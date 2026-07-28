Deze Rode Duivels kunnen in augustus nog voor een verrassing zorgen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Deze Rode Duivels kunnen in augustus nog voor een verrassing zorgen
Foto: © photonews
Word fan van België! 2662

Augustus komt eraan, en daarmee ook de tweede helft van de zomerse transferperiode. Terwijl sommige Rode Duivels (Tielemans, Openda, Duranville...) al een nieuwe club hebben gevonden, wachten anderen nog af waar ze volgend seizoen zullen spelen.

Lucas Stassin

Als AS Saint-Etienne er wél in geslaagd was om terug te keren naar de Ligue 1, had je je kunnen voorstellen dat Lucas Stassin aan een derde seizoen bij Les Verts zou beginnen. Maar nu hij vorig seizoen stap voor stap opnieuw zijn beste niveau heeft gehaald, lijkt het moeilijk voor te stellen dat hij in 2026-2027 nog in de Ligue 2 blijft.

Stassin Lucas
© photonews

ASSE hield vorig jaar de poot stijf en vroeg simpelweg te veel geld voor zijn spits. Deze zomer ligt dat vermoedelijk anders, ook al loopt zijn contract nog tot 2028. De club uit Saint-Etienne heeft nog altijd de beste kaarten in de onderhandelingen, maar volgend jaar zou men hem ongeveer tegen eender welke prijs moeten verkopen. Voor Stassin is een vertrek nodig om een volgende stap te zetten en opnieuw mee in beeld te komen bij de Rode Duivels.

Joaquin Seys

Is een vertrek onvermijdelijk voor Joaquin Seys? Zeker niet: hij is pas 21, ligt nog onder contract tot 2029 en kan gerust nog een seizoen in België blijven zonder dat het aanvoelt alsof hij tijd verliest. Hij speelt tenslotte Champions League en heeft een comfortabele plek in de kern van de Duivels.

Seys Joaquin
© photonews

Maar zijn prestatie tegen Spanje is niet onopgemerkt gebleven en zelfs daarvoor was Seys al een gegeerde naam. De geruchten blijven voorlopig vrij stil rond hem, maar het zou ons niet verbazen als hij tegen het einde van de mercato plots opduikt als een interessante optie voor heel wat clubs uit de (sub)top van Europa.

Nicolas Raskin

Voor Nicolas Raskin is het moment aangebroken om een stap hogerop te zetten. Hij laat ook doorschemeren dat hij graag een competitie wil ontdekken die sterker is dan die van Schotland. Zijn vakantie bij de Rode Duivels loopt stilaan af en na zijn sterke WK heeft hij keuze te over; volgens onze informatie stonden Villarreal en AS Roma het hoogst op de lijst, met een streepje voor de Spaanse club.

Raskin heeft het verhaal bij Glasgow Rangers stilaan uitgeschreven en we zagen hem makkelijk zijn kans wagen in de Premier League. La Liga zou echter een bijzonder interessante keuze zijn, die ook zijn status als vaste waarde op het middenveld onder Mark Van Bommel kan verstevigen.

Raskin Nicolas

Axel Witsel

Wat gaat Axel Witsel doen? De routinier verlengde niet bij Girona na de degradatie, maar zei tijdens het WK 2026 dat hij zo lang mogelijk op het hoogste niveau wil blijven. Een terugkeer naar België is echter uitgesloten: Standard-fans hoeven daar zelfs niet van te dromen.

Witsel Axel
© photonews

Natuurlijk, waar zijn toekomst ook ligt, de kans is groot dat de kwartfinale tegen Spanje zijn afscheid bij de Rode Duivels was. Een eervol afscheid voor een van de steunpilaren van de gouden generatie, die op clubniveau nog wat langer wil doorgaan.

Michy Batshuayi

Hij mag zich geen illusies maken: Michy Batshuayi heeft geen toekomst meer bij Eintracht Frankfurt. Met nog één jaar contract brengt hij de Duitse club niet veel meer op, maar hij doet er goed aan een uitweg te zoeken.

Anders dreigt hij een cruciaal jaar op de bank te beleven. Op zijn 32ste zitten de meeste diepe spitsen nochtans nog volop in hun beste jaren.

Batshuayi Michy
© photonews

Kan hij dan toch terugkeren naar de nationale ploeg? Traditioneel begint een nieuwe bondscoach met een schone lei, en Belgische nummer 9's zijn nu eenmaal dun gezaaid... maar Batshuayi zal vooral weer veel moeten spelen en zoveel mogelijk scoren. Een transfer lijkt dus aan de orde, na een bijzonder moeilijk seizoen dat bovendien nog bemoeilijkt werd door een voetblessure.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Voormalige speler van Anderlecht, Charleroi en Kortrijk hangt schoenen op 32-jarige leeftijd aan de haak

Voormalige speler van Anderlecht, Charleroi en Kortrijk hangt schoenen op 32-jarige leeftijd aan de haak

09:30
Coach Issame Charaï kondigt transfergeweld aan bij Westerlo: nog zeker vier nieuwe spelers op komst

Coach Issame Charaï kondigt transfergeweld aan bij Westerlo: nog zeker vier nieuwe spelers op komst

09:00
Mitongo levert Standard miljoenen op én mogelijk later nog meer

Mitongo levert Standard miljoenen op én mogelijk later nog meer

08:30
5
Ivan Leko wordt heel ongeduldig: tijd begint serieus te dringen voor Club Brugge

Ivan Leko wordt heel ongeduldig: tijd begint serieus te dringen voor Club Brugge

08:20
Opvallend: Cristiano Ronaldo krijgt stevige (en pijnlijke) sneer van Ryanair

Opvallend: Cristiano Ronaldo krijgt stevige (en pijnlijke) sneer van Ryanair

07:50
2
KV Kortrijk is nog niet klaar op transfermarkt: "Zo redden we het niet"

KV Kortrijk is nog niet klaar op transfermarkt: "Zo redden we het niet"

07:00
Twee jaar geleden nog in de JPL, nu strijden PSG en Juventus om speler van 30 miljoen

Twee jaar geleden nog in de JPL, nu strijden PSG en Juventus om speler van 30 miljoen

23:00
Waarom Van Bommel precies het profiel heeft dat België nu nodig heeft

Waarom Van Bommel precies het profiel heeft dat België nu nodig heeft

22:31
KAA Gent laat zijn oog vallen op Beerschot-spits

KAA Gent laat zijn oog vallen op Beerschot-spits

22:00
5
Christian Burgess kan Rode Duivel worden: verdediger reageert op opvallende piste

Christian Burgess kan Rode Duivel worden: verdediger reageert op opvallende piste

21:30
9
Standard krijgt nee, Anderlecht ziet kansen in opvallend dossier

Standard krijgt nee, Anderlecht ziet kansen in opvallend dossier

21:20
4
STVV-fans krijgen verrassend goed nieuws over hun aanvoerder

STVV-fans krijgen verrassend goed nieuws over hun aanvoerder

21:00
1
Dit is waarom Club Brugge Onyedika voor ‘slechts’ 10 miljoen euro laat gaan

Dit is waarom Club Brugge Onyedika voor ‘slechts’ 10 miljoen euro laat gaan

20:52
7
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/07: Addai - Titraoui - Rousseau - Arokodare - Opoku - Virginius

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/07: Addai - Titraoui - Rousseau - Arokodare - Opoku - Virginius

19:50
🎥 Zijn moeder viel zelfs flauw: dit is het mooiste doelpunt van het WK 2026

🎥 Zijn moeder viel zelfs flauw: dit is het mooiste doelpunt van het WK 2026

20:20
1
Van Champions League naar Den Dreef: OHL pakt uit met nieuwe aanvaller

Van Champions League naar Den Dreef: OHL pakt uit met nieuwe aanvaller

19:50
2
KRC Genk breekt clubrecord: Karetsas naar Dortmund voor dit bedrag

KRC Genk breekt clubrecord: Karetsas naar Dortmund voor dit bedrag

19:16
14
OFFICIEEL: RAAL La Louvière pakt uit met 13e (!) versterking

OFFICIEEL: RAAL La Louvière pakt uit met 13e (!) versterking

19:00
Dit zijn pareltjes uit de Jupiler Pro League waar we in het seizoen 2026-2027 naar uitkijken

Dit zijn pareltjes uit de Jupiler Pro League waar we in het seizoen 2026-2027 naar uitkijken

18:50
2
Ze willen de jackpot: Charleroi legt bod van 7 miljoen euro naast zich neer

Ze willen de jackpot: Charleroi legt bod van 7 miljoen euro naast zich neer

18:30
2
Vincent Janssen heeft opvallende nieuwe uitdaging beet na Antwerp

Vincent Janssen heeft opvallende nieuwe uitdaging beet na Antwerp

17:30
7
Verrassende wending: Anderlecht-spits Luis Vazquez verhuist voor dit bedrag naar Engeland

Verrassende wending: Anderlecht-spits Luis Vazquez verhuist voor dit bedrag naar Engeland

16:50
7
KBVB hakt knoop door: Rode Duivels spelen in dit JPL-stadion tegen Turkije

KBVB hakt knoop door: Rode Duivels spelen in dit JPL-stadion tegen Turkije

14:00
7
OFFICIEEL: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

OFFICIEEL: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

16:14
4
'JPL-club grijpt ernaast, nieuwe miljoenendeal op komst voor Patro Eisden Maasmechelen'

'JPL-club grijpt ernaast, nieuwe miljoenendeal op komst voor Patro Eisden Maasmechelen'

15:30
Na alle chaos: opvallende wending in transfersoap rond Tolu Arokodare

Na alle chaos: opvallende wending in transfersoap rond Tolu Arokodare

15:00
"Hij zal de Brabançonne moeten zingen": Thibaut Courtois verwelkomt Mark Van Bommel op zijn manier

"Hij zal de Brabançonne moeten zingen": Thibaut Courtois verwelkomt Mark Van Bommel op zijn manier

12:00
11
Timmy Simons haalt ex-coach van Oostende en Lierse naar OH Leuven

Timmy Simons haalt ex-coach van Oostende en Lierse naar OH Leuven

14:30
Heel opvallend: Infantino opent aanval op critici, maar laat geen antwoorden toe

Heel opvallend: Infantino opent aanval op critici, maar laat geen antwoorden toe

12:44
14
Beslissende uren voor Genk en Dortmund: Karetsas is optimistisch over transfer

Beslissende uren voor Genk en Dortmund: Karetsas is optimistisch over transfer

13:30
Club Brugge, enige geloofwaardige titelkandidaat? Blauw-Zwart is deze zomer van een andere planeet

Club Brugge, enige geloofwaardige titelkandidaat? Blauw-Zwart is deze zomer van een andere planeet

12:30
12
Genk kan vier jaar later serieus profiteren van transfer: extra miljoenen in aantocht

Genk kan vier jaar later serieus profiteren van transfer: extra miljoenen in aantocht

11:30
4
18-jarig toptalent van OH Leuven eerste keuze bij... Feyenoord

18-jarig toptalent van OH Leuven eerste keuze bij... Feyenoord

11:00
UPDATE: Pirlo out, ook Maldini dreigt op te stappen

UPDATE: Pirlo out, ook Maldini dreigt op te stappen

10:44
3
15.000 (!) supporters op Fandag Club Brugge (en één speler stal de show)

15.000 (!) supporters op Fandag Club Brugge (en één speler stal de show)

10:30
2
Liverpool, Bayern en Arsenal weten waar ze aan toe zijn: 120 miljoen voor absolute topper

Liverpool, Bayern en Arsenal weten waar ze aan toe zijn: 120 miljoen voor absolute topper

27/07

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Finale
Spanje Spanje 1-0 Argentinië Argentinië

Nieuwste reacties

Stefaan_82 Stefaan_82 over Raphael Onyedika levert Club Brugge weinig op: dit zijn de opvallende details TRIKKE TRIKKE over Verrassende wending: Anderlecht-spits Luis Vazquez verhuist voor dit bedrag naar Engeland RememberLierse RememberLierse over Christian Burgess kan Rode Duivel worden: verdediger reageert op opvallende piste Obiku Obiku over Ferme aderlating: 'Standard speelt 18-jarig toptalent kwijt' Snoek Snoek over Opvallend: Cristiano Ronaldo krijgt stevige (en pijnlijke) sneer van Ryanair Mijn-Terril Mijn-Terril over KRC Genk breekt clubrecord: akkoord over Karetsas met Dortmund LordJozef LordJozef over Van Champions League naar Den Dreef: OHL pakt uit met nieuwe aanvaller Jasperd Jasperd over Standard krijgt nee, Anderlecht ziet kansen in opvallend dossier VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië Swakke25 Swakke25 over KAA Gent laat zijn oog vallen op Beerschot-spits Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved