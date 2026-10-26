FC Barcelona krijgt zware klap te verwerken na El Clasico

Xavi Espart moest zondag tegen Real Madrid al na een halfuur naar de kant met een blessure. FC Barcelona maakte maandag bekend dat de jonge speler naar schatting zeven weken niet inzetbaar zal zijn.

Xavi Espart werd zondag in de Clasico tegen Real Madrid na een halfuur vervangen door Alejandro Balde. Voor FC Barcelona is dat opnieuw een stevige tegenvaller, want de Catalaanse ploeg kampt al met blessures bij Andreas Christensen, Dani Olmo, Eric Garcia, Jules Koundé en Roony Bardghji.

Enkelblessure houdt Espart zeven weken aan de kant

Onderzoek heeft uitgewezen dat Espart een syndesmoseblessure aan zijn rechterenkel heeft opgelopen. Die kwetsuur liep hij op na een duel met een tegenstander in de wedstrijd tegen Real Madrid.

"De onderzoeken hebben bevestigd dat Xavi Espart een blessure aan de syndesmose van de rechterenkel heeft, als gevolg van een botsing met een tegenstander tijdens de wedstrijd tegen Real Madrid", meldde de Catalaanse club in een officieel communiqué.

Barcelona voegde eraan toe dat de speler ongeveer zeven weken buiten strijd zal zijn. Daardoor dreigt hij een pak wedstrijden in de drukke fase van het seizoen te missen.

Sterke seizoenstart abrupt onderbroken

De blessure is extra zuur voor Espart, die zich dit seizoen steeds nadrukkelijker liet zien bij Barcelona. Hij kwam in alle competities al negen keer in actie voor de Spaanse topclub.



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Vorige dinsdag trof hij nog raak tegen PSG, al verloor Barcelona die wedstrijd met 4-2. Zijn voorlopige balans staat op negen duels, twee doelpunten en twee assists. De jonge speler was bezig aan een stevige opmars, maar ziet die nu tijdelijk afgeremd worden.