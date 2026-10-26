Crisis bij Manchester United is veel groter dan Michael Carrick: fans maken dat duidelijk

De crisis bij Manchester United wordt steeds dieper. Na de pijnlijke 0-3-nederlaag tegen Bournemouth staat coach Michael Carrick zwaar onder druk. United wacht al acht wedstrijden op een overwinning, de slechtste reeks sinds het seizoen 2015-2016. Achter de schermen wordt stevig gesproken over zijn toekomst, maar een trainerswissel zal de problemen op Old Trafford niet zomaar oplossen.

Carrick kon na afloop niet zeggen of hij volgende zaterdag nog op de bank zal zitten tegen Chelsea. “De verantwoordelijkheid ligt bij mij”, verklaarde hij. “Ik begrijp de situatie volledig. Ik hou van deze club en zal altijd doen wat volgens mij het beste is voor Manchester United.”

Supporters keren zich tegen spelers én bestuur

De fans maakten na de nederlaag duidelijk dat hun onvrede veel verder gaat dan de coach. Eerst zongen ze Carricks naam, maar zodra hij naar de kleedkamer was verdwenen, kregen de spelers de volle laag. Het gefluit hield aan tot ook de laatste speler, Diogo Dalot, het veld had verlaten. Volgens de supporters ontbreekt het de ploeg aan kwaliteit, inzet of allebei.

Ook de clubleiding werd geviseerd. Al vroeg in de wedstrijd klonken protesten tegen de familie Glazer en Jim Ratcliffe. De Amerikaanse eigenaars liggen al sinds hun overname in 2005 onder vuur. De schuldenlast is volgens de recentste jaarrekening opgelopen tot meer dan 1,15 miljard pond, terwijl de rentelasten volgens voetbaleconoom Swiss Ramble inmiddels honderden miljoenen bedragen.

Derde trainersontslag zou opnieuw vragen oproepen

Sinds de komst van Ratcliffe als minderheidsaandeelhouder eind 2023 volgden meerdere omstreden beslissingen. Erik ten Hag werd in oktober 2024 ontslagen, waarna Ruben Amorim het overnam. Ondanks een teleurstellende vijftiende plaats bleef de Portugees aanvankelijk zitten, tot hij in januari botste met sportief directeur Jason Wilcox over de speelstijl. Carrick kreeg vervolgens eerst een interimrol en werd na de kwalificatie voor de Champions League definitief aangesteld.



Ook Wilcox en CEO Omar Berrada ontsnapten niet aan de woede van de supporters. De fans hekelen het transferbeleid, het ticketbeleid en de plannen voor een nieuw stadion met 100.000 plaatsen, dat meer dan twee miljard pond zou kunnen kosten. Een derde trainersontslag in drie seizoenen zou dan ook vooral bevestigen hoe diep de problemen bij Manchester United zitten.