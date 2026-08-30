🎥 Lionel Messi is het nog niet verleerd met vier(!) knappe goals in MLS

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Lionel Messi is het nog niet verleerd met vier(!) knappe goals in MLS
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Lionel Messi heeft Inter Miami eigenhandig naar een indrukwekkende 7-1-zege tegen CF Montréal geleid. De Argentijn nam vier van de zeven treffers voor zijn rekening en maakte zo een einde aan een reeks van vijf wedstrijden zonder overwinning voor de ploeg uit Florida.

Voor Messi was het een uitzonderlijke avond. Hij had sinds februari 2020 niet meer vier keer gescoord in één wedstrijd. Ondanks zijn lange lijst records was het pas de achtste keer in zijn carrière dat hij minstens vier doelpunten maakte in één duel.

Messi zette Inter Miami nog voor de rust op weg naar de overwinning. Bij een 2-1-tussenstand krulde hij een vrije trap tegen de netten. Na de pauze deed hij daar snel een tweede doelpunt bij.

Lionel Messi weet het doel nog steeds geweldig goed staan

Daarna volgde ook zijn hattrick, met een knappe lob over de doelman. In de extra tijd kreeg Montréal nog een vrije trap van Messi te verwerken: de wereldkampioen plaatste de bal rechtstreeks in de bovenhoek en legde zo de 7-1-eindstand vast.

De cijfers van Messi in de Major League Soccer zijn dit seizoen ronduit sterk. In negentien competitiewedstrijden kwam hij al achttien keer tot scoren. Daarmee staat hij momenteel alleen aan de leiding in het MLS-klassement van de topschutters.

Ook sinds zijn komst naar Inter Miami blijft de aanvaller records verzamelen. Hij speelde al twintig wedstrijden waarin hij minstens twee keer scoorde, sneller dan eender welke andere speler in de geschiedenis van de Amerikaanse competitie.

De kaap van de 1000 doelpunten komt steeds dichterbij voor Lionel Messi

De vierklapper zet ook zijn totale productie in zijn carrière opnieuw in de kijker. Messi staat inmiddels op 927 doelpunten en heeft nog 73 treffers nodig om de grens van 1.000 goals te bereiken.

Zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo zit met 978 doelpunten al dichter bij die mijlpaal. De Portugees heeft nog 22 treffers nodig. Messi heeft nooit openlijk verklaard dat hij op 1.000 doelpunten mikt, maar zijn prestaties bij Inter Miami tonen wel dat hij nog lang niet aan stoppen denkt.

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