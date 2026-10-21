Christian Benteke doet opvallende bekentenis na transfer

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Christian Benteke doet opvallende bekentenis na transfer

Christian Benteke heeft zich opvallend uitgelaten over zijn nieuwe avontuur bij Al Wahda. De voormalige Rode Duivel trok begin dit jaar naar de Verenigde Arabische Emiraten en geeft toe dat het niveau van de competitie hem heeft verrast.

Benteke kende het voetbal in de Emiraten al enigszins, maar zelf meespelen veranderde zijn beeld. "Om eerlijk te zijn: ja, ik was niet echt vertrouwd met het niveau", vertelt hij aan Gulf News. Volgens de spits lopen er heel wat goede spelers rond en maakt ook de hitte het voetbal bijzonder veeleisend.

Grote druk bij Al Wahda

Ook de verwachtingen bij Al Wahda blijken groter dan Benteke vooraf had ingeschat. Volgens de 35-jarige beseffen buitenstaanders onvoldoende hoeveel druk er bij de club ligt om wedstrijden te winnen. Voor de ervaren aanvaller maakt dat zijn nieuwe uitdaging net interessant.

Benteke trok in januari 2026 naar Abu Dhabi, nadat hij jarenlang in Engeland en vervolgens in de Verenigde Staten had gespeeld. In de Premier League kwam hij onder meer uit voor Aston Villa, Liverpool en Crystal Palace. Daarna maakte hij bij D.C. United 47 doelpunten in 93 wedstrijden.

Nieuwe uitdaging na Premier League-droom

De voormalige Rode Duivel benadrukt dat hij zijn grote carrièredoel al bereikt had door jarenlang in de Premier League te spelen. Daarna zocht hij bewust naar iets nieuws. Ook naast het veld voelt Benteke zich goed in Abu Dhabi, waar het rustigere leven hem naar eigen zeggen uitstekend bevalt.


Van heimwee naar Engeland is dan ook weinig sprake. Voetballen in het Britse klimaat was volgens Benteke wel eenvoudiger, maar hij geniet van zijn nieuwe omgeving. Tegelijk heeft hij inmiddels ontdekt dat de competitie in de Emiraten een stuk veeleisender is dan hij vooraf had verwacht.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg D.C. United - FC Cincinnati live op Voetbalkrant.com vanaf 01:30 (25/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Major League Soccer
Major League Soccer Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
D.C. United
FC Cincinnati
Christian Benteke

Meer nieuws

Geen douche, bezwete spelers op de bus: opmerkelijk slot voor Dortmund na Europese zege

Geen douche, bezwete spelers op de bus: opmerkelijk slot voor Dortmund na Europese zege

19:00
Opvallend weerzien voor Anderlecht: zoon van Standard-icoon en ex-speler van Charleroi

Opvallend weerzien voor Anderlecht: zoon van Standard-icoon en ex-speler van Charleroi

18:30
Winning goal en daarna rood: Anderlecht-talent grijpt tegenstander bij de keel

Winning goal en daarna rood: Anderlecht-talent grijpt tegenstander bij de keel

18:00
1
Club NXT blijft verbazen in Europa na wedstrijd met zes doelpunten

Club NXT blijft verbazen in Europa na wedstrijd met zes doelpunten

17:29
Dreigt rampscenario voor Manchester City? Zelfs eigenaar kan alles verliezen

Dreigt rampscenario voor Manchester City? Zelfs eigenaar kan alles verliezen

17:20
2
Ooit moest de ene wijken voor de andere bij Antwerp: nu volgt het weerzien

Ooit moest de ene wijken voor de andere bij Antwerp: nu volgt het weerzien

17:00
Thibaut Courtois hint naar opvallende onthulling: "Dan zullen de Belgen het misschien begrijpen"

Thibaut Courtois hint naar opvallende onthulling: "Dan zullen de Belgen het misschien begrijpen"

16:40
Hij weet waarover hij praat: Guillaume Gillet waarschuwt Club Brugge

Hij weet waarover hij praat: Guillaume Gillet waarschuwt Club Brugge

16:20
Hallucinante onthulling: club wees Guardiola én Luis Enrique samen af om bizarre reden

Hallucinante onthulling: club wees Guardiola én Luis Enrique samen af om bizarre reden

16:00
Europees voetbal op tv: zo mis je niets van de vijf Belgische clubs

Europees voetbal op tv: zo mis je niets van de vijf Belgische clubs

15:40
Zorgen om voormalige publiekslieveling Club Brugge: trainer reageert

Zorgen om voormalige publiekslieveling Club Brugge: trainer reageert

15:20
Hoe is dit kunnen gebeuren? Uitspraak van Joaquin Seys veroorzaakt storm in Frankrijk

Hoe is dit kunnen gebeuren? Uitspraak van Joaquin Seys veroorzaakt storm in Frankrijk

15:00
7
Anderlecht reist richting Polen met opvallende aanwezige

Anderlecht reist richting Polen met opvallende aanwezige

14:37
Na grote ongerustheid valt beslissing over Vincent Kompany bij Bayern

Na grote ongerustheid valt beslissing over Vincent Kompany bij Bayern

14:20
Turkije grijpt drastisch in na afgang tegen België: Rode Duivels weten wat hen wacht

Turkije grijpt drastisch in na afgang tegen België: Rode Duivels weten wat hen wacht

14:00
Opvallende terugkeer bij Gent voor Europese clash met Braga

Opvallende terugkeer bij Gent voor Europese clash met Braga

13:25
Joshua Kimmich getroffen door familiedrama: zware domper voor Bayern

Joshua Kimmich getroffen door familiedrama: zware domper voor Bayern

13:10
Drama bij PSG na stunt tegen Barcelona

Drama bij PSG na stunt tegen Barcelona

13:00
Na hallucinante taferelen grijpt Charleroi in: drastische gevolgen voor match tegen Antwerp

Na hallucinante taferelen grijpt Charleroi in: drastische gevolgen voor match tegen Antwerp

12:40
5
Speelmomenten Croky Cup bekend: deze affiches staan begin december op het programma

Speelmomenten Croky Cup bekend: deze affiches staan begin december op het programma

12:32
Opvallend: Vitor Bruno heeft bij Anderlecht voorlopig het beste rapport in tien jaar

Opvallend: Vitor Bruno heeft bij Anderlecht voorlopig het beste rapport in tien jaar

12:00
4
Complete chaos bij tegenstander KAA Gent: Braga verspreidt stevig communiqué

Complete chaos bij tegenstander KAA Gent: Braga verspreidt stevig communiqué

11:30
LIVE: Hete avond op Jan Breydel? Waarom Club Brugge Lens beter niet mag onderschatten

LIVE: Hete avond op Jan Breydel? Waarom Club Brugge Lens beter niet mag onderschatten

10:45
Romelu Lukaku zoekt trainer Slavia Praag op na Champions League-duel

Romelu Lukaku zoekt trainer Slavia Praag op na Champions League-duel

11:00
1
Zeno Debast krijgt belangrijk nieuws bij Sporting: trainer geeft duidelijkheid

Zeno Debast krijgt belangrijk nieuws bij Sporting: trainer geeft duidelijkheid

10:40
Thibaut Courtois doorbreekt zelf de stilte over afwezigheid bij Rode Duivels

Thibaut Courtois doorbreekt zelf de stilte over afwezigheid bij Rode Duivels

10:20
2
Harde klap voor OH Leuven: Birger Verstraete krijgt zware straf na rode kaart

Harde klap voor OH Leuven: Birger Verstraete krijgt zware straf na rode kaart

10:00
Club Brugge heeft Inter serieus pijn gedaan: Chivu grijpt drastisch in

Club Brugge heeft Inter serieus pijn gedaan: Chivu grijpt drastisch in

09:30
Mike Penders schrijft geschiedenis bij Chelsea: zelfs straffer dan Courtois

Mike Penders schrijft geschiedenis bij Chelsea: zelfs straffer dan Courtois

09:15
2
Belgische middenvelder kent opvallende ommekeer na moeilijke periode bij OH Leuven

Belgische middenvelder kent opvallende ommekeer na moeilijke periode bij OH Leuven

09:00
Grote zorgen bij tegenstander van STVV: problemen stapelen zich op

Grote zorgen bij tegenstander van STVV: problemen stapelen zich op

08:45
"Ze leidden me zelfs rond in de stad": transferdoelwit van Anderlecht blikt terug op afgeketste deal

"Ze leidden me zelfs rond in de stad": transferdoelwit van Anderlecht blikt terug op afgeketste deal

08:30
3
Mika Godts ziet zijn kansen groeien bij PSG, maar dan volgt koude douche

Mika Godts ziet zijn kansen groeien bij PSG, maar dan volgt koude douche

08:15
2
Romelu Lukaku ziet situatie bij Fenerbahçe escaleren: supporters eisen drastische ingreep

Romelu Lukaku ziet situatie bij Fenerbahçe escaleren: supporters eisen drastische ingreep

08:00
1
Na alle spanningen komt Allegri met opvallende boodschap over De Bruyne

Na alle spanningen komt Allegri met opvallende boodschap over De Bruyne

07:40
1
Hoe Wouter Vandenhaute de nieuwe sterke man bij... Standard had kunnen worden

Hoe Wouter Vandenhaute de nieuwe sterke man bij... Standard had kunnen worden

07:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Major League Soccer

 Speeldag 24
New York City FC New York City FC 0-0 Nashville SC Nashville SC
Toronto FC Toronto FC 4-4 Chicago Fire Chicago Fire
Philadelphia Union Philadelphia Union 2-0 CF Montreal CF Montreal
Charlotte FC Charlotte FC 0-0 Houston Dynamo Houston Dynamo
Columbus Crew Columbus Crew 3-0 Colorado Rapids Colorado Rapids
Orlando City Orlando City 1-0 San Diego Zest FC San Diego Zest FC
FC Dallas FC Dallas 4-3 Sporting Kansas City Sporting Kansas City
Austin FC Austin FC 1-1 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes
Seattle Sounders Seattle Sounders 0-0 New York Red Bulls New York Red Bulls
Inter Miami CF Inter Miami CF 2-2 Atlanta United FC Atlanta United FC
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 2-1 New England Revolution New England Revolution
Real Salt Lake Real Salt Lake 2-2 Los Angeles FC Los Angeles FC
Portland Timbers Portland Timbers 5-4 Minnesota United Minnesota United
Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 1-3 St. Louis City St. Louis City
FC Cincinnati FC Cincinnati 0-0 D.C. United D.C. United

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over Winning goal en daarna rood: Anderlecht-talent grijpt tegenstander bij de keel .. .. over Dreigt rampscenario voor Manchester City? Zelfs eigenaar kan alles verliezen Polikarpus Polikarpus over Romelu Lukaku ziet situatie bij Fenerbahçe escaleren: supporters eisen drastische ingreep FCBalto FCBalto over Hoe is dit kunnen gebeuren? Uitspraak van Joaquin Seys veroorzaakt storm in Frankrijk Dinkalink Dinkalink over "Ze leidden me zelfs rond in de stad": transferdoelwit van Anderlecht blikt terug op afgeketste deal Swakke25 Swakke25 over Na hallucinante taferelen grijpt Charleroi in: drastische gevolgen voor match tegen Antwerp William Wallace William Wallace over Thibaut Courtois doorbreekt zelf de stilte over afwezigheid bij Rode Duivels FCB vo altijd FCB vo altijd over Druk op Philippe Clement neemt toe: Belgische trainer komt met duidelijke boodschap DonEddy1976 DonEddy1976 over Mike Penders schrijft geschiedenis bij Chelsea: zelfs straffer dan Courtois Sv1978 Sv1978 over Club Brugge - RC Lens: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved