🎥 Van bank naar hoofdrol: Mika Godts steelt de show bij PSG

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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🎥 Van bank naar hoofdrol: Mika Godts steelt de show bij PSG
Foto: © photonews

Na een moeilijke periode lijkt Mika Godts eindelijk de ban gebroken te hebben. De Rode Duivel viel na rust in en drukte met een goal en een assist zijn stempel op de zege van PSG tegen Olympique Lyon.

PSG nam het woensdagavond op tegen Olympique Lyon, terwijl in Londen tegelijkertijd de Gouden Bal 2026 werd uitgereikt. Door een bijzonder ongelukkige wedstrijdverplaatsing moest de Franse topclub dus aantreden op een moment waarop de meeste aandacht eigenlijk naar de overkant van het Kanaal ging. Nochtans leverde de Europese kampioen veruit de meeste spelers in de lijst van dertig genomineerden.

De Parijzenaars lieten zich niet afleiden en wonnen met 2-0 van Lyon. Dankzij die overwinning springt PSG opnieuw naar de leiding in de Ligue 1.

Godts beslist na rust met assist en doelpunt

Bij Lyon kreeg Julien Duranville een basisplaats. De Rode Duivel speelde een verdienstelijke wedstrijd: hij zocht vaak de actie, zorgde met zijn snelheid en dribbels voor dreiging, maar kwam niet tot een beslissende bijdrage.

De Belgische hoofdrol was uiteindelijk voor Mika Godts. Hij begon op de bank, maar verving João Neves in de 57e minuut. Aanvankelijk bleef hij nog wat op de achtergrond, tot hij na een sterke actie op de linkerflank de bal teruglegde op Senny Mayulu. Die klopte Greif met een fraaie trap, waardoor Godts zijn eerste assist voor PSG achter zijn naam kreeg.

Daar bleef het niet bij. Opnieuw vanaf links kapte Godts zijn rechtstreekse tegenstander uit, creëerde hij ruimte voor een schot en krulde hij de bal in het zijnet. Zijn eerste treffer in het shirt van Paris Saint-Germain komt op een welgekomen moment, zeker nu Khvisha Kvaratskhelia maandenlang buiten strijd zal zijn.

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