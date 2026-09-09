"Lachwekkend": PSV-coach laat geen twijfel bestaan over aanslag Ruben van Bommel

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PSV ontvangt donderdag Shakhtar Donetsk in de Champions League. Voor de wedstrijd kwam coach Peter Bosz nog eens terug op de zware fout die Ruben van Bommel maakte tegen Ajax. Bosz begrijpt niet dat er zoveel commotie was en vindt dat het genoeg is geweest.