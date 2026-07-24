OFFICIEEL: Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach, volledige staf bekend met enkele opvallende namen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 8 reacties
OFFICIEEL: Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach, volledige staf bekend met enkele opvallende namen
Foto: © photonews
Word fan van België! 2663

De kogel is door de kerk. Mark van Bommel is officieel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Nadat de Raad van Bestuur van de KBVB vrijdag het licht op groen zette, werden alle contracten ondertekend. De Nederlander gaat aan de slag met een verbintenis tot en met het EK van 2028.

Van Bommel neemt de fakkel over van Rudi Garcia en krijgt meteen de kans om een nieuw hoofdstuk te schrijven met de Belgische nationale ploeg. De voormalige trainer van onder meer PSV, VfL Wolfsburg en Antwerp brengt bovendien een vertrouwde technische staf mee.

Zenden als opvallendste naam

De opvallendste naam is zonder twijfel Boudewijn Zenden. De ex-international van Oranje en voormalige speler van clubs als Barcelona, Chelsea, Liverpool en Marseille wordt een van de belangrijkste assistenten van Van Bommel. De twee werkten eerder al succesvol samen bij PSV en Zenden zal zich bij de Rode Duivels vooral toeleggen op de individuele begeleiding van de spelers.

Ook Reinier Robbemond maakt deel uit van de nieuwe staf. De Nederlander kent Van Bommel eveneens uit hun gezamenlijke periode bij PSV en zal zich voornamelijk bezighouden met de trainingen op het veld.

Daarnaast krijgt ook Maarten Martens een belangrijke rol. De voormalige Rode Duivel, die eerder dit jaar nog hoofdcoach was van AZ, moet de brug vormen tussen de nationale ploeg en Jong België. Zijn ervaring in de jeugdopleiding en zijn kennis van het Belgische voetbal maakten hem een logische keuze voor de KBVB.

Guy Martens blijft als keeperstrainer

Van Bommel neemt ook videoanalist Alex Abresch mee. De twee werkten in het verleden al samen bij PSV, Wolfsburg en Antwerp. Binnen de bond was Abresch bovendien al actief als analist, waardoor hij de werking van de KBVB goed kent.

Niet alles verandert echter bij de Rode Duivels. Keeperstrainer Guy Martens blijft op post, net als Head of Health and Performance Steven Probst en bondsdokter Brahim Hacene. Zo behoudt de nationale ploeg ook enkele vertrouwde Belgische gezichten binnen de omkadering.

Met de officiële aanstelling van Van Bommel kan de KBVB nu volop beginnen aan de voorbereiding op de volgende interlandperiode en de kwalificatiecampagne richting het EK 2028.

8 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Toby Alderweireld heeft meteen enkele belangrijke zaken te zeggen over Mark van Bommel

Toby Alderweireld heeft meteen enkele belangrijke zaken te zeggen over Mark van Bommel

15:30
1
Wouter Vandenhaute is officieel de nieuwe eigenaar van Antwerp: dit is wat hij investeert

Wouter Vandenhaute is officieel de nieuwe eigenaar van Antwerp: dit is wat hij investeert

16:04
1
Pijnlijk: Barcelona-ster legt schuld voor blessure bij medisch departement van... nationale ploeg

Pijnlijk: Barcelona-ster legt schuld voor blessure bij medisch departement van... nationale ploeg

14:30
Conclusie na Hammarby: probleem Anderlecht ligt niet enkel op de flanken, ook hier dringend ingreep nodig

Conclusie na Hammarby: probleem Anderlecht ligt niet enkel op de flanken, ook hier dringend ingreep nodig

14:00
2
Niet enkel AS Roma: nu komt ook wereldtopper aankloppen voor Nicolo Tresoldi

Niet enkel AS Roma: nu komt ook wereldtopper aankloppen voor Nicolo Tresoldi

13:15
1
Italiaanse bond krijgt nul op het rekest van Guardiola, nieuwe bekende naam schuift meteen naar voren

Italiaanse bond krijgt nul op het rekest van Guardiola, nieuwe bekende naam schuift meteen naar voren

13:00
Antwerp heeft verrassende topkandidaat in beeld: kampioenentrainer moet T1 worden op de Bosuil

Antwerp heeft verrassende topkandidaat in beeld: kampioenentrainer moet T1 worden op de Bosuil

12:17
7
Anderlecht-coach Vitor Bruno spreekt zich uit over opvallende rode kaart voor Saliba

Anderlecht-coach Vitor Bruno spreekt zich uit over opvallende rode kaart voor Saliba

12:00
Op een slecht moment: 'FC Porto denkt aan belangrijke Anderlecht-speler'

Op een slecht moment: 'FC Porto denkt aan belangrijke Anderlecht-speler'

11:30
1
Club Brugge brengt miljoenenbod uit voor Nederlander, maar AZ vraagt bijna het dubbele

Club Brugge brengt miljoenenbod uit voor Nederlander, maar AZ vraagt bijna het dubbele

11:00
3
Opvallend: hoe Paul Onuachu KRC Genk een handje helpt

Opvallend: hoe Paul Onuachu KRC Genk een handje helpt

10:30
'Club Brugge wijst bod van 35 miljoen euro af op sterkhouder'

'Club Brugge wijst bod van 35 miljoen euro af op sterkhouder'

10:10
13
Goed nieuws voor Anan Khalaili na mislukte transfer naar Inter

Goed nieuws voor Anan Khalaili na mislukte transfer naar Inter

09:30
3
UPDATE: Groen licht voor Mark van Bommel bij KBVB

UPDATE: Groen licht voor Mark van Bommel bij KBVB

21:45
44
Werd Anderlecht benadeeld tegen Hammarby? "Er was helemaal niets aan de hand"

Werd Anderlecht benadeeld tegen Hammarby? "Er was helemaal niets aan de hand"

09:00
12
Matchfixing? WK 2026 krijgt onverwacht staartje na zeven opvallende situaties

Matchfixing? WK 2026 krijgt onverwacht staartje na zeven opvallende situaties

08:30
2
Eerste beslissing van Van Bommel richting Rode Duivels valt op, ook Antwerp-pion komt over

Eerste beslissing van Van Bommel richting Rode Duivels valt op, ook Antwerp-pion komt over

08:00
Ajax haalt uit op verplaatsing en ziet jonge Belg opnieuw groeien

Ajax haalt uit op verplaatsing en ziet jonge Belg opnieuw groeien

07:20
'Anderlecht wil Cercle aftroeven en transferrecord breken'

'Anderlecht wil Cercle aftroeven en transferrecord breken'

07:00
FIFA wordt tegengesproken en ligt zwaar onder vuur: matchfixing op WK?

FIFA wordt tegengesproken en ligt zwaar onder vuur: matchfixing op WK?

22:00
11
Waar gaat dat heen? KRC Genk wijst megalomaan bod simpelweg af

Waar gaat dat heen? KRC Genk wijst megalomaan bod simpelweg af

23:00
Het zal in terugmatch moeten gebeuren: KAA Gent blijft ook met vele nieuwkomers in zelfde bedje ziek

Het zal in terugmatch moeten gebeuren: KAA Gent blijft ook met vele nieuwkomers in zelfde bedje ziek

22:30
10
Deze Rode Duivel zal moeten wennen: van onbetwist basisspeler naar tweede optie (of maar voor even?)

Deze Rode Duivel zal moeten wennen: van onbetwist basisspeler naar tweede optie (of maar voor even?)

20:40
2
DONE DEAL: Union SG haalt nieuwe doelman in huis

DONE DEAL: Union SG haalt nieuwe doelman in huis

21:30
Alles bij het oude? Anderlecht slikt late opdoffers in opening Europees seizoen

Alles bij het oude? Anderlecht slikt late opdoffers in opening Europees seizoen

21:00
6
DONE DEAL: Zulte Waregem haalt miljoenen op voor sterkhouder

DONE DEAL: Zulte Waregem haalt miljoenen op voor sterkhouder

20:20
KVC Westerlo verrast en wil middenvelder wegkapen bij Club Brugge

KVC Westerlo verrast en wil middenvelder wegkapen bij Club Brugge

20:00
12
Beloftes gemaakt: 'Club Brugge wil meteen toeslaan bij Genk & co'

Beloftes gemaakt: 'Club Brugge wil meteen toeslaan bij Genk & co'

19:30
RSC Anderlecht kiest meteen voor de jeugd, De Bilde heeft stevige mening

RSC Anderlecht kiest meteen voor de jeugd, De Bilde heeft stevige mening

19:00
4
Anderlecht twijfelt over Bertaccini: Vitor Bruno ziet geen plaats voor hem

Anderlecht twijfelt over Bertaccini: Vitor Bruno ziet geen plaats voor hem

18:40
6
'Anderlecht wil uitpakken met Tsjechische international'

'Anderlecht wil uitpakken met Tsjechische international'

18:30
WK-rel rond Balogun krijgt nieuw hoofdstuk: officiële klacht bij FIFA

WK-rel rond Balogun krijgt nieuw hoofdstuk: officiële klacht bij FIFA

23/07
21
Sportief directeur Napoli haalt stevig uit naar Kevin De Bruyne

Sportief directeur Napoli haalt stevig uit naar Kevin De Bruyne

18:00
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/07: Openda - Tzolis - Steuckers

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/07: Openda - Tzolis - Steuckers

17:00
Loïs Openda heeft nieuwe club beet en speelt laatste wedstrijd voor Juventus op Sclessin

Loïs Openda heeft nieuwe club beet en speelt laatste wedstrijd voor Juventus op Sclessin

17:00
1
Burnley haalt niet alleen Hayen weg bij Genk: nog een bekende volgt

Burnley haalt niet alleen Hayen weg bij Genk: nog een bekende volgt

16:30

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Finale
Spanje Spanje 1-0 Argentinië Argentinië

Nieuwste reacties

JBond JBond over Op een slecht moment: 'FC Porto denkt aan belangrijke Anderlecht-speler' RememberLierse RememberLierse over 'Mark Van Bommel kiest opvallende namen voor staf bij Rode Duivels, waaronder bekende Belg' Stigo12 Stigo12 over Toby Alderweireld heeft meteen enkele belangrijke zaken te zeggen over Mark van Bommel bompi55 bompi55 over Wouter Vandenhaute is officieel de nieuwe eigenaar van Antwerp: dit is wat hij investeert 1898<3 1898<3 over OFFICIEEL: Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach, volledige staf bekend met enkele opvallende namen JoBg JoBg over Porto veut s'offrir un titulaire d'Anderlecht à Hammarby TatstOn TatstOn over Werd Anderlecht benadeeld tegen Hammarby? "Er was helemaal niets aan de hand" Incognito07 Incognito07 over Antwerp heeft verrassende topkandidaat in beeld: kampioenentrainer moet T1 worden op de Bosuil Johnnie Walker Johnnie Walker over 'Club Brugge wijst bod van 35 miljoen euro af op sterkhouder' cartman_96 cartman_96 over Conclusie na Hammarby: probleem Anderlecht ligt niet enkel op de flanken, ook hier dringend ingreep nodig Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved