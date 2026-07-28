Deze Rode Duivels kunnen in augustus nog voor een verrassing zorgen

Augustus komt eraan, en daarmee ook de tweede helft van de zomerse transferperiode. Terwijl sommige Rode Duivels (Tielemans, Openda, Duranville...) al een nieuwe club hebben gevonden, wachten anderen nog af waar ze volgend seizoen zullen spelen.

Lucas Stassin

Als AS Saint-Etienne er wél in geslaagd was om terug te keren naar de Ligue 1, had je je kunnen voorstellen dat Lucas Stassin aan een derde seizoen bij Les Verts zou beginnen. Maar nu hij vorig seizoen stap voor stap opnieuw zijn beste niveau heeft gehaald, lijkt het moeilijk voor te stellen dat hij in 2026-2027 nog in de Ligue 2 blijft.

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ASSE hield vorig jaar de poot stijf en vroeg simpelweg te veel geld voor zijn spits. Deze zomer ligt dat vermoedelijk anders, ook al loopt zijn contract nog tot 2028. De club uit Saint-Etienne heeft nog altijd de beste kaarten in de onderhandelingen, maar volgend jaar zou men hem ongeveer tegen eender welke prijs moeten verkopen. Voor Stassin is een vertrek nodig om een volgende stap te zetten en opnieuw mee in beeld te komen bij de Rode Duivels.

Joaquin Seys

Is een vertrek onvermijdelijk voor Joaquin Seys? Zeker niet: hij is pas 21, ligt nog onder contract tot 2029 en kan gerust nog een seizoen in België blijven zonder dat het aanvoelt alsof hij tijd verliest. Hij speelt tenslotte Champions League en heeft een comfortabele plek in de kern van de Duivels.

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Maar zijn prestatie tegen Spanje is niet onopgemerkt gebleven en zelfs daarvoor was Seys al een gegeerde naam. De geruchten blijven voorlopig vrij stil rond hem, maar het zou ons niet verbazen als hij tegen het einde van de mercato plots opduikt als een interessante optie voor heel wat clubs uit de (sub)top van Europa.

Nicolas Raskin

Voor Nicolas Raskin is het moment aangebroken om een stap hogerop te zetten. Hij laat ook doorschemeren dat hij graag een competitie wil ontdekken die sterker is dan die van Schotland. Zijn vakantie bij de Rode Duivels loopt stilaan af en na zijn sterke WK heeft hij keuze te over; volgens onze informatie stonden Villarreal en AS Roma het hoogst op de lijst, met een streepje voor de Spaanse club.





Raskin heeft het verhaal bij Glasgow Rangers stilaan uitgeschreven en we zagen hem makkelijk zijn kans wagen in de Premier League. La Liga zou echter een bijzonder interessante keuze zijn, die ook zijn status als vaste waarde op het middenveld onder Mark Van Bommel kan verstevigen.

Axel Witsel

Wat gaat Axel Witsel doen? De routinier verlengde niet bij Girona na de degradatie, maar zei tijdens het WK 2026 dat hij zo lang mogelijk op het hoogste niveau wil blijven. Een terugkeer naar België is echter uitgesloten: Standard-fans hoeven daar zelfs niet van te dromen.

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Natuurlijk, waar zijn toekomst ook ligt, de kans is groot dat de kwartfinale tegen Spanje zijn afscheid bij de Rode Duivels was. Een eervol afscheid voor een van de steunpilaren van de gouden generatie, die op clubniveau nog wat langer wil doorgaan.

Michy Batshuayi

Hij mag zich geen illusies maken: Michy Batshuayi heeft geen toekomst meer bij Eintracht Frankfurt. Met nog één jaar contract brengt hij de Duitse club niet veel meer op, maar hij doet er goed aan een uitweg te zoeken.

Anders dreigt hij een cruciaal jaar op de bank te beleven. Op zijn 32ste zitten de meeste diepe spitsen nochtans nog volop in hun beste jaren.

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Kan hij dan toch terugkeren naar de nationale ploeg? Traditioneel begint een nieuwe bondscoach met een schone lei, en Belgische nummer 9's zijn nu eenmaal dun gezaaid... maar Batshuayi zal vooral weer veel moeten spelen en zoveel mogelijk scoren. Een transfer lijkt dus aan de orde, na een bijzonder moeilijk seizoen dat bovendien nog bemoeilijkt werd door een voetblessure.