Voormalige Duitse international onthult spijt na tattoo-onthulling: "Ik speel nooit meer voor Duitsland"

Kerem Demirbay heeft spijt van zijn keuze om voor Duitsland uit te komen. De middenvelder, die tegenwoordig in Turkije bij Kasimpasa speelt, blikt in een interview met journalist Yagiz Sabuncuoglu terug op zijn internationale carrière. Vooral één detail blijft hem achtervolgen: de tattoo op zijn rug die zijn Turkse afkomst symboliseert. Volgens Demirbay veranderde er iets nadat die zichtbaar werd tijdens een wedstrijd voor Duitsland.

Demirbay werd geboren in Duitsland en bracht er het grootste deel van zijn voetbalcarrière door. In 2017 maakte hij onder bondscoach Joachim Löw zijn debuut voor Die Mannschaft. Datzelfde jaar won hij met Duitsland de Confederations Cup, al kwam hij tijdens het toernooi slechts één keer in actie. In totaal speelde hij twee interlands voor het Duitse nationale elftal.

Een tattoo die vragen oproept

Demirbay had naar eigen zeggen liever voor Turkije gespeeld. “Ik heb Turks bloed. Mijn vader is Turks, mijn moeder is Turks. Ik ben een Turk. Ik wilde graag voor Turkije spelen en we hebben daar anderhalf jaar met de bond aan gewerkt. Maar door bepaalde omstandigheden, waar ik niet over kan praten, heb ik voor Duitsland gekozen”, vertelt hij aan Sabuncuoglu.

De middenvelder wijst daarbij naar een opvallend moment tijdens de Confederations Cup. Nadat hij voor Duitsland had gescoord, trok hij zijn shirt uit om zijn doelpunt te vieren. Daardoor werd de tattoo met de contouren van de Turkse grens, die op zijn rechterschouderblad staat, zichtbaar. “Nadat ik voor Duitsland had gescoord, trok ik mijn shirt uit en zagen ze de Turkse tatoeage op mijn rug. Daarna werd ik nooit meer geselecteerd”, beweert Demirbay.

“Ik zou Duitsland nu weigeren”

De middenvelder lijkt zijn keuze inmiddels helemaal anders te bekijken. Hij stelt dat hij nooit meer voor Duitsland zou kiezen, zelfs niet als de huidige Duitse bondscoach Jürgen Klopp hem zou oproepen. Daarmee maakt hij duidelijk hoe diep zijn teleurstelling zit over het verloop van zijn internationale carrière.



“Ik heb er spijt van ooit voor Duitsland te hebben gespeeld en ik zou het nooit meer doen, zelfs niet als ze me nu zouden oproepen. Ik ben Turks. Ik zal er altijd spijt van hebben dat ik nooit het glorieuze shirt van het Turkse nationale team heb gedragen”, besluit Demirbay. Zijn uitspraken werpen een nieuw licht op een internationale carrière die in 2017 begon met een Duitse prijs, maar volgens hemzelf met een gevoel van gemiste kansen eindigde.