Eindelijk goed nieuws voor Romelu Lukaku: indrukwekkende cijfers kunnen niet genegeerd worden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Eindelijk goed nieuws voor Romelu Lukaku: indrukwekkende cijfers kunnen niet genegeerd worden
Foto: © photonews
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Romelu Lukaku lijkt woensdag met Fenerbahçe aan de aftrap te kunnen verschijnen tegen Aston Villa. De Belgische spits kreeg in de vorige wedstrijd nog maar tien minuten speeltijd, maar zou in de Champions League meer vertrouwen krijgen van trainer Ismail Kartal. Dat vooruitzicht zal hem ongetwijfeld aanspreken, want Aston Villa behoort tot zijn favoriete tegenstanders.

De 33-jarige aanvaller heeft in zijn professionele clubcarrière al tegen 107 verschillende ploegen gescoord. Aston Villa is daarbij een bijzondere naam. Lukaku speelde in het verleden elf officiële wedstrijden tegen de Engelse club en was daarin goed voor negen doelpunten en twee assists. Met elf rechtstreekse bijdragen aan een doelpunt heeft hij dus uitstekende statistieken tegen de ploeg uit Birmingham.

Negen doelpunten in elf duels tegen Aston Villa

Aston Villa is zelfs de tegenstander waartegen Lukaku in zijn carrière het vaakst scoorde, op één ploeg na. De cijfers spreken voor zich: in elf confrontaties vond de Rode Duivel negen keer de weg naar het doel en leverde hij ook twee assists af.

Ook de resultaten uit die onderlinge duels zijn opvallend. De teams van Lukaku verloren slechts één van de elf wedstrijden tegen Aston Villa. Daarnaast waren er twee gelijke spelen en acht overwinningen. Dat maakt de confrontatie van woensdag extra interessant voor de Belgische spits, die opnieuw zijn neus voor doelpunten kan tonen op een vertrouwd terrein.

Van tien minuten naar een basisplaats?

Lukaku hoopt vooral op meer speeltijd. Tijdens de interlandperiode kwam hij drie keer in actie voor België, waarna Kartal hem bij de competitiewedstrijd tegen Rizespor op de bank hield. De spits mocht uiteindelijk slechts tien minuten meedoen.

Voor het Champions League-duel op Villa Park wordt een grotere rol voor Big Rom verwacht. Een basisplaats behoort zelfs tot de mogelijkheden. Tegen een tegenstander waartegen hij in het verleden zo productief was, krijgt Lukaku mogelijk de kans om meteen zijn stempel te drukken.

Of hij daadwerkelijk aan de aftrap verschijnt, moet nog blijken. Maar als zijn eerdere confrontaties met Aston Villa een aanwijzing zijn, heeft de Belgische topschutter aller tijden alvast redenen genoeg om uit te kijken naar woensdag.

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