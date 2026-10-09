'PSV kan absoluut recordbedrag verdienen aan Ruben van Bommel: zelfs wintertransfer lonkt'

Ruben van Bommel maakt indruk bij PSV en heeft ook bij Oranje zijn visitekaartje afgegeven. AS Roma volgt de jonge aanvaller en denkt mogelijk aan een wintertransfer. Intussen wordt zelfs een transfersom van 80 miljoen euro genoemd.

AS Roma wil in januari toeslaan

Ruben van Bommel is in korte tijd uitgegroeid tot een opvallende naam op de Europese transfermarkt. De linksbuiten van PSV heeft zich met sterke prestaties in Eindhoven in de kijker gespeeld en maakte tijdens de interlandperiode ook indruk bij het Nederlands elftal.

Volgens Italiaanse berichtgeving volgt AS Roma de ontwikkeling van Van Bommel. La Gazzetta dello Sport meldde eerder al belangstelling van de Romeinse club. Ook het radiostation Manà Sport Roma bracht de Nederlander in verband met een mogelijke transfer in januari.

Trainer Gasperini wil zijn aanval versterken met een linksbuiten die snelheid, techniek en diepgang combineert. Van Bommel past in dat profiel. Een concrete overeenkomst is er evenwel niet en het is allerminst zeker dat PSV bereid is om zijn aanvaller midden in het seizoen te laten vertrekken.

Marktwaarde stijgt, maar PSV kan veel meer vragen

De marktwaarde van Van Bommel werd door Transfermarkt opgetrokken naar 18 miljoen euro. Dat bedrag is echter niet hetzelfde als de transfersom die PSV kan vragen. De contractuele situatie, zijn prestaties en de concurrentie tussen geïnteresseerde clubs spelen daarbij een belangrijke rol.

Italiaanse berichtgeving sprak over een geschatte waarde van ongeveer 25 miljoen euro. PSV zal vermoedelijk hoger inzetten als een club zich daadwerkelijk meldt. De Eindhovenaren haalden Van Bommel in de zomer van 2025 voor ongeveer 15,8 miljoen euro weg bij AZ, waardoor een snelle doorverkoop voor een aanzienlijk hoger bedrag mogelijk interessant zou zijn.





Toch is een wintertransfer tegen een absolute topprijs voorlopig vooral speculatie. Zonder officiële onderhandelingen of een bevestigde vraagprijs valt niet te zeggen hoeveel Roma daadwerkelijk op tafel zou leggen.

Mike Verweij noemt zelfs 80 miljoen euro

De opvallendste uitspraak kwam van journalist Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Hij ziet in Van Bommel een potentiële recordverkoop voor PSV en vindt bedragen van 60 miljoen euro niet eens voldoende.

“Die gaat voor 80 miljoen euro weg, denk ik”, stelde Verweij. Ook verwacht hij dat de PSV-aanvaller zich nog verder zal ontwikkelen en uiteindelijk mogelijk beter kan worden dan Cody Gakpo.

Dat is een stevige voorspelling, geen bevestigde marktprijs. Een transfersom van 80 miljoen euro zou Van Bommel in de categorie van de grootste uitgaande transfers van PSV plaatsen. Daarvoor moet hij zijn sterke ontwikkeling wel blijven doortrekken.

Biografie van Ruben van Bommel

Ruben van Bommel werd geboren op 3 augustus 2004 in Meerssen, in Nederlands-Limburg. Hij is 1,92 meter lang, is rechtsbenig en speelt hoofdzakelijk als linksbuiten. Hij komt uit een bekende voetbal familie: zijn vader is Mark van Bommel, voormalig international en middenvelder bij onder meer PSV, Bayern München en AC Milan. Zijn grootvader is Bert van Marwijk, de Nederlandse trainer die Oranje in 2010 naar de finale van het WK leidde.

Van Bommel zette zijn eerste stappen bij SV Meerssen en speelde in zijn jeugd ook bij PSV. Daarna trok hij naar MVV Maastricht, waar hij verder kon groeien in het profvoetbal. In 2022 maakte hij de overstap naar AZ. Daar ontwikkelde hij zich tot een gevaarlijke aanvaller die niet alleen met snelheid, maar ook met doelgerichtheid indruk maakte.

Tijdens het seizoen 2023-2024 brak hij nadrukkelijk door bij AZ. In het daaropvolgende seizoen kwam hij ook in actie voor Jong AZ. PSV haalde hem in juli 2025 terug naar Eindhoven. Volgens Transfermarkt bedroeg de transfersom ongeveer 15,8 miljoen euro. Zijn contract bij PSV loopt volgens diezelfde databank tot en met 30 juni 2030.

Zijn ontwikkeling verliep niet zonder tegenslag. Een zware knieblessure hield hem een groot deel van het vorige seizoen aan de kant. Inmiddels heeft hij die moeilijke periode achter zich gelaten en lijkt hij opnieuw stappen te zetten. Zijn snelheid, fysieke kracht en vermogen om naar binnen te trekken maken hem een interessante optie voor clubs die hun aanval willen versterken.