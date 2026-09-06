Johan Boskamp verrast met uitspraak naar wie hij uitkijkt bij de Rode Duivels

Johan Boskamp kijkt met opvallende belangstelling uit naar de eerste selectie van Mark van Bommel. De analist is vooral benieuwd welke namen de nieuwe bondscoach zal oproepen. Tegelijk heeft Boskamp een duidelijke waarschuwing voor Mika Godts.

Niet de nieuwe transfers

De Belgische internationals maakten deze zomer opvallend veel indruk op de transfermarkt. Fernandez-Pardo trok naar Newcastle, Moreira naar AC Milan, Godts naar PSG, Tielemans naar Manchester United en Fofana naar Sunderland.

Toch is het geen van die spelers naar wie Johan Boskamp het meest uitkijkt. De Nederlandse analist heeft een heel andere naam in gedachten: Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels.

“Het meest kijk ik uit naar Mark van Bommel”, zegt Boskamp in Het Belang van Limburg. Vooral de selectie van de Nederlander maakt hem nieuwsgierig.

Grote schoonmaak?

Van Bommel krijgt meteen een belangrijke opdracht. Volgens Boskamp kan de nieuwe bondscoach met een bijzonder ruime keuze worden geconfronteerd.

“Als ik de kranten mag geloven, kan hij wel 29 nieuwe namen oproepen voor de Nations League”, klinkt het. Een dergelijke vernieuwingsoperatie zou uiteraard ook betekenen dat sommige vertrouwde gezichten hun plaats verliezen.





Boskamp denkt daarbij in het bijzonder aan ervaren internationals zoals Axel Witsel en Thomas Meunier. De vraag is hoeveel ruimte Van Bommel wil creëren voor nieuwe spelers en welke gevestigde waarden hij nog een rol ziet spelen. De eerste antwoorden daarop komen eind september, wanneer België aan de Nations League begint.

Godts krijgt waarschuwing

Voor Mika Godts ligt de aandacht ondertussen elders. De aanvaller maakte deze zomer de overstap naar PSG en kan zich daardoor op het allerhoogste niveau bewijzen.

Boskamp heeft hem alvast nadrukkelijk gevolgd. “Tuurlijk wel, maar hij had het deze week ontzettend moeilijk bij zijn invalbeurt tegen Lille”, vertelt hij. De analist bleef speciaal voor Godts kijken, maar wil de verwachtingen rond de jonge Belg tegelijk temperen. “Hij is een ontzettend goeie voetballer, maar een Barcola is hij nog niet”, oordeelt Boskamp.

Eerste test komt eraan

Van Bommel hoeft niet lang te wachten op zijn eerste officiële opdracht. De Rode Duivels beginnen hun Nations League-campagne op vrijdag 25 september 2026 om 20.45 uur, met een uitwedstrijd tegen Italië.

Drie dagen later volgt in Brussel meteen een zware thuiswedstrijd tegen Frankrijk. Daarna staan ook duels met Turkije en Frankrijk op het programma.

De eerste selectie van Van Bommel zal daardoor meteen onder een vergrootglas liggen. Voor Boskamp is vooral dát interessant: welke nieuwe namen krijgen hun kans en welke gevestigde waarden verdwijnen uit beeld? De Nederlandse coach tekende bij de KBVB een contract tot en met het EK van 2028.