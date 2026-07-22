Premier League op zijn kop? Liverpool voert gesprekken met miljardair Jeff Bezos

Liverpool staat mogelijk voor een financiële injectie van formaat. De Engelse topclub voert gesprekken met een investeerdersgroep die een minderheidsbelang wil verwerven en daarbij is een opvallende naam opgedoken. Niemand minder dan Amazon-oprichter Jeff Bezos is benaderd.

Het nieuws wordt gemeld door onder meer Sky Sports en de Financial Times. De investeerdersgroep staat onder leiding van de Indiase zakenman Amit Bhatia, die onlangs zijn aandelen in Championship-club Queens Park Rangers verkocht. Fenway Sports Group (FSG), de huidige eigenaar van Liverpool, heeft bevestigd dat er gesprekken lopen over een strategische minderheidsinvestering.

Man van 225 miljard euro

Volgens FSG heeft het consortium zijn interesse officieel kenbaar gemaakt, al is het nog lang niet zeker dat Bezos effectief mee aan boord stapt. De Amerikaanse miljardair, die volgens Forbes een geschat vermogen van ongeveer 225 miljard euro bezit, verkende in het verleden al de mogelijkheid om Amerikaanse sportfranchises zoals de Seattle Seahawks en Washington Commanders over te nemen, maar uiteindelijk kwam het nooit tot een deal.

Mocht de investering doorgaan, dan zou Liverpool volgens de Financial Times gewaardeerd worden op meer dan 5,3 miljard euro. Daarmee zou de club zich bij de meest waardevolle sportorganisaties ter wereld scharen.

Geen onbeperkt transferbudget

Supporters hoeven echter niet meteen te dromen van een spectaculaire transferzomer. Het gaat immers om een strategisch minderheidsbelang, waardoor FSG de controle over de club behoudt. Een gelijkaardige constructie werd in 2023 al opgezet met Dynasty Equity, dat toen een klein aandelenpakket kocht. De opbrengst daarvan werd gebruikt om schulden af te bouwen en infrastructuurprojecten te financieren, niet om de spelerskern te versterken.



Financiële experts verwachten dat een eventuele nieuwe investeerder vooral commerciële expertise en extra kapitaal zal aanbrengen. Dat kan Liverpool op lange termijn financieel nog sterker maken, maar betekent niet automatisch dat manager Arne Slot plots over een onbeperkt transferbudget zal beschikken.