaar toen hij in 2016 zijn krabbel zette onder een contractverlenging voor drie seizoenen.



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Voor de volledigheid: Courtois krijgt een contractverlenging onder dezelfde voorwaarden als zijn huidige overeenkomst aangeboden. Onze landgenoot zal dus geen boterham minder moeten eten. Op naar een volgende uitnodiging volgende zomer?