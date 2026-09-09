Dit was er aan de hand met Karetsas: opvallende oorzaak

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Dit was er aan de hand met Karetsas: opvallende oorzaak
Foto: © photonews
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Konstantinos Karetsas beleefde dinsdagavond een bijzonder aangrijpend Champions League-debuut bij Borussia Dortmund. De 18-jarige middenvelder begon in de basis tegen Villarreal, maar moest na iets meer dan twintig minuten plots naar de kant. Karetsas ging op het veld liggen, greep naar zijn borst en werd zichtbaar geëmotioneerd per brancard afgevoerd.

Brandon Morren

Degydratie lijkt het probleem bij Karetsas

Er is intussen iets meer duidelijkheid over wat er dinsdagavond met Konstantinos Karetsas gebeurde tijdens Borussia Dortmund-Villarreal. Volgens Het Laatste Nieuws wijzen bronnen erop dat de 18-jarige mogelijk kampte met dehydratie. Onvoldoende vochtinname kan onder meer duizeligheid, hoofdpijn en een versnelde hartslag veroorzaken.

Karetsas ging na iets meer dan twintig minuten plots naar de grond, greep naar zijn borst en werd zichtbaar aangeslagen per brancard afgevoerd. Borussia Dortmund sprak kort nadien over problemen met de bloedsomloop. In het ziekenhuis volgden neurologische en cardiologische onderzoeken, maar die brachten geen directe oorzaak aan het licht. Karetsas stelde het naar omstandigheden goed.

Konstantinos Karetsas beleefde dinsdagavond een bijzonder aangrijpend Champions League-debuut bij Borussia Dortmund. De 18-jarige middenvelder begon in de basis tegen Villarreal, maar moest na iets meer dan twintig minuten plots naar de kant. Karetsas ging op het veld liggen, greep naar zijn borst en werd zichtbaar geëmotioneerd per brancard afgevoerd.

Dortmund liet tijdens de wedstrijd weten dat Karetsas last had gekregen van problemen met de bloedsomloop. De Duitse topclub meldde tegelijk dat hij het naar omstandigheden goed stelde. Uit voorzorg werd de voormalige Genk-speler naar het ziekenhuis gebracht voor verdere onderzoeken. Dortmund won de wedstrijd uiteindelijk met 3-2, maar de situatie van Karetsas overschaduwde het sportieve resultaat.

Intussen kwam er volgens Het Belang van Limburg meer nieuws. Karetsas werd in het ziekenhuis medisch onderzocht en zowel neurologische als cardiologische testen brachten geen directe oorzaak voor zijn klachten aan het licht. Wat er precies gebeurde, blijft voorlopig dus onduidelijk.

Dortmund maakt zich zorgen om Karetsas

Sportief directeur Ole Book sprak na de wedstrijd bij de Duitse media open over de bezorgdheid binnen Dortmund. Hij was bij Karetsas toen die van het veld werd gebracht en merkte hoe aangeslagen de jonge middenvelder was.

“Ik ben met hem mee naar buiten gegaan, maar op dat moment was hij niet echt in staat om te praten”, vertelde Book. Volgens de sportief directeur kende Karetsas eerder al eens fysieke klachten, al ging het toen om iets anders. “Hij heeft in het verleden al eens iets gehad, maar dat waren andere klachten. We hopen natuurlijk dat het heel snel beter met hem gaat en vooral dat het niets ernstigs is.”

Meteen na het laatste fluitsignaal beschikte Dortmund nog niet over bijkomende medische informatie. De gebeurtenissen bleven dan ook sterk leven binnen de spelersgroep en staf. “Om eerlijk te zijn, maken we ons wel zorgen. Sportief vond ik vandaag veel dingen goed, maar dit houdt ons allemaal bezig”, aldus Book.

Voor Karetsas zelf werd een avond waar hij lang naar had uitgekeken zo plots bijzonder zwaar. Het was zijn eerste wedstrijd ooit in de Champions League, nadat hij deze zomer de grote stap van KRC Genk naar Borussia Dortmund had gezet.

Terugkeer naar Genk onzeker

Dortmund betaalde 30 miljoen euro voor het Griekse toptalent. Karetsas tekende er een contract tot juni 2031 en kwam inmiddels vijf keer in actie voor zijn nieuwe werkgever. Daarin was hij goed voor één assist.

Bij Genk had hij zich daarvoor op erg jonge leeftijd in de eerste ploeg gespeeld. Karetsas verzamelde 92 wedstrijden voor de Limburgers, met zes doelpunten en 23 assists. Die ontwikkeling leverde hem uiteindelijk zijn miljoenenoverstap naar de Bundesliga op.

Normaal gezien zou Karetsas dit weekend opnieuw even terugkeren naar de Cegeka Arena. Hij stond gepland om de aftrap te geven voor de competitiewedstrijd tussen KRC Genk en KAA Gent.

Of dat na de gebeurtenissen van dinsdag nog zal doorgaan, is voorlopig niet duidelijk. De medische onderzoeken brachten alvast geen directe oorzaak aan het licht, maar na zo'n incident zal vanzelfsprekend eerst worden bekeken hoe Karetsas de komende dagen evolueert.

Zijn eerste Champions League-avond zal hij in ieder geval om een heel andere reden onthouden dan gehoopt. Dortmund pakte de drie punten, maar alle aandacht ging na afloop vooral naar de gezondheid van zijn 18-jarige middenvelder.

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