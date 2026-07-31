FIFA geeft meer uitleg: "Niet de bedoeling om WK te verkopen"

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De zoektocht naar een tegenstander voor Gianni Infantino lijkt niet eenvoudiger te worden. De FIFA-voorzitter ligt deze zomer zwaar onder vuur na verschillende controverses rond het WK in Noord-Amerika en de plannen om commerciële rechten van het WK deels open te stellen voor private investeerders.