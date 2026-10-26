Jan Jambon duikt op tussen absolute voetballegendes bij Clásico: “Een droom die uitkwam”

Vicepremier Jan Jambon was zondagavond een opvallende gast in de viptribune van Camp Nou. De N-VA-politicus woonde samen met zijn vrouw de Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid bij, in het gezelschap van Catalaanse toppolitici en voetbaliconen Ronald Koeman en Frank Rijkaard. Ondanks de 1-2-nederlaag van zijn favoriete ploeg genoot Jambon met volle teugen.

“Het was onvergetelijk”, vertelde hij aan Sporza. De exclusieve uitnodiging kwam van Josep Rull, voorzitter van het Catalaanse parlement. Jambon bouwde tijdens zijn periode als minister-president van Vlaanderen goede contacten op met het Catalaanse parlement en de regering. “Ik droomde er al lang van om de Clásico eens te bekijken. Zo’n uitnodiging sla ik natuurlijk niet af”, aldus de vicepremier.

Liefde voor Barcelona

Jambon steekt zijn liefde voor Barcelona niet onder stoelen of banken. “Ik ben toch wel Barcelona-sympathisant, om niet te zeggen supporter”, gaf hij toe. Hij kende voorzitter Joan Laporta al redelijk goed en had eerder al eens op de tribune van Camp Nou gezeten, maar een Clásico bijwonen was nieuw voor hem. Ook het gezelschap van Koeman en Rijkaard maakte indruk, al hoefde Jambon niet per se met de voetbaliconen op de foto.

Vooral de sfeer in het stadion zal hem bijblijven. “Ik hou van voetbal en de ambiance in Camp Nou is bijna niet te beschrijven. Het was onvergetelijk. Er zaten ongeveer 65.000 mensen. Als de bovenste ring klaar is, gaat dat boven de 100.000. Ongelooflijk”, vertelde hij. De wedstrijd zelf stelde evenmin teleur, al viel het resultaat voor de Barcelona-supporter tegen.

Pietgoal van Real Madrid

De vicepremier zag zijn ploeg met 1-2 verliezen van de grote rivaal uit Madrid. “Het was een spannende wedstrijd, jammer dat Barcelona verloren heeft. De eerste goal van Madrid was natuurlijk een ‘pietgoal’. Lamine Yamal liet minstens een, misschien twee kansen liggen”, analyseerde Jambon. Toch maakte hij zich niet al te druk over de nederlaag. “Ach, als ze maar kampioen spelen. Dit is een klein euveltje.”

Lees ook... FC Barcelona krijgt zware klap te verwerken na El Clasico›

Vanaf maandag wachtte in eigen land opnieuw het politieke werk, met de begrotingsgesprekken op de agenda. Maar de uitstap naar Barcelona had hem naar eigen zeggen deugd gedaan. “Dat ik de Clásico heb mogen meemaken, is prachtig. Het was echt een droom die uitkwam. Af en toe moet je de zinnen eens verzetten. Ik heb energie getankt.”