Dit was er aan de hand met Karetsas: opvallende oorzaak



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Volg Voetbalkrant nu ook via Google! Konstantinos Karetsas beleefde dinsdagavond een bijzonder aangrijpend Champions League-debuut bij Borussia Dortmund. De 18-jarige middenvelder begon in de basis tegen Villarreal, maar moest na iets meer dan twintig minuten plots naar de kant. Karetsas ging op het veld liggen, greep naar zijn borst en werd zichtbaar geëmotioneerd per brancard afgevoerd. Borussia Dortmund 3-2 Villarreal Herbeleef



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