Christian Benteke doet opvallende bekentenis na transfer

Christian Benteke heeft zich opvallend uitgelaten over zijn nieuwe avontuur bij Al Wahda. De voormalige Rode Duivel trok begin dit jaar naar de Verenigde Arabische Emiraten en geeft toe dat het niveau van de competitie hem heeft verrast.

Benteke kende het voetbal in de Emiraten al enigszins, maar zelf meespelen veranderde zijn beeld. "Om eerlijk te zijn: ja, ik was niet echt vertrouwd met het niveau", vertelt hij aan Gulf News. Volgens de spits lopen er heel wat goede spelers rond en maakt ook de hitte het voetbal bijzonder veeleisend.

Grote druk bij Al Wahda

Ook de verwachtingen bij Al Wahda blijken groter dan Benteke vooraf had ingeschat. Volgens de 35-jarige beseffen buitenstaanders onvoldoende hoeveel druk er bij de club ligt om wedstrijden te winnen. Voor de ervaren aanvaller maakt dat zijn nieuwe uitdaging net interessant.

Benteke trok in januari 2026 naar Abu Dhabi, nadat hij jarenlang in Engeland en vervolgens in de Verenigde Staten had gespeeld. In de Premier League kwam hij onder meer uit voor Aston Villa, Liverpool en Crystal Palace. Daarna maakte hij bij D.C. United 47 doelpunten in 93 wedstrijden.

Nieuwe uitdaging na Premier League-droom

De voormalige Rode Duivel benadrukt dat hij zijn grote carrièredoel al bereikt had door jarenlang in de Premier League te spelen. Daarna zocht hij bewust naar iets nieuws. Ook naast het veld voelt Benteke zich goed in Abu Dhabi, waar het rustigere leven hem naar eigen zeggen uitstekend bevalt.



Van heimwee naar Engeland is dan ook weinig sprake. Voetballen in het Britse klimaat was volgens Benteke wel eenvoudiger, maar hij geniet van zijn nieuwe omgeving. Tegelijk heeft hij inmiddels ontdekt dat de competitie in de Emiraten een stuk veeleisender is dan hij vooraf had verwacht.