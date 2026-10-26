Crisis bij Manchester United is veel groter dan Michael Carrick: fans maken dat duidelijk

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Crisis bij Manchester United is veel groter dan Michael Carrick: fans maken dat duidelijk
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De crisis bij Manchester United wordt steeds dieper. Na de pijnlijke 0-3-nederlaag tegen Bournemouth staat coach Michael Carrick zwaar onder druk. United wacht al acht wedstrijden op een overwinning, de slechtste reeks sinds het seizoen 2015-2016. Achter de schermen wordt stevig gesproken over zijn toekomst, maar een trainerswissel zal de problemen op Old Trafford niet zomaar oplossen.

Carrick kon na afloop niet zeggen of hij volgende zaterdag nog op de bank zal zitten tegen Chelsea. “De verantwoordelijkheid ligt bij mij”, verklaarde hij. “Ik begrijp de situatie volledig. Ik hou van deze club en zal altijd doen wat volgens mij het beste is voor Manchester United.”

Supporters keren zich tegen spelers én bestuur

De fans maakten na de nederlaag duidelijk dat hun onvrede veel verder gaat dan de coach. Eerst zongen ze Carricks naam, maar zodra hij naar de kleedkamer was verdwenen, kregen de spelers de volle laag. Het gefluit hield aan tot ook de laatste speler, Diogo Dalot, het veld had verlaten. Volgens de supporters ontbreekt het de ploeg aan kwaliteit, inzet of allebei.

Ook de clubleiding werd geviseerd. Al vroeg in de wedstrijd klonken protesten tegen de familie Glazer en Jim Ratcliffe. De Amerikaanse eigenaars liggen al sinds hun overname in 2005 onder vuur. De schuldenlast is volgens de recentste jaarrekening opgelopen tot meer dan 1,15 miljard pond, terwijl de rentelasten volgens voetbaleconoom Swiss Ramble inmiddels honderden miljoenen bedragen.

Derde trainersontslag zou opnieuw vragen oproepen

Sinds de komst van Ratcliffe als minderheidsaandeelhouder eind 2023 volgden meerdere omstreden beslissingen. Erik ten Hag werd in oktober 2024 ontslagen, waarna Ruben Amorim het overnam. Ondanks een teleurstellende vijftiende plaats bleef de Portugees aanvankelijk zitten, tot hij in januari botste met sportief directeur Jason Wilcox over de speelstijl. Carrick kreeg vervolgens eerst een interimrol en werd na de kwalificatie voor de Champions League definitief aangesteld.


Ook Wilcox en CEO Omar Berrada ontsnapten niet aan de woede van de supporters. De fans hekelen het transferbeleid, het ticketbeleid en de plannen voor een nieuw stadion met 100.000 plaatsen, dat meer dan twee miljard pond zou kunnen kosten. Een derde trainersontslag in drie seizoenen zou dan ook vooral bevestigen hoe diep de problemen bij Manchester United zitten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester United
Bournemouth

Meer nieuws

Maguire neemt Senne Lammens in bescherming en wijst naar échte probleem bij Manchester United

Maguire neemt Senne Lammens in bescherming en wijst naar échte probleem bij Manchester United

21:31
FC Barcelona krijgt zware klap te verwerken na El Clasico

FC Barcelona krijgt zware klap te verwerken na El Clasico

21:15
Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany

Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany

21:00
Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit

Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit

20:45
1
Nieuwe tik voor Standard en Philippe Albert trekt pijnlijke conclusie

Nieuwe tik voor Standard en Philippe Albert trekt pijnlijke conclusie

20:30
Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno

Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno

20:15
RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge

RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge

20:00
1
Dit is pas wedden! Fan verdient met inzet van amper 4,76 euro winst van 1,19 miljoen euro

Dit is pas wedden! Fan verdient met inzet van amper 4,76 euro winst van 1,19 miljoen euro

19:00
1
Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

19:40
Zware klap voor Union: sterkhouder is maanden buiten strijd

Zware klap voor Union: sterkhouder is maanden buiten strijd

19:24
Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?"

Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?"

19:20
1
Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen"

Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen"

18:40
1
Mourinho deelt na Clásico een steek uit aan Barça-fans: “Draag deze zege aan hen op”

Mourinho deelt na Clásico een steek uit aan Barça-fans: “Draag deze zege aan hen op”

18:20
Na het ontslag van Nicky Hayen mikt Burnley op grote Engelse legende (maar ook ex-Anderlecht-coach op lijstje)

Na het ontslag van Nicky Hayen mikt Burnley op grote Engelse legende (maar ook ex-Anderlecht-coach op lijstje)

18:00
1
Grijpt Bayern München in nu Kompany weken out is? Nieuws voor ex-Anderlecht-coaches

Grijpt Bayern München in nu Kompany weken out is? Nieuws voor ex-Anderlecht-coaches

17:40
Vincent Euvrard op de wip bij Standard? "Ik mag veronderstellen dat Marc Wilmots slimmer is!"

Vincent Euvrard op de wip bij Standard? "Ik mag veronderstellen dat Marc Wilmots slimmer is!"

17:20
Zit JPL-coach zondag nog op de bank? Zijn stoel is serieus aan het wankelen

Zit JPL-coach zondag nog op de bank? Zijn stoel is serieus aan het wankelen

17:00
Atalanta-trainer heeft iets opmerkelijk te zeggen over De Ketelaere, Capello deed er schepje bovenop

Atalanta-trainer heeft iets opmerkelijk te zeggen over De Ketelaere, Capello deed er schepje bovenop

16:40
Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!"

Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!"

16:20
Waar is Anderlecht-talent gebleven? Helemaal van de radar verdwenen

Waar is Anderlecht-talent gebleven? Helemaal van de radar verdwenen

16:00
1
Tegenstanders Club Brugge beginnen schouders al op te halen: "Tja, met een spits van 50 miljoen..."

Tegenstanders Club Brugge beginnen schouders al op te halen: "Tja, met een spits van 50 miljoen..."

15:40
4
UPDATE: Daan Heymans kent zijn schorsingsvoorstel

UPDATE: Daan Heymans kent zijn schorsingsvoorstel

15:33
10
Vader van Vincent Kompany onthult extreme werkethiek: dat kan niet gezond zijn

Vader van Vincent Kompany onthult extreme werkethiek: dat kan niet gezond zijn

15:20
Kevin De Bruyne krijgt slecht nieuws bij Napoli: zware straf voor coach

Kevin De Bruyne krijgt slecht nieuws bij Napoli: zware straf voor coach

15:00
Kreeg Mathieu Epolo rood door... de zon? Vreemde verklaring

Kreeg Mathieu Epolo rood door... de zon? Vreemde verklaring

14:20
Vandenbempt is helder over KAA Gent na stevige prik Rik De Mil

Vandenbempt is helder over KAA Gent na stevige prik Rik De Mil

14:00
2
Wie wordt het kind van de rekening bij Club Brugge? Leko twijfelt nog over één positie Reactie

Wie wordt het kind van de rekening bij Club Brugge? Leko twijfelt nog over één positie

13:20
2
Jan Jambon duikt op tussen absolute voetballegendes bij Clásico: “Een droom die uitkwam”

Jan Jambon duikt op tussen absolute voetballegendes bij Clásico: “Een droom die uitkwam”

13:40
2
Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week

Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week

13:00
15
Vitor Bruno blijft volharden: dit is waarom hij een verdedigende middenvelder als 'tien' zet Analyse

Vitor Bruno blijft volharden: dit is waarom hij een verdedigende middenvelder als 'tien' zet

12:40
3
KBVB verrast met nieuw staflid Van Bommel: ex-speler Gent, Cercle, STVV en Westerlo

KBVB verrast met nieuw staflid Van Bommel: ex-speler Gent, Cercle, STVV en Westerlo

12:06
2
Nog meer wapens voor Leko? Na twee maanden plots toch het debuut bij Club Brugge

Nog meer wapens voor Leko? Na twee maanden plots toch het debuut bij Club Brugge

12:00
4
Gumienny pakt scheidsrechter hard aan: "Zwak gefloten"

Gumienny pakt scheidsrechter hard aan: "Zwak gefloten"

11:40
4
Live. Transfernieuws 26/10: wat met Carrick?

Live. Transfernieuws 26/10: wat met Carrick?

11:30
Vandenbempt maakt Anderlecht af: "Zo tegen Club Brugge? Dubbele cijfers ..."

Vandenbempt maakt Anderlecht af: "Zo tegen Club Brugge? Dubbele cijfers ..."

11:00
6
Somers neemt het na eerste zege sinds augustus op voor trainer Compper: "Zijn hand wordt steeds duidelijker" Reactie

Somers neemt het na eerste zege sinds augustus op voor trainer Compper: "Zijn hand wordt steeds duidelijker"

10:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 8
Ipswich Town Ipswich Town 1-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Aston Villa Aston Villa 2-1 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 2-0 Everton Everton
Coventry City Coventry City 0-1 Fulham Fulham
Chelsea Chelsea 0-2 Tottenham Tottenham
Hull City Hull City 1-1 Brentford Brentford
Crystal Palace Crystal Palace 0-2 Newcastle United Newcastle United
Manchester United Manchester United 0-3 Bournemouth Bournemouth
Liverpool FC Liverpool FC 2-0 Brighton Brighton
Sunderland Sunderland 0-0 Leeds United Leeds United

Nieuwste reacties

IXL IXL over Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!" IXL IXL over Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit Borak Borak over Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week creve creve over Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?" --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over 🎥 Rode kaarten voor Genk en Cercle, maar niet voor Anderlecht: waar ligt de lijn? Groen Groen over Union SG - Cercle Brugge: 5-2 Don Bozhinov Don Bozhinov over Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen" Don Bozhinov Don Bozhinov over Ongelooflijk! Nog eens 23 miljoen euro voor JPL-club Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge CringeMedia CringeMedia over Spectaculaire Clásico: Mbappé slaat genadeloos toe en bezorgt Barcelona koude douche Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved