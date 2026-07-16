Toby Alderweireld kiest duidelijke favoriet voor WK-finale: "Hij gaat helemaal ontploffen"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
Toby Alderweireld kiest duidelijke favoriet voor WK-finale: "Hij gaat helemaal ontploffen"
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Spanje en Argentinië spelen zondag de WK-finale en vooral het duel tussen Lamine Yamal en Lionel Messi spreekt tot de verbeelding. Toby Alderweireld schuift Spanje naar voren, terwijl Marc Degryse vooral uitkijkt naar de symboliek van die clash.

Woensdagavond zorgde Argentinië voor een bijzondere comeback tegen Engeland. Ze stonden lange tijd 0-1 achter tegen de Europeanen, maar Enzo Fernandez en Lautaro Martinez konden, allebei op aangeven van Lionel Messi, het net vinden in de slotfase.

Nu komen de Argentijnen Spanje tegen in de finale op zondag. Een mooi affiche waarin Spanje favoriet zal zijn. La Roja kreeg nog steeds maar één doelpunt tegen op het tornooi, en dat was er eentje van Charles De Ketelaere. 

Argentinië zal dus opnieuw op Messi rekenen, maar aan de overkant staat misschien wel de meest constante ploeg van het tornooi. Spanje gaf amper iets weg en kwam ook tegen Frankrijk nooit echt in de problemen. Voor Toby Alderweireld is dat genoeg om zondag één land naar voren te schuiven.

Alderweireld kiest voor La Roja

"En dan denk ik toch dat Spanje het gaat halen", vertelde hij bij de HLN Voetbalpodcast. "Yamal is dit WK al goed geweest, maar ik denk dat hij zondag helemaal gaat ontploffen."

"Als Yamal Spanje na die Europese titel nu ook nog eens wereldkampioen maakt, zou dat héél straf zijn. Het zou ook de overdracht van de GOAT-titel kunnen worden", heeft Marc Degryse erover te zeggen. "Messi die verliest van Yamal, hoe symbolisch zou dat zijn?"

Daarmee krijgt de finale nog een extra laag. Het gaat niet alleen om Spanje tegen Argentinië, maar ook om Yamal tegen Messi. De ene is nog maar net begonnen aan zijn verhaal op het allerhoogste niveau, de andere kan zijn legende nog groter maken.

"Langs de andere kant: als Messi het op zijn 39ste flikt om nog eens wereldkampioen te worden... Dan zal Yamal toch een heel mooie en lange carrière moeten maken om daar nog over te geraken. Het wordt volgens mij echt een finale om te likkebaarden", besluit Degryse.

2 reacties
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