Mourinho deelt na Clásico een steek uit aan Barça-fans: “Draag deze zege aan hen op”

José Mourinho heeft na de 1-2-zege van Real Madrid bij Barcelona een opvallende boodschap voor de supporters van de aartsrivaal. De Portugese coach droeg de overwinning met een flinke dosis sarcasme op aan de Barça-fans, die zijn nachtrust hadden verstoord.

“Ze kwamen naar ons hotel en bleven de hele dag zingen, dus ik kon geen dutje doen”, vertelde Mourinho na afloop. “Ik heb geen dutje gedaan, maar ik heb hun team wél verslagen. Een dikke knuffel voor hen.”

Mourinho neemt revanche op de supporters

De trainer kon het niet laten om zijn gram te halen na de gewonnen Clásico. De supporters hadden geprobeerd Real Madrid het leven zuur te maken voor de wedstrijd, maar Mourinho maakte daar na het laatste fluitsignaal een eigen grap van.

Ook op sportief vlak was de Portugees tevreden. Hij prees linksback Marc Cucurella, die Lamine Yamal moest afstoppen. Volgens Mourinho hielp het dat de Spaanse international zijn tegenstander goed kende van de nationale ploeg.

Camavinga blijkt de gouden wissel

Mourinho noemde Yamal een bijzonder goede en slimme speler, maar vond dat Cucurella uitstekend standhield. De verdediger liet zich volgens hem niet verleiden tot fouten, ondanks pogingen van de Barcelona-aanvaller om hem een gele kaart aan te smeren.

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Ook zijn wisselbeleid pakte goed uit. Mourinho bracht Eduardo Camavinga om met frisse benen de druk hoog te houden en ruimte te creëren voor tegenaanvallen. Die ingreep loonde, want in de 87ste minuut bereidde Camavinga de beslissende treffer van Kylian Mbappé voor. Zo kreeg Mourinho niet alleen de drie punten, maar ook het laatste woord richting de Barça-fans.