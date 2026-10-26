Maguire neemt Senne Lammens in bescherming en wijst naar échte probleem bij Manchester United

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Maguire neemt Senne Lammens in bescherming en wijst naar échte probleem bij Manchester United
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Manchester United beleeft bijzonder moeilijke tijden. De Engelse topclub verloor zondag met 0-3 van Bournemouth en ook Senne Lammens ging niet vrijuit bij de tegendoelpunten. Harry Maguire heeft na afloop gereageerd op de fouten van de Belgische doelman, maar volgens de ervaren verdediger ligt het grootste probleem van United ergens anders.

Lammens zag er bij het derde doelpunt niet goed uit. De Rode Duivel kwam uit zijn doel om een lange bal te onderscheppen, maar werd verrast door de omstandigheden. Evanilson profiteerde en werkte de bal vanuit een scherpe hoek binnen. Maguire erkende achteraf dat de wind een grote rol speelde bij die fase, maar wilde vooral de aandacht vestigen op wat er eerder in de wedstrijd was misgelopen.

Maguire wijst op veel groter probleem dan Lammens

"Je mag niet uitglijden en op die manier een doelpunt weggeven. Bij het derde doelpunt speelde de wind een grote rol, maar het eerste doelpunt was het belangrijkste", vertelde Maguire aan MUTV. De verdediger verwees daarmee naar de openingstreffer van Rayan, die na een vrije trap van Justin Kluivert helemaal vrij kon afwerken. Ook Leny Yoro ging in de fout bij de tweede treffer, nadat hij ongelukkig was uitgegleden.

"We verdedigen een eenvoudige stilstaande fase niet goed. We kunnen het over Leny en Senne hebben, maar het belangrijkste doelpunt was het eerste. Hoe we die stilstaande fase verdedigen, is gewoon lang niet goed genoeg", aldus Maguire.

Volgens de Engelsman gaat het bovendien om een terugkerend probleem. Hij verwees naar eerdere wedstrijden tegen Leeds United en Hull City, waarin Manchester United eveneens duur puntenverlies leed.

Manchester United moet dringend reageren

De aanvoerder wilde de fouten van zijn ploegmaats niet volledig goedpraten, maar maakte duidelijk dat de problemen veel verder gaan dan enkele individuele momenten. Manchester United slaagt er volgens hem onvoldoende in om de basisprincipes van het verdedigen uit te voeren. Net wanneer de resultaten tegenvallen, moet een ploeg volgens Maguire kunnen terugvallen op die fundamenten.

Met acht wedstrijden op rij zonder overwinning neemt de druk op Manchester United alleen maar toe. Volgend weekend wacht bovendien een moeilijke verplaatsing naar Chelsea. Maguire hoopt dat zijn ploeg de komende dagen het vertrouwen kan herstellen.

"Als individuen en als ploeg moeten we meer doen", besloot de verdediger, die benadrukte dat er ondanks de tegenvallende competitiestart nog voldoende wedstrijden overblijven om het seizoen recht te trekken. Na acht speeldagen staat de club pas 16e in de Premier League met zeven punten.

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