Mark van Bommel lijkt de juiste keuze, maar één groot obstakel wacht de nieuwe bondscoach

Alles wijst erop dat Mark van Bommel binnenkort wordt voorgesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Sportief lijkt de Nederlander over zowat alle kwaliteiten te beschikken om België een nieuw gezicht en uitstraling te geven.

Toch wacht hem vanaf dag één één grote uitdaging, en die heeft opvallend weinig met tactiek of resultaten te maken. Van Bommel zal ook Wallonië moeten overtuigen.

De juiste man gezien zijn CV

Op papier is de keuze van de Belgische voetbalbond perfect te verdedigen. Van Bommel heeft een indrukwekkende spelerscarrière achter de rug bij PSV, FC Barcelona, Bayern München en AC Milan, speelde een WK-finale met Nederland en bewees als trainer al dat hij prijzen kan winnen. Zijn dubbel met Antwerp in 2023 behoort nog altijd tot de strafste prestaties van de voorbije jaren in het Belgische voetbal.

Daarnaast staat hij bekend als een coach met een duidelijke visie. Intensiteit, pressing, discipline en een echte winnaarsmentaliteit vormen de basis van zijn voetbal. Dat is precies het profiel waar sportief directeur Vincent Mannaert naar op zoek was na het vertrek van Rudi Garcia.

Kan hij iedereen achter zich krijgen?

Toch zal Van Bommel niet alleen op zijn sportieve kwaliteiten beoordeeld worden. België blijft een bijzonder land, ook in het voetbal. Waar Vlaanderen de Nederlander vrijwel unaniem lijkt te omarmen na zijn succesvolle periode bij Antwerp, ligt dat in Franstalig België mogelijk anders.

Het grootste discussiepunt dreigt al snel zijn talenkennis te worden. Van Bommel spreekt geen Frans en dat zal in Wallonië ongetwijfeld ter sprake komen. Op zich is dat een opmerkelijke discussie. Rudi Garcia sprak bij zijn aanstelling nauwelijks Nederlands en werd daar in Vlaanderen nooit echt op afgerekend. De kritiek die hij kreeg, had vooral betrekking op zijn sportieve keuzes en resultaten.





Toch valt te verwachten dat Van Bommels beperkte kennis van het Frans in het zuiden van het land vaker zal worden aangehaald. Niet alleen in de media, maar mogelijk ook binnen de perceptie rond de nationale ploeg. Een bondscoach is immers meer dan iemand die de opstelling maakt. Hij is ook het gezicht van het Belgische voetbal en moet alle geledingen van het land kunnen verbinden.

Een tweetalige ex-Rode Duivel als assistent is geen slecht idee

Precies daarom zou de KBVB er verstandig aan doen om Van Bommel te omringen met een assistent die dat mogelijke pijnpunt kan opvangen. Liefst een voormalige Rode Duivel, perfect tweetalig, die zowel de Vlaamse als Franstalige spelersgroep kent en een natuurlijke brug kan vormen binnen de kleedkamer.

Zo'n assistent kan veel meer zijn dan een extra trainer op het veld. Hij kan nuances in communicatie opvangen, de band met de Franstalige internationals versterken en tegelijk ook naar buiten toe een verbindende rol spelen. In een nationale ploeg, waar de spelers slechts enkele keren per jaar samenkomen, is een goede groepsdynamiek vaak minstens even belangrijk als de tactische voorbereiding.

Sportief lijkt Van Bommel namelijk over alle troeven te beschikken. Hij is een uitgesproken peoplemanager, communiceert duidelijk, durft moeilijke beslissingen te nemen en straalt een winnaarsmentaliteit uit die de Rode Duivels de voorbije jaren soms misten. Tegelijk is hij geen coach die conflicten uit de weg gaat. Dat bewees hij eerder al bij PSV en Antwerp, waar hij zowel met spelers als met bestuurders zijn standpunt durfde verdedigen.

Naast de taaldiscussie wachten hem uiteraard nog andere dossiers. Hoe gaat hij om met de ervaren garde? Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku willen doorgaan als international, net als Thomas Meunier en Axel Witsel. Ook de situatie van Thibaut Courtois en het vertrouwen van Jeremy Doku zullen snel op zijn bureau belanden.