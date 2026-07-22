Spionageschandaal: trainer Engelse tweedeklasser wordt officieel aangeklaagd en waarschijnlijk geschorst

Het spionageschandaal dat Southampton vorig seizoen zwaar in de problemen bracht, krijgt een nieuw hoofdstuk. Hoofdcoach Tonda Eckert is nu ook persoonlijk aangeklaagd door de Engelse voetbalbond (FA) voor zijn rol in de veelbesproken 'Spygate'-affaire.

De trainer riskeert naast de sancties voor de club ook een persoonlijke schorsing. Southampton kwam enkele maanden geleden wereldwijd in het nieuws nadat de club toegaf trainingssessies van concurrenten te hebben bespioneerd. Daardoor werd de club uit de play-offs voor promotie naar de Premier League gezet, ondanks een overwinning in de halve finales tegen Middlesbrough. Die club werd uiteindelijk opnieuw toegelaten tot de finale, waarin Hull City promotie afdwong.

Aangestuurd vanuit technische staf

Uit het onderzoek van een onafhankelijke disciplinaire commissie bleek dat de spionage geen initiatief was van individuele medewerkers, maar deel uitmaakte van een "bewust en georganiseerd plan" dat vanuit de technische staf werd aangestuurd. Daarbij werd expliciet gewezen naar hoofdcoach Tonda Eckert, die de observaties zou hebben goedgekeurd.

De Engelse voetbalbond heeft Eckert nu officieel aangeklaagd voor drie overtredingen van gedragsregel E3.1. Volgens de FA zou de coach tussen december 2025 en mei 2026 op ongepaste wijze hebben gehandeld door het observeren en filmen van gesloten trainingen van Oxford United, Ipswich Town en Middlesbrough te organiseren of toe te staan. Eckert krijgt tot volgende week de tijd om zich te verdedigen.

Southampton blijft intussen achter zijn trainer staan. In een officieel statement bevestigde de club de aanklacht, maar benadrukte ze dat Eckert en de club volledig blijven meewerken aan het onderzoek. De focus ligt volgens Southampton op de voorbereiding van het nieuwe Championship-seizoen en de ambitie om zo snel mogelijk terug te keren naar de Premier League.

Eckert wordt niet ontslagen

Clubeigenaar Dragan Solak liet eerder al verstaan dat hij de trainer niet zal ontslaan. Volgens hem heeft Southampton zijn straf al gekregen. De club begint het nieuwe seizoen immers met een aftrek van vier punten en moet bovendien leven met de reputatieschade die het schandaal heeft veroorzaakt.





Eckert bood eerder al publiekelijk zijn excuses aan. "Ik heb een verkeerde inschatting gemaakt en neem daarvoor de volledige verantwoordelijkheid", verklaarde hij. Of die schuldbekentenis voldoende zal zijn om een zware persoonlijke sanctie te vermijden, zal de komende weken moeten blijken.