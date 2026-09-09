Serieuze klap: ex-bondscoach Domenico Tedesco krijgt ferme schorsing in Italië

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Serieuze klap: ex-bondscoach Domenico Tedesco krijgt ferme schorsing in Italië
Foto: © photonews
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Domenico Tedesco is nog maar enkele maanden aan de slag bij Bologna, maar de druk loopt nu al op. Een moeizame competitiestart krijgt bovendien een extra vervelend vervolg, want de voormalige bondscoach van de Rode Duivels moet binnenkort ook verplicht vanop afstand toekijken.

Domenico Tedesco is officieel geen bondscoach van de Rode Duivels meer sinds 17 januari 2025. Sindsdien stond hij bij twee clubs aan het roer. Eerst trok hij in september 2025 naar Fenerbahçe, maar daar werd hij in april 2026 ontslagen. Niet veel later vond hij alweer een nieuwe uitdaging bij Bologna, waar hij in juni werd aangesteld.

De opdracht is duidelijk: Bologna verder laten groeien en de ploeg opnieuw naar Europees voetbal loodsen, nadat het vorig seizoen als achtste eindigde in de Serie A.

Voorlopig verloopt die start echter bijzonder moeizaam. Na drie speeldagen staat Bologna pas vijftiende met één punt. De ploeg van Tedesco verloor eerst met 0-1 van Lazio en ging daarna ook met 1-0 onderuit tegen Atalanta. Afgelopen zondag volgde tegen Sassuolo het eerste punt na een 2-2-gelijkspel.

Twee wedstrijden schorsing voor Tedesco

Net die laatste wedstrijd krijgt nu nog een vervelend staartje. Tedesco werd diep in de blessuretijd van de tweede helft uitgesloten nadat hij volgens de arbitrage te hevig protesteerde. Ook na het laatste fluitsignaal bleef hij zijn onvrede uiten.

De Italiaanse voetbalbond maakte dinsdag bekend dat Tedesco voor twee wedstrijden wordt geschorst. Volgens de officiële motivatie richtte hij “een zwaar respectloze uitlating” aan de scheidsrechter. Naast de schorsing krijgt de Italiaans-Duitse trainer ook een boete van 5.000 euro.

Ook voorzitter Saputo gestraft

Tedesco is bovendien niet de enige binnen Bologna die een sanctie krijgt. Ook voorzitter Joey Saputo werd bestraft na het duel met Sassuolo. Hij zou tegenover de arbitrage “een zwaar beledigende uitlating” hebben gedaan. Daardoor mag Saputo tot en met 30 september geen enkele activiteit uitoefenen die verband houdt met het voetbal.

Voor Bologna komt het allemaal bijzonder ongelegen. De competitiestart is al teleurstellend en nu moet de ploeg het de komende wedstrijden ook nog zonder Tedesco langs de zijlijn zien te redden.

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