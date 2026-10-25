Senne Lammens gaat in de fout en bezorgt Carrick de doodsteek bij Manchester United

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Senne Lammens gaat in de fout en bezorgt Carrick de doodsteek bij Manchester United
Foto: © photonews

Manchester United zit in een diepe crisis. Nu werd er ook thuis verloren van Bournemouth met duidelijke 0-3-cijfers. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk het einde van trainer Michael Carrick bij de Engelse topclub.

Manchester United beleefde een nieuwe rampnamiddag. Tegen Bournemouth liep het al voor rust helemaal mis voor de ploeg van Michael Carrick, die na een dramatische eerste helft tegen een 0-2-achterstand aankeek. Na de pauze maakte Senne Lammens het nog erger: de Belgische doelman ging bij de 0-3 niet vrijuit en bezorgde zijn trainer mogelijk de genadeklap.

United oogde vanaf de aftrap bijzonder kwetsbaar. Bournemouth vond voortdurend ruimte en was gevaarlijker, terwijl de thuisploeg nauwelijks kansen bij elkaar voetbalde. Rayan opende in de 38ste minuut de score na een vrije trap waarbij hij volledig vrijgelaten werd. Vijf minuten later profiteerde  Tavernier van nieuw defensief geklungel.

De frustratie bij de thuisfans was groot. Sommige supporters verlieten nog voor de rust het stadion, terwijl het boegeroep duidelijk hoorbaar was. Carrick had zijn ploeg dringend moeten laten reageren, maar ook na de pauze bleef het spel bijzonder pover. Een onzichtbare Tielemans werd door Carrick trouwens in de kleedkamer gelaten bij de rust.

Lammens maakt de crisis nog groter

Kort na de rust leek Bournemouth al een derde keer te scoren, maar Evanilson stond buitenspel. Het bleek slechts uitstel van executie. In de 68ste minuut verloor Manchester United opnieuw de bal op het middenveld, waarna Evanilson alleen richting doel kon trekken.

Lammens kwam ver uit zijn doel om het gevaar te neutraliseren, maar reageerde te traag. De spits van Bournemouth kon de bal op bijzonder fraaie wijze over de Belgische doelman in doel werken. Een pijnlijke tegengoal, waarbij Lammens allesbehalve vrijuit ging.

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De fout kwam op een bijzonder slecht moment voor de voormalige doelman van Antwerp. Lammens had zich eerder nog uitgesproken over de steun binnen de spelersgroep voor Carrick, maar op het veld kreeg zijn trainer opnieuw geen antwoord. Bovendien was de verdediging van United al voor de derde keer op een cruciaal moment kwetsbaar.

Carrick voelt de grond onder zijn voeten verdwijnen

De crisis bij Manchester United is daarmee compleet. De ploeg had vooraf slechts één van haar acht wedstrijden gewonnen en kreeg in de Champions League ook al een zware 4-1-nederlaag tegen Como te verwerken. De kritiek op Carrick nam daardoor steeds verder toe.

Ook de beslissing om Bruno Fernandes op de bank te zetten, zorgde voor extra spanning. De Portugese aanvoerder begon voor het eerst sinds november 2021 aan een wedstrijd als invaller, om redenen die niets met een blessure te maken hadden. Dat gebeurde nadat hij openlijk kritiek had geuit op de tactische aanpak van zijn trainer.

Tegen Bournemouth werd de sportieve malaise nog pijnlijker zichtbaar. United had wel meer balbezit, maar slaagde er nauwelijks in om gevaar te creëren. Bournemouth bleef ondertussen dreigen en leek dicht bij een vierde treffer te komen.

Of dit effectief de laatste wedstrijd van Carrick wordt, valt nog af te wachten. Maar na de nieuwe afgang, de woedende supporters en de pijnlijke fout van Lammens is de druk op de trainer nauwelijks nog groter te maken. De nederlaag dreigt een kantelpunt te worden voor een club die steeds verder wegzakt in de problemen.

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