🎥 Hugo Cuypers zorgt meteen voor opvallende taferelen bij verrassende transfer

🎥 Hugo Cuypers zorgt meteen voor opvallende taferelen bij verrassende transfer
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Hugo Cuypers verraste iedereen door na zijn sterke prestaties in de MLS voor de Mexicaanse competitie te kiezen. De Belgische aanvaller verliet Chicago Fire voor Monterrey en werd daar ontvangen als een echte ster.

Als Hugo Cuypers nog twijfelde over zijn keuze, dan werd hij bij zijn aankomst in Mexico wellicht gerustgesteld. De aanvaller die overkomt van Chicago Fire kreeg op de luchthaven van Monterrey een ontvangst die eerder bij een echte ster past. Cuypers tekende er zopas bij de Mexicaanse eersteklasser.

De Belgische spits was vorig seizoen de topschutter van de MLS met 13 doelpunten in elf wedstrijden. Toch moest hij vertrekken na de komst van Robert Lewandowski, een aanvaller met een veel indrukwekkender palmares. De Pool krijgt bij Chicago Fire wel een zware taak om Cuypers te doen vergeten.

Tot algemene verrassing koos Cuypers uiteindelijk voor CF Monterrey, een club uit de Mexicaanse hoogste klasse. Bij de Mexicaanse pers die hem opwachtte, bedankte Cuypers iedereen die aanwezig was om hem te verwelkomen.

Cuypers volgt voorbeeld van Gignac?

"Het is een eer voor mij om deel uit te maken van deze club en ik zal alles geven om het team zo goed mogelijk te helpen presteren", vertelde hij bij zijn aankomst. De Belg voelt zich bovendien aangesproken door de voetbalcultuur in zijn nieuwe omgeving. "Ik denk dat ik mij kan identificeren met de Mexicaanse voetbalcultuur."

"De Rayados zijn een grote club. De gesprekken met het bestuur waren heel positief en ik was vanaf het begin erg enthousiast", vertelde Cuypers nog.

De komst van Hugo Cuypers naar Mexico doet denken aan die van een andere aanvaller die jarenlang in Mexico speelde en uitgroeide tot een echte legende bij Tigres: André-Pierre Gignac. De voormalige spits van Olympique Marseille slaagde er zelfs in om na zijn overstap naar de Mexicaanse competitie international te blijven voor Frankrijk. Kan Cuypers hetzelfde pad volgen?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Major League Soccer
Major League Soccer Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Chicago Fire
Inter Miami CF
Hugo Cuypers

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/07: Tzolis - Steuckers

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/07: Tzolis - Steuckers

14:21
Van ongeslagen kampioen naar degradatiekandidaat? SK Beveren staat voor race tegen de klok

Van ongeslagen kampioen naar degradatiekandidaat? SK Beveren staat voor race tegen de klok

14:40
Duurste JPL-transfer ooit is een feit: Christos Tzolis verlaat Club Brugge voor Arsenal

Duurste JPL-transfer ooit is een feit: Christos Tzolis verlaat Club Brugge voor Arsenal

14:21
2
Tolu Arokodare komt met duidelijk antwoord na berichten over trainingsboycot

Tolu Arokodare komt met duidelijk antwoord na berichten over trainingsboycot

14:00
Knaltransfer is officieel: KRC Genk breekt clubrecord en haalt nieuwe spits uit Italië

Knaltransfer is officieel: KRC Genk breekt clubrecord en haalt nieuwe spits uit Italië

12:50
4
Anderlecht is absoluut niet klaar, maar... Vitor Bruno heeft oplossingen (en dat is waarom hij gehaald werd)

Anderlecht is absoluut niet klaar, maar... Vitor Bruno heeft oplossingen (en dat is waarom hij gehaald werd)

12:30
5
Ferme domper voor Racing Genk: verdediger maanden aan de kant met knieblessure

Ferme domper voor Racing Genk: verdediger maanden aan de kant met knieblessure

12:00
Nieuwe wending rond Hugo Broos na geruchten over contractverlenging

Nieuwe wending rond Hugo Broos na geruchten over contractverlenging

11:30
Anderlecht-coach Vitor Bruno haalt opvallend punt aan voor Europese clash: "UEFA moet hiernaar kijken"

Anderlecht-coach Vitor Bruno haalt opvallend punt aan voor Europese clash: "UEFA moet hiernaar kijken"

11:00
8
Jarne Steuckers kan Genk verlaten: Nederlandse club toont concrete interesse

Jarne Steuckers kan Genk verlaten: Nederlandse club toont concrete interesse

10:30
6
Opvallend: Westerlo praat met Premier League-club over samenwerking die veel kan veranderen

Opvallend: Westerlo praat met Premier League-club over samenwerking die veel kan veranderen

10:00
2
OFFICIEEL: Zulte Waregem pakt uit met komst van nieuwe aanvaller

OFFICIEEL: Zulte Waregem pakt uit met komst van nieuwe aanvaller

09:30
Manchester City neemt grote beslissing over Jeremy Doku

Manchester City neemt grote beslissing over Jeremy Doku

09:00
Leandro Paredes doorbreekt de stilte na veelbesproken WK-finale

Leandro Paredes doorbreekt de stilte na veelbesproken WK-finale

08:30
4
Union SG dreigt topschutter kwijt te raken: Bundesliga-club doet miljoenenbod op David

Union SG dreigt topschutter kwijt te raken: Bundesliga-club doet miljoenenbod op David

08:00
6
Anderlecht is underdog in Zweden, maar Hammarby stuurt opvallende waarschuwing uit

Anderlecht is underdog in Zweden, maar Hammarby stuurt opvallende waarschuwing uit

07:20
Cercle Brugge kaapt jonge spits weg bij KV Kortrijk

Cercle Brugge kaapt jonge spits weg bij KV Kortrijk

07:00
1
Wat Van Bommel kan veranderen bij Rode Duivels: Antwerp-verleden geeft duidelijke hints

Wat Van Bommel kan veranderen bij Rode Duivels: Antwerp-verleden geeft duidelijke hints

06:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Major League Soccer

 Speeldag 17
Columbus Crew Columbus Crew 0-0 New York City FC New York City FC
Inter Miami CF Inter Miami CF 0-0 Chicago Fire Chicago Fire
Philadelphia Union Philadelphia Union 0-0 New York Red Bulls New York Red Bulls
FC Cincinnati FC Cincinnati 0-0 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps
New England Revolution New England Revolution 0-0 Toronto FC Toronto FC
Charlotte FC Charlotte FC 0-0 Atlanta United FC Atlanta United FC
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 0-0 Minnesota United Minnesota United
Houston Dynamo Houston Dynamo 0-0 D.C. United D.C. United
Nashville SC Nashville SC 0-0 CF Montreal CF Montreal
Austin FC Austin FC 0-0 Seattle Sounders Seattle Sounders
Colorado Rapids Colorado Rapids 0-0 San Diego Zest FC San Diego Zest FC
Los Angeles FC Los Angeles FC 0-0 Real Salt Lake Real Salt Lake
Portland Timbers Portland Timbers 0-0 FC Dallas FC Dallas
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 0-0 Orlando City Orlando City
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 0-0 St. Louis City St. Louis City

Nieuwste reacties

Bork Bork over Duurste JPL-transfer ooit is een feit: Christos Tzolis verlaat Club Brugge voor Arsenal jerrekvm jerrekvm over Hammarby - Anderlecht: - Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht krijgt duidelijkheid over Europees parcours en mag niet klagen Joske89 Joske89 over Knaltransfer is officieel: KRC Genk breekt clubrecord en haalt nieuwe spits uit Italië Vermeiren Willy Vermeiren Willy over 'Anderlecht klaar om te shoppen in La Liga en bereidt bod van 4 miljoen euro op ex-speler Antwerp voor' Borak Borak over Anderlecht is absoluut niet klaar, maar... Vitor Bruno heeft oplossingen (en dat is waarom hij gehaald werd) IXL IXL over Wat Van Bommel kan veranderen bij Rode Duivels: Antwerp-verleden geeft duidelijke hints RememberLierse RememberLierse over 'Bommetje: Belgische voetbalbond heeft nieuwe bondscoach beet' Bernescot13 Bernescot13 over Leandro Paredes doorbreekt de stilte na veelbesproken WK-finale Sv1978 Sv1978 over Deze topploegen staan in de rij voor De Ketelaere... Atalanta wil hem enkel voor deze stevige som laten gaan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved