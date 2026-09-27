"Als hij zo blijft scoren, zal hij hier niet lang spelen": Hasi spreekt klare taal over ‘verloren zoon’

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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"Als hij zo blijft scoren, zal hij hier niet lang spelen": Hasi spreekt klare taal over ‘verloren zoon’
Foto: © photonews
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Gift Orban lijkt helemaal los te komen bij Amedspor. Trainer Besnik Hasi kent de Nigeriaanse aanvaller al langer en ziet zijn kwaliteiten steeds nadrukkelijker naar boven komen. Tegelijk weet hij dat buitenlandse clubs de spits nauwlettend volgen.

Orban was niet Hasi's eerste keuze

Gift Orban speelt momenteel op huurbasis bij Amedspor, nadat hij bij Hoffenheim en eerder Olympique Lyon minder succesvol was. De aanvaller werd door de scouting voorgesteld aan Besnik Hasi, die hem echter niet opnieuw uitgebreid hoefde te bekijken.

"Neen, hij was een van de drie opties die de scouting me voorlegde. Hem moest ik niet bekijken, ik ken hem natuurlijk", vertelt Hasi aan Het Nieuwsblad. De trainer wilde vooral vooraf persoonlijk met Orban praten.

Bij zijn aankomst in Turkije was de spits volgens Hasi nog niet klaar om een volledige wedstrijd te spelen. Hij hield de bal onvoldoende bij en maakte te weinig diepgang. Daardoor belandde hij aanvankelijk op de bank.

Daarna volgde de echte Orban-show

De reactie van Orban liet niet lang op zich wachten. Hij viel in en scoorde, waarna hij ook in de volgende wedstrijd als invaller opnieuw twee keer raak trof.

Zijn prestaties hebben hem ondertussen tot een belangrijke aanvallende kracht bij Amedspor gemaakt. Hasi merkt vooral dat de fysieke toestand van de Nigeriaan verbetert en dat hij de verwachtingen van zijn trainer steeds beter begrijpt.

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"Maar als hij zo blijft scoren, zal hij hier ook niet lang spelen. Er zijn veel kapitaalkrachtigere clubs", zegt Hasi over de toekomst van zijn spits.

Volgens de trainer is Orban bovendien geen speler die uitsluitend voor zichzelf voetbalt. Hij wil ploegmaats aanspelen wanneer zij er beter voorstaan, maar verwacht dezelfde ingesteldheid van anderen.

Hasi krijgt meer uit zijn spits

Een belangrijk onderdeel van Orban's ontwikkeling is volgens Hasi zijn fysieke vooruitgang. Bij zijn komst viel het de trainer op dat vrijwel al zijn schoten tussen de palen gingen, maar naarmate zijn frisheid afnam, verdwenen ook enkele van die kwaliteiten.

Nu lijkt Orban opnieuw dichter bij zijn beste niveau te komen. De spits zou bovendien steeds beter begrijpen wat Hasi van hem verlangt. Een opmerking van Orban over Belgische trainers kon daarbij op de nodige humor rekenen. "Die Belgische coaches, ik had het moeten weten, hè. Allemaal hard, hard", vertelde Orban lachend aan zijn trainer.

Hasi kan er zelf om lachen en wijst erop dat Orban eerder al met Hein Vanhaezebrouck werkte. Volgens hem is de huidige aanpak niet zwaarder dan wat de aanvaller eerder gewend was.

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