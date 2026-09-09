Ooit tegen Barcelona en Real Madrid? Lionel Messi verrast met aankoop Spaanse profclub

Lionel Messi lijkt zich steeds nadrukkelijker voor te bereiden op een toekomst naast het veld. De Argentijn breidt zijn belangen in het Spaanse voetbal verder uit en zet nu een veel grotere stap dan bij zijn eerdere investering in een kleinere club.

Lionel Messi blijft zijn activiteiten buiten het veld stevig uitbreiden. Volgens transferexpert Fabrizio Romano neemt de Argentijnse superster CD Eldense volledig over. Messi koopt honderd procent van de aandelen van de Spaanse tweedeklasser en wordt zo de nieuwe eigenaar.

CD Eldense is afkomstig uit Elda, in de provincie Alicante, niet ver van Valencia. De club is momenteel in handen van de Colombiaanse investeringsgroep TH, maar die draagt haar belang nu over aan Messi. Voor de 39-jarige aanvaller wordt het opnieuw een investering in het Spaanse voetbal.

Messi is namelijk al eigenaar van UE Cornellà, een Spaanse vijfdeklasser. Met Eldense komt daar nu een tweede club bij, dit keer op een veel hoger niveau.

Nieuw hoofdstuk voor Eldense

Eldense promoveerde afgelopen seizoen naar La Liga 2 en probeert zich dit jaar te handhaven op het tweede niveau. De start is voorlopig moeizaam: na vier wedstrijden telt de ploeg twee punten.

Een nieuwe promotie lijkt op basis van die cijfers voorlopig ver weg, maar de komst van Messi kan het perspectief van de club uiteraard veranderen. Hoe groot zijn financiële plannen precies zijn en hoeveel hij sportief wil investeren, is voorlopig nog niet duidelijk.





Wel staat vast dat zijn rol verder gaat dan een kleine participatie. Messi wordt volledig eigenaar en krijgt dus rechtstreeks invloed op de toekomst van Eldense.

Messi blijft zelf nog voetballen

Ondertussen is Messi zelf nog altijd actief bij Inter Miami. Hij ligt er tot eind 2028 onder contract en blijft indrukwekkende statistieken neerzetten. In 112 wedstrijden voor de Amerikaanse club scoorde hij 98 keer en gaf hij 55 assists.

Recent zette hij ook een punt achter zijn interlandcarrière bij Argentinië. Daarmee kwam een einde aan een bijzonder lang hoofdstuk bij de nationale ploeg, maar op clubniveau gaat hij voorlopig gewoon verder.

Tegelijk tekent zijn leven na het voetbal zich steeds duidelijker af. Eerst investeerde hij in Cornellà, nu neemt hij ook Eldense volledig over. Daarmee bouwt Messi stilaan een eigen voetbalportefeuille uit in Spanje, terwijl hij zelf nog tussen de lijnen staat in de Verenigde Staten.