OFFICIEEL: Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach, volledige staf bekend met enkele opvallende namen

De kogel is door de kerk. Mark van Bommel is officieel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Nadat de Raad van Bestuur van de KBVB vrijdag het licht op groen zette, werden alle contracten ondertekend. De Nederlander gaat aan de slag met een verbintenis tot en met het EK van 2028.

Van Bommel neemt de fakkel over van Rudi Garcia en krijgt meteen de kans om een nieuw hoofdstuk te schrijven met de Belgische nationale ploeg. De voormalige trainer van onder meer PSV, VfL Wolfsburg en Antwerp brengt bovendien een vertrouwde technische staf mee.

Zenden als opvallendste naam

De opvallendste naam is zonder twijfel Boudewijn Zenden. De ex-international van Oranje en voormalige speler van clubs als Barcelona, Chelsea, Liverpool en Marseille wordt een van de belangrijkste assistenten van Van Bommel. De twee werkten eerder al succesvol samen bij PSV en Zenden zal zich bij de Rode Duivels vooral toeleggen op de individuele begeleiding van de spelers.

Ook Reinier Robbemond maakt deel uit van de nieuwe staf. De Nederlander kent Van Bommel eveneens uit hun gezamenlijke periode bij PSV en zal zich voornamelijk bezighouden met de trainingen op het veld.

Daarnaast krijgt ook Maarten Martens een belangrijke rol. De voormalige Rode Duivel, die eerder dit jaar nog hoofdcoach was van AZ, moet de brug vormen tussen de nationale ploeg en Jong België. Zijn ervaring in de jeugdopleiding en zijn kennis van het Belgische voetbal maakten hem een logische keuze voor de KBVB.

Guy Martens blijft als keeperstrainer

Van Bommel neemt ook videoanalist Alex Abresch mee. De twee werkten in het verleden al samen bij PSV, Wolfsburg en Antwerp. Binnen de bond was Abresch bovendien al actief als analist, waardoor hij de werking van de KBVB goed kent.





Niet alles verandert echter bij de Rode Duivels. Keeperstrainer Guy Martens blijft op post, net als Head of Health and Performance Steven Probst en bondsdokter Brahim Hacene. Zo behoudt de nationale ploeg ook enkele vertrouwde Belgische gezichten binnen de omkadering.

Met de officiële aanstelling van Van Bommel kan de KBVB nu volop beginnen aan de voorbereiding op de volgende interlandperiode en de kwalificatiecampagne richting het EK 2028.