Niet alleen de Gouden Bal telt: deze sterren pakten de andere grote prijzen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Niet alleen de Gouden Bal telt: deze sterren pakten de andere grote prijzen
Foto: © photonews
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De Ballon d’Or mag dan de blikvanger zijn, maandagavond werden in het London Palladium nog heel wat andere belangrijke prijzen uitgedeeld. Daarbij was er opnieuw succes voor Lamine Yamal, terwijl Vincent Kompany naast de prijs voor beste trainer greep. Ook de beste doelmannen van het voorbije seizoen zijn inmiddels bekend.

Yamal doet het voor derde keer op rij

Bij de jonge spelers ging de prijs bij de mannen opnieuw naar Lamine Yamal. De ster van FC Barcelona werd voor het derde opeenvolgende jaar uitgeroepen tot beste jonge speler. Daarmee blijft hij de Kopa Trophy, tegenwoordig Young Talent of the Year genoemd, volledig domineren. In zijn dankwoord vond Yamal overigens dat ploegmaat Pau Cubarsí de prijs eveneens had verdiend.

Ook bij de vrouwen bleef de trofee in Barcelona. Vicky López won voor het tweede jaar op rij. De twintigjarige Spaanse bedankte onder meer haar ploegmaats en familie en blijft zo voorlopig de enige winnares sinds de invoering van de vrouwelijke variant van de prijs. De Belgische Tessa Wullaert werd 19e bij de vrouwen.

Kompany grijpt naast prijs voor beste trainer

Vincent Kompany behoorde na zijn sterke seizoen bij Bayern München tot de vijf genomineerden, samen met Mikel Arteta, Unai Emery, Luis Enrique en Luis de la Fuente. De prijs ging uiteindelijk naar Luis de la Fuente, die Spanje naar de wereldtitel leidde.

Bij de vrouwen ging de trainersprijs naar Pere Romeu. De coach van Barcelona hield onder anderen Jonatan Giráldez en Andrée Jeglertz achter zich. Daarmee werd het opnieuw een succesvolle avond voor het Spaanse voetbal, dat ook bij de jonge talenten stevig vertegenwoordigd was.

Courtois ziet Yashin Trophy naar Spanje gaan

Ook Thibaut Courtois was genomineerd voor een individuele onderscheiding. De Rode Duivel maakte kans op de Yashin Trophy voor beste doelman, maar moest Unai Simón voor zich dulden. De keeper van Athletic Club en Spanje werd uitgeroepen tot beste mannelijke doelman van het seizoen. Bij de vrouwen ging die prijs naar Barcelona-doelvrouw Cata Coll.

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Daarmee waren op het moment van de bekendmaking al drie belangrijke nevenprijzen bij de mannen verdeeld: Yamal als beste jonge speler, De la Fuente als beste coach en Unai Simón als beste doelman. Later op de avond staan ook nog de prijzen voor beste club, beste doelpuntenmaker en de Socrates Award op het programma.

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