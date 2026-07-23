🎥 Hugo Cuypers zorgt meteen voor opvallende taferelen bij verrassende transfer

Hugo Cuypers verraste iedereen door na zijn sterke prestaties in de MLS voor de Mexicaanse competitie te kiezen. De Belgische aanvaller verliet Chicago Fire voor Monterrey en werd daar ontvangen als een echte ster.

Als Hugo Cuypers nog twijfelde over zijn keuze, dan werd hij bij zijn aankomst in Mexico wellicht gerustgesteld. De aanvaller die overkomt van Chicago Fire kreeg op de luchthaven van Monterrey een ontvangst die eerder bij een echte ster past. Cuypers tekende er zopas bij de Mexicaanse eersteklasser.

De Belgische spits was vorig seizoen de topschutter van de MLS met 13 doelpunten in elf wedstrijden. Toch moest hij vertrekken na de komst van Robert Lewandowski, een aanvaller met een veel indrukwekkender palmares. De Pool krijgt bij Chicago Fire wel een zware taak om Cuypers te doen vergeten.

Tot algemene verrassing koos Cuypers uiteindelijk voor CF Monterrey, een club uit de Mexicaanse hoogste klasse. Bij de Mexicaanse pers die hem opwachtte, bedankte Cuypers iedereen die aanwezig was om hem te verwelkomen.

Cuypers volgt voorbeeld van Gignac?

"Het is een eer voor mij om deel uit te maken van deze club en ik zal alles geven om het team zo goed mogelijk te helpen presteren", vertelde hij bij zijn aankomst. De Belg voelt zich bovendien aangesproken door de voetbalcultuur in zijn nieuwe omgeving. "Ik denk dat ik mij kan identificeren met de Mexicaanse voetbalcultuur."

Llegó Hugo Cuypers a Monterrey y aquí tenemos las primeras palabras del Belga 🇧🇪 como Rayado:



📍Estoy muy emocionado. Miren a todos ustedes aquí solo para darme la bienvenida. Es un honor para mí formar parte de este club y haré todo lo posible para que el equipo rinda al… pic.twitter.com/q3IW4X9LlK



— Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) July 23, 2026

"De Rayados zijn een grote club. De gesprekken met het bestuur waren heel positief en ik was vanaf het begin erg enthousiast", vertelde Cuypers nog.

De komst van Hugo Cuypers naar Mexico doet denken aan die van een andere aanvaller die jarenlang in Mexico speelde en uitgroeide tot een echte legende bij Tigres: André-Pierre Gignac. De voormalige spits van Olympique Marseille slaagde er zelfs in om na zijn overstap naar de Mexicaanse competitie international te blijven voor Frankrijk. Kan Cuypers hetzelfde pad volgen?