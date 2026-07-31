FIFA geeft meer uitleg: "Niet de bedoeling om WK te verkopen"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
FIFA geeft meer uitleg: "Niet de bedoeling om WK te verkopen"
Foto: © photonews
Word fan van België! 2662

De zoektocht naar een tegenstander voor Gianni Infantino lijkt niet eenvoudiger te worden. De FIFA-voorzitter ligt deze zomer zwaar onder vuur na verschillende controverses rond het WK in Noord-Amerika en de plannen om commerciële rechten van het WK deels open te stellen voor private investeerders.

Johan Walckiers

FIFA verdedigt plannen

FIFA heeft gereageerd op de storm van kritiek die is ontstaan na de plannen van voorzitter Gianni Infantino om private investeerders toe te laten in de commerciële rechten rond het WK voetbal. De wereldvoetbalbond benadrukt dat er geen sprake is van een verkoop van het voetbal zelf en zegt dat foutieve berichtgeving het debat heeft vertroebeld. "Niemand verkoopt het voetbal. Dat is niet iets wat de FIFA ooit zou realiseren", klinkt het.

Volgens de FIFA dient het project uitsluitend om de lidbonden meer commerciële mogelijkheden te bieden. De bond blijft daarom overleg voeren met alle aangesloten federaties en wijst erop dat landen via het plan tot 35 miljoen euro extra zouden kunnen verdienen. Daarmee hoopt de FIFA vooral de kleinere voetbalbonden te overtuigen, terwijl de weerstand vanuit onder meer UEFA voorlopig bijzonder groot blijft.

De zoektocht naar een tegenstander voor Gianni Infantino lijkt niet eenvoudiger te worden. De FIFA-voorzitter ligt deze zomer zwaar onder vuur na verschillende controverses rond het WK in Noord-Amerika en de plannen om commerciële rechten van het WK deels open te stellen voor private investeerders.

Binnen UEFA klinkt steeds meer kritiek, maar een gedroomde uitdager lijkt voorlopig niet van plan om de strijd aan te gaan. Nasser Al-Khelaifi werd de voorbije dagen genoemd als een mogelijke kandidaat om Infantino uit te dagen tijdens de volgende FIFA-presidentsverkiezingen in maart.

De voorzitter van Paris Saint-Germain en de Europese cluborganisatie ECA werd gezien als een van de weinige figuren met voldoende invloed, netwerk en financiële slagkracht om een echte concurrent te vormen voor de Zwitser.

Toch zal Al-Khelaifi geen gooi doen naar de macht bij FIFA. Volgens mensen uit zijn omgeving heeft de Qatarees geen enkele ambitie om de opvolger van Infantino te worden.

"Nasser heeft absoluut geen ambitie, geen intentie en geen interesse in deze functie bij FIFA. Hij zal de internationale en Europese voetbalinstanties blijven ondersteunen", klinkt het vanuit zijn entourage.

Kritiek op FIFA groeit

De naam van Al-Khelaifi werd vooral genoemd omdat hij zich eerder kritisch uitliet over bepaalde ontwikkelingen binnen het wereldvoetbal. Als voorzitter van PSG én van de European Club Association vertegenwoordigt hij een groot deel van de Europese topclubs, die zich steeds meer zorgen maken over de plannen van FIFA.

De mogelijke verkoop van commerciële belangen rond toekomstige WK's zorgde voor grote onrust. UEFA reageerde scherp en stelde dat FIFA een grens heeft overschreden. Ook verschillende nationale bonden uitten hun bezorgdheid over de manier waarop de plannen tot stand kwamen.

Toch blijft Infantino voorlopig stevig in het zadel. De FIFA-voorzitter kan rekenen op veel steun van voetbalbonden uit onder meer Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Daardoor wordt het moeilijk voor een Europese uitdager om voldoende stemmen achter zich te krijgen.

UEFA blijft zoeken naar alternatief

Ondanks het afhaken van Al-Khelaifi wil UEFA niet zomaar de strijd opgeven. De Europese voetbalbond blijft op zoek naar een kandidaat die het kan opnemen tegen Infantino en zijn groeiende invloed binnen FIFA.

De komende maanden worden dan ook cruciaal. Europa zal niet alleen een sterke kandidaat moeten vinden, maar ook steun moeten zoeken buiten het eigen continent. Zonder steun van andere confederaties lijkt een machtswissel bij FIFA immers bijzonder moeilijk.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Onze punten voor Anderlecht: één man heeft zijn coach nu toch zeker aan het twijfelen gebracht

Onze punten voor Anderlecht: één man heeft zijn coach nu toch zeker aan het twijfelen gebracht

08:40
4
Club Brugge kan hem niet genoeg speelminuten geven: hij vertrekt deze zomer

Club Brugge kan hem niet genoeg speelminuten geven: hij vertrekt deze zomer

09:00
Wereldvoetbal in rouw: één van de grootste verdedigers aller tijden is niet meer

Wereldvoetbal in rouw: één van de grootste verdedigers aller tijden is niet meer

08:11
1
Cvetkovic reageert op bankzittersstatuut: "Jullie mogen dat zeggen, ik niet" Reactie

Cvetkovic reageert op bankzittersstatuut: "Jullie mogen dat zeggen, ik niet"

07:40
1
‘KAA Gent haalt nieuwe middenvelder binnen: contract voor drie jaar’

‘KAA Gent haalt nieuwe middenvelder binnen: contract voor drie jaar’

08:00
1
"Huiswerk absoluut niet af": Rik De Mil verklapt wat er nog moet bijkomen bij KAA Gent

"Huiswerk absoluut niet af": Rik De Mil verklapt wat er nog moet bijkomen bij KAA Gent

07:00
7
EXCLUSIEF: Mohamed Amoura maakt toptransfer en Union raapt ook miljoenen op

EXCLUSIEF: Mohamed Amoura maakt toptransfer en Union raapt ook miljoenen op

07:20
2
Raman legt heel duidelijke verklaring af over vertrek bij KV Mechelen

Raman legt heel duidelijke verklaring af over vertrek bij KV Mechelen

06:30
1
Ongelooflijk... Club Brugge verkoopt er nog eentje en haalt 14 miljoen op met jeugdspelers

Ongelooflijk... Club Brugge verkoopt er nog eentje en haalt 14 miljoen op met jeugdspelers

06:00
8
Vitor Bruno legt bankzittersstatuut van Cvetkovic uit: "Zo zet ik hem elke keer op de bank" Reactie

Vitor Bruno legt bankzittersstatuut van Cvetkovic uit: "Zo zet ik hem elke keer op de bank"

23:15
3
Remember KRC Genk? KAA Gent begint zijn seizoen zoals het eindigde: Roef de held

Remember KRC Genk? KAA Gent begint zijn seizoen zoals het eindigde: Roef de held

23:13
Wie treft schuld voor de blamage van KRC Genk tegen Leverkusen? Thorup spreekt klare taal

Wie treft schuld voor de blamage van KRC Genk tegen Leverkusen? Thorup spreekt klare taal

23:00
Anderlecht zet Hammarby opzij na indrukwekkende 2de helft, maar Bruno moest plannen wel helemaal omgooien

Anderlecht zet Hammarby opzij na indrukwekkende 2de helft, maar Bruno moest plannen wel helemaal omgooien

22:22
Straf verhaal! Zoon van ex-profvoetballer beleeft horrormoment op het veld

Straf verhaal! Zoon van ex-profvoetballer beleeft horrormoment op het veld

22:30
Voorspelling: deze zes clubs zijn de grote degradatiekandidaten in de Jupiler Pro League

Voorspelling: deze zes clubs zijn de grote degradatiekandidaten in de Jupiler Pro League

22:00
7
LIVE Transfernieuws 30/7: OFFICIEEL Royal Antwerp FC ziet speler naar Nederland verkassen

LIVE Transfernieuws 30/7: OFFICIEEL Royal Antwerp FC ziet speler naar Nederland verkassen

21:30
Ook deze wil nog weg bij Club Brugge: blauw-zwart moet vervanger zoeken of... hem aan contract houden

Ook deze wil nog weg bij Club Brugge: blauw-zwart moet vervanger zoeken of... hem aan contract houden

21:00
8
Michael Frey, een toch wel vreemde transfer voor Antwerp: dit is waarom hij een tweede kans krijgt

Michael Frey, een toch wel vreemde transfer voor Antwerp: dit is waarom hij een tweede kans krijgt

20:30
1
OFFICIEEL Lokeren legt zoon van ex-Anderlechtspeler vast

OFFICIEEL Lokeren legt zoon van ex-Anderlechtspeler vast

20:00
Het speciale verhaal van Anderlecht-aanwinst Antman: als 11-jarige naar Barcelona, gegeerd door Club Brugge

Het speciale verhaal van Anderlecht-aanwinst Antman: als 11-jarige naar Barcelona, gegeerd door Club Brugge

19:40
Club Brugge vangt bot: WK-sensatie kiest resoluut voor andere Europese topclub

Club Brugge vangt bot: WK-sensatie kiest resoluut voor andere Europese topclub

19:00
8
Davy Roef is andermaal de held, maar wil dat liever niet (meer) zijn

Davy Roef is andermaal de held, maar wil dat liever niet (meer) zijn

00:12
Opvallende nieuwe regel geldt al vanaf volgende week in de JPL

Opvallende nieuwe regel geldt al vanaf volgende week in de JPL

18:30
11
Alle 55 Europese bonden keren zich tegen FIFA: dreigt een WK-boycot?

Alle 55 Europese bonden keren zich tegen FIFA: dreigt een WK-boycot?

17:50
23
Live. Transfernieuws 31/7

Live. Transfernieuws 31/7

00:00
Lommel moet snel handelen na zware domper: ex-Genk-verdediger met 140 Eredivisie-matchen in beeld

Lommel moet snel handelen na zware domper: ex-Genk-verdediger met 140 Eredivisie-matchen in beeld

17:19
Een floptransfer minder: Standard laat loonmassa zakken

Een floptransfer minder: Standard laat loonmassa zakken

17:00
6
Opvallende wending rond Club Brugge-target: ondanks miljoenenbod moet hij gewoon nog aan de bak

Opvallende wending rond Club Brugge-target: ondanks miljoenenbod moet hij gewoon nog aan de bak

16:30
2
Duidelijk signaal van Vincent Kompany: Bayern zet drie sterspelers zonder pardon op de transferlijst

Duidelijk signaal van Vincent Kompany: Bayern zet drie sterspelers zonder pardon op de transferlijst

16:00
12
Achter Nga Kana en Onia-Seke wacht een 16-jarig toptalent van Anderlecht: zien we hem vanavond aan het werk? 

Achter Nga Kana en Onia-Seke wacht een 16-jarig toptalent van Anderlecht: zien we hem vanavond aan het werk? 

15:30
Politie moest al tussenkomen: opstootjes tussen Anderlecht- en Hammarby-fans in Brussel

Politie moest al tussenkomen: opstootjes tussen Anderlecht- en Hammarby-fans in Brussel

15:20
Cruciale avond voor Anderlecht: dit wordt waarschijnlijk de vervanger van Saliba

Cruciale avond voor Anderlecht: dit wordt waarschijnlijk de vervanger van Saliba

14:45
Standard is Zulte Waregem te snel af: miljoenenaanwinst is onderweg

Standard is Zulte Waregem te snel af: miljoenenaanwinst is onderweg

15:01
1
UPDATE: Union lijkt zijn nieuwe doelman beet te hebben

UPDATE: Union lijkt zijn nieuwe doelman beet te hebben

14:36
7
DAZN haalt populaire (en veelbesproken) voetbalpodcast binnen voor nieuw seizoen: "Je bent voor of tegen"

DAZN haalt populaire (en veelbesproken) voetbalpodcast binnen voor nieuw seizoen: "Je bent voor of tegen"

14:20
11
KV Mechelen stuurt transfer van vorig seizoen naar Nederland 

KV Mechelen stuurt transfer van vorig seizoen naar Nederland 

14:00

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Finale
Spanje Spanje 1-0 Argentinië Argentinië

Nieuwste reacties

FranskeVRooij FranskeVRooij over Antwerp heeft nieuwe trainer beet: dit weekend helemaal rond Jasperd Jasperd over Onze punten voor Anderlecht: één man heeft zijn coach nu toch zeker aan het twijfelen gebracht Geert66 Geert66 over Opvallende nieuwe regel geldt al vanaf volgende week in de JPL Jasperd Jasperd over Ongelooflijk... Club Brugge verkoopt er nog eentje en haalt 14 miljoen op met jeugdspelers Goro Goro over FIFA geeft meer uitleg: "Niet de bedoeling om WK te verkopen" LD 007 LD 007 over "Huiswerk absoluut niet af": Rik De Mil verklapt wat er nog moet bijkomen bij KAA Gent Jasperd Jasperd over Cvetkovic reageert op bankzittersstatuut: "Jullie mogen dat zeggen, ik niet" rinus michels rinus michels over EXCLUSIEF: Mohamed Amoura maakt toptransfer en Union raapt ook miljoenen op Geert66 Geert66 over Wereldvoetbal in rouw: één van de grootste verdedigers aller tijden is niet meer Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over Alle 55 Europese bonden keren zich tegen FIFA: dreigt een WK-boycot? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved