Jonge Duivels mogen zich geen misstap permitteren: bondscoach Swerts is duidelijk

De Jonge Duivels staan voor een cruciale interlandperiode in de kwalificaties voor het EK van volgende zomer. Terwijl de Rode Duivels vier wedstrijden afwerken, speelt de Belgische U21 drie keer in korte tijd. Met Wit-Rusland, Wales en Denemarken wachten meteen drie duels die zwaar kunnen doorwegen in de strijd om groepswinst.

België begint aan het drieluik als leider van de groep. De beloften tellen tien punten uit vijf wedstrijden, evenveel als Oostenrijk en Denemarken. De Oostenrijkers hebben wel al zes duels gespeeld. Dankzij een doelsaldo van +9 staat België voorlopig bovenaan, voor Denemarken (+7) en Oostenrijk.

Gill Swerts beseft bij Het Nieuwsblad hoe belangrijk deze periode wordt. “Uiteraard is het een belangrijk drieluik. Het is ook nieuw dat we voor drie wedstrijden in een interlandluik staan.” Binnen de groep werd de ambitie meteen nog eens duidelijk gemaakt. “We hebben vanaf het begin gezegd dat we vol voor die groepswinst moeten gaan.”

Eerst Wit-Rusland en Wales

De eerste opdracht is Wit-Rusland, dat met vier punten uit zes wedstrijden onderaan staat. Toch wil Swerts geen enkele onderschatting toelaten. “We zijn ons ervan bewust dat het een verraderlijke tegenstander is.”

Daarna volgt Wales, dat zes punten telt. Swerts hoopt dat België die eerste twee wedstrijden winnend kan afsluiten. Zo moet voor de verplaatsing naar Denemarken duidelijk zijn met welke uitgangspositie de Jonge Duivels aan die mogelijk beslissende wedstrijd beginnen.

Doorstroming zorgt voor verschuivingen

Swerts moest ook drie nieuwe doelmannen oproepen in vergelijking met de vorige selectie. Dat heeft alles te maken met spelers die doorschuiven naar de Rode Duivels.





“Dat er jongens doorschuiven is nu eenmaal het lot van een bondscoach U21”, zegt Swerts. Hij benadrukt dat het overleg met Mark van Bommel en Maarten Martens goed verloopt en minstens wekelijks plaatsvindt.

Dat deze interlandperiode niet mag mislopen, beseft Swerts maar al te goed. “We zijn ons bewust van de kwaliteit die we hebben lopen.” België ontvangt eerst Wit-Rusland, daarna Wales en sluit het drieluik op 6 oktober af in Denemarken.